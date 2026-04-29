Hydro-Québec supporte le Canadien de Montréal à sa façon et c'est GOALS (VIDÉO)

Tout est dans les détails! ⚡️

Les Canadiens de Montréal. Droite. une capture d'écran.

Pour montrer son support aux Canadiens de Montréal, Hydro-Québec a changé son mythique logo.

Canadiens de Montréal | Facebook, @hydroquebec | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Canadien de Montréal affronte le Lightning de Tampa Bay ce mercredi 29 avril dans le cadre du cinquième match de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH). Pour l’occasion, Hydro-Québec a tenu à démontrer son soutien à l’équipe montréalaise d’une manière aussi originale qu’hilarante.

À lire également : Un partisan du Lightning ne veut pas des fans des Canadiens à Tampa Bay et ça fait réagir

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi, la société d'État, que plusieurs Québécois et Québécoises adorent pour sa passive-agressivité sur le Web, y est allée d'un signe de support qui l'a forcé à changer son image.

« On nous a mis au courant qu’une partie de notre logo pourrait être mal interprétée cette semaine. On corrige le tir », peut-on lire dans la description de la vidéo Instagram.

On y voit un écran d’ordinateur ouvert sur une application de retouche d’image, avec le célèbre « Q » du visuel orangé d’Hydro-Québec sur fond blanc.

La personne aux commandes sélectionne alors l’outil d’effacement et supprime une partie de la queue de la lettre, pour qu’elle ne ressemble plus à un éclair, en référence au logo du Lightning de Tampa Bay.

Le tout en entendant la personne fredonner la célèbre chanson thème de La Soirée du hockey.

Hydro-Québec ne s’est pas contentée d’une simple vidéo, mais a également changé sa photo de profil pour le « nouveau » logo transformé.

Capture d'\u00e9cran

Hydro-Québec a changé son logo pour supporter les Canadiens de Montréal.
@hydroquebec | Instagram

Une vague d’amour du Web

L’œuvre d’Hydro-Québec, du moins, de la personne responsable des réseaux sociaux, a vite fait le tour des réseaux sociaux. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo Instagram cumulait déjà près de 200 000 vues et plus de 2 6400 « likes ».

Plusieurs personnes, dont des personnalités québécoises connues du public et des institutions, ont salué le soutien de la société d’État envers la Sainte-Flanelle, à commencer par les Canadiens de Montréal eux-mêmes.

Capture d'\u00e9cran.

Les Canadiens de Montréal ont bien aimé le changement de look d’Hydro-Québec.
@hydroquebec | Instagram

« Beaucoup mieux », répond l’équipe de hockey, ce à quoi Hydro-Québec rétorque « On vous envoie une bonne dose d’énergie ».

Capture d'\u00e9cran

La blague d'Hydro-Québec est si drôle que des personnes, comme Chloée Deblois, se sont urinées dessus.
@hydroquebec | Instagram

La créatrice de contenu et autrice Chloée Deblois a même confié à la blague s'être urinée dessus. « Désolé pour tes culottes », lui a répondu la société d'État.

From Your Site Articles
hydro-québec canadiens de montréal séries éliminatoires ligue nationale de hockey
Québec Sport Canada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

La maison d'Élisabeth Rioux est encore invendue : son prix baisse de 251 000 $ (PHOTOS)

C'est une candidate de la téléréalité « Vie$ de rêve » qui s'occupe de la vente. 👀💸

Le gouvernement du Canada demande de « faire preuve d'une grande prudence » en France

Du coup, ça concerne le terrorisme! 👀🤯

Un citoyen « patch » des nids-de-​poule de Montréal et c'est le héros dont on a besoin

Il faut bien que quelqu'un le fasse. 🫠

Aéroport de Montréal : Ça va être le chaos tous les matins jusqu'en mai et voici pourquoi

Tous les chemins mènent à Rome... mais prévois bien des détours.

Des sirènes inquiétantes vont retentir à Montréal la semaine prochaine - voici quoi savoir

Au moins, t'es prévenu d'avance. 🤯😬

Purolator embauche à Montréal sans diplôme et offre un salaire allant jusqu'à 36,94 $/h

Ça vaut le coup d'oeil!

Budget fédéral : Ce crédit d’impôt sera accessible à plus de Canadiens et voici quoi savoir

On parle quand même de 1 448 $ par année!

Un restaurant de l’aéroport de Montréal écope de 3 000$ d'amende du MAPAQ pour insalubrité

« Le lieu doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Les fans des Sabres de Buffalo chantent le « Ô Canada » et ça fait le tour du Web

Il n'y avait même pas d'équipe canadienne!

Félix et Solène d'OD Mexique sont maintenant fiancés (VIDÉO)

Dire que plusieurs ne croyaient pas à cette relation!