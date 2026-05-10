Cet Australien a fait 15 500 km pour voir le Canadien de Montréal en séries : On lui a parlé
Tout ça grâce à une invitation des Canadiens de Montréal et Cole Caufield. 😏
Qu’ont en commun l’Australie et les Canadiens de Montréal? Perry Clinton, un Australien qui a parcouru plus de 15 000 km pour assister au match entre les Habs et les Sabres de Buffalo au Centre Bell, ce dimanche 10 mai, à l’invitation de l’organisation elle-même. Narcity Québec lui a piqué une jasette à quelques heures de sa date avec la Sainte-Flanelle.
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« Honnêtement, je n’ai presque pas dormi. J’étais tellement nerveux et excité ce matin que je me suis réveillé tôt pour aller m’entraîner au gym de l’hôtel afin d’évacuer toute cette énergie », confie au téléphone l’Australien de 29 ans.
Pour la petite histoire, Perry Clinton s’est fait connaitre sur les réseaux sociaux grâce à ses nombreuses vidéos humoristiques dans lesquelles il partage son amour pour le Tricolore depuis son chez-soi de la Gold Coast, en Australie, aux côtés de sa copine québécoise, Elisa.
C’est d’ailleurs à elle qu’il donne tout le crédit, elle qui est « fan du Canadien depuis sa naissance ».
« Elle m’a vraiment transmis la passion et l’amour des Canadiens de Montréal », dit-il en riant, ajoutant qu’il souhaitait en apprendre davantage sur la culture de son amoureuse, notamment en apprenant le français et en découvrant ce qu’elle aime du Québec.
« Les Canadiens faisaient partie de ça », lance-t-il.
« Cole Caufield a commenté votre publication »
Perry et Elisa ne manquent presque aucun match des Canadiens de Montréal, malgré le décalage horaire. Pendant que les Québécois et Québécoises regardent les joutes en soirée, pour les deux fans down under, le hockey se vit plutôt en matinée.
« Le dimanche matin [le samedi soir au Québec], on va surfer ensemble, puis on revient à la maison pour prendre un café, cuisiner le déjeuner et regarder les Canadiens. C'est notre moment Habs », confie celui qui travaille comme entraineur personnel à temps plein.
Dans l’une de ses vidéos, l’Australien s’est filmé en train de mettre deux chandails des Canadiens de Montréal dans une valise, avec la mention : « Quand elle me demande d’apporter l’essentiel ». Une publication qui a d’ailleurs attiré l’attention de Monsieur Samedi soir lui-même, Cole Caufield.
« Tu fais ta valise pour les séries? », a écrit le numéro 13 sous la publication Instagram de Perry.
« Quand Cole Caufield m’a contacté, je n’arrivais pas à y croire, jubile encore aujourd’hui Perry. J’ai dû regarder mon téléphone deux fois avant de réaliser que c’était vrai. Je suis allé me chercher un autre café parce que je pensais honnêtement que c’était trop beau pour être vrai. »
Il ajoute : « Quand j’ai montré le message à ma blonde, elle capotait complètement. On s’est juste regardés en se disant : “Voyons donc... ça arrive quand, des affaires comme ça?” »
« Montréal, here we come, mate! »
À la suite de cet échange, l’organisation montréalaise, en collaboration avec Air Canada, lui a lancé l’ultime invitation : permettre à Perry et à sa copine d’assister au troisième match entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo, au Centre Bell, ce dimanche 10 mai.
Perry et Elisa sont arrivés dans la métropole au cours des derniers jours, juste à temps pour assister ensemble à leur premier match des séries éliminatoires dans un pub sportif de Rosemont–La Petite-Patrie, le 8 mai dernier, alors que les Habs ont signé une victoire de 5 à 1 contre les Sabres.
À noter que le couple avait déjà assisté à une joute de saison régulière au Centre Bell, « mais tout le monde me dit : “Mon gars, les séries au Centre Bell, c’est autre chose.” », souligne Perry, qui précise vouloir « profiter de chaque seconde de l’ambiance ».
« Dès que je suis débarqué de l’avion, j’ai compris que c’était différent ici. Je sais que ça va être complètement fou, mais je veux juste absorber chaque moment avec Elisa », ajoute l’homme de 29 ans.
Il remercie d’ailleurs tous les Québécois et Québécoises qui le suivent et le soutiennent depuis le début de ses vidéos.
« Je ne m’attendais absolument pas à tout ça. Je ne jouais pas un personnage. Je voulais simplement partager ce que c’était, comme Australien, de découvrir le hockey et les Canadiens », confie-t-il, mentionnant avoir été « tellement touché par l’amour et le soutien des gens de Montréal et des partisans partout dans le monde ».
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