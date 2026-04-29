Hydro-Québec supporte le Canadien de Montréal à sa façon et c'est GOALS (VIDÉO)
Tout est dans les détails! ⚡️
Le Canadien de Montréal affronte le Lightning de Tampa Bay ce mercredi 29 avril dans le cadre du cinquième match de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH). Pour l’occasion, Hydro-Québec a tenu à démontrer son soutien à l’équipe montréalaise d’une manière aussi originale qu’hilarante.
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Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi, la société d'État, que plusieurs Québécois et Québécoises adorent pour sa passive-agressivité sur le Web, y est allée d'un signe de support qui l'a forcé à changer son image.
« On nous a mis au courant qu’une partie de notre logo pourrait être mal interprétée cette semaine. On corrige le tir », peut-on lire dans la description de la vidéo Instagram.
On y voit un écran d’ordinateur ouvert sur une application de retouche d’image, avec le célèbre « Q » du visuel orangé d’Hydro-Québec sur fond blanc.
La personne aux commandes sélectionne alors l’outil d’effacement et supprime une partie de la queue de la lettre, pour qu’elle ne ressemble plus à un éclair, en référence au logo du Lightning de Tampa Bay.
Le tout en entendant la personne fredonner la célèbre chanson thème de La Soirée du hockey.
Hydro-Québec ne s’est pas contentée d’une simple vidéo, mais a également changé sa photo de profil pour le « nouveau » logo transformé.
Hydro-Québec a changé son logo pour supporter les Canadiens de Montréal. @hydroquebec | Instagram
Une vague d’amour du Web
L’œuvre d’Hydro-Québec, du moins, de la personne responsable des réseaux sociaux, a vite fait le tour des réseaux sociaux. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo Instagram cumulait déjà près de 200 000 vues et plus de 2 6400 « likes ».
Plusieurs personnes, dont des personnalités québécoises connues du public et des institutions, ont salué le soutien de la société d’État envers la Sainte-Flanelle, à commencer par les Canadiens de Montréal eux-mêmes.
Les Canadiens de Montréal ont bien aimé le changement de look d’Hydro-Québec. @hydroquebec | Instagram
« Beaucoup mieux », répond l’équipe de hockey, ce à quoi Hydro-Québec rétorque « On vous envoie une bonne dose d’énergie ».
La blague d'Hydro-Québec est si drôle que des personnes, comme Chloée Deblois, se sont urinées dessus. @hydroquebec | Instagram
La créatrice de contenu et autrice Chloée Deblois a même confié à la blague s'être urinée dessus. « Désolé pour tes culottes », lui a répondu la société d'État.
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