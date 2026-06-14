Quel est le salaire d'un pompier de Montréal en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
Risquer sa vie tous les jours, ça paye combien exactement? 🔥
Quel est le salaire d'un pompier de Montréal en 2026? Tantôt appelé à combattre un important incendie, tantôt à intervenir lors d'un accident de la route ou à secourir un minou dans un arbre, le personnel des services d'incendie doit être prêt à faire face à toutes sortes de situations. Le métier exige une excellente condition physique et mentale, particulièrement dans les grands centres urbains où le rythme des interventions est soutenu. On fait le point.
À lire également : Quel est le salaire d'un facteur de Postes Canada en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
Selon le plus récent rapport d'activités du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), l'organisation comptait plus de 2 400 combattants et combattantes du feu à travers les 66 casernes du territoire, desservant quelque 2,2 millions de personnes.
Il s'agit du deuxième plus important service incendie au Canada et du sixième en Amérique du Nord.
Que font concrètement les pompiers et pompières?
Règle générale, les pompiers et pompières combattent les incendies. Mais leur travail ne se limite pas à cette mission, aussi essentielle soit-elle. Bien que les équipes du SIM aient répondu à plus de 140 000 interventions en 2025, seules 1 550 concernaient des incendies de bâtiments, dont 274 majeurs.
Les membres peuvent se spécialiser dans plusieurs domaines, notamment comme premiers répondants et premières répondantes, en sauvetage nautique, en sauvetage en hauteur, en intervention lors d'incidents impliquant des matières dangereuses, en enquête sur les incendies, en formation ou encore en prévention.
Ces expertises sont loin d'être anecdotiques. En 2025, le SIM est notamment intervenu lors de plus de 230 événements impliquant des matières dangereuses et a réalisé 195 sauvetages nautiques.
Certaines personnes portent également le titre de premier répondant ou de première répondante. Il s'agit de pompiers et pompières ayant reçu une formation supplémentaire leur permettant d'intervenir lors d'appels médicaux d'urgence avant l'arrivée des paramédics. Cette responsabilité additionnelle s'accompagne d'une rémunération légèrement plus élevée.
Il existe également des pompiers et pompières volontaires, surtout au sein de plus petites municipalités. Ces personnes interviennent généralement à temps partiel ou sur appel au sein de leur service incendie, tout en occupant un autre emploi principal.
Ils et elles obtiennent leur formation en cours d’emploi, avec le programme Pompier I et/ou le programme Pompier II de l'École nationale des pompiers du Québec (ENPQ). Les personnes inscrites ont droit à « une certaine rémunération » pendant leur parcours, indique le site Web du gouvernement.
Quel est l'horaire de travail des pompiers et pompières de Montréal?
Les pompiers et pompières du Service de sécurité incendie de Montréal travaillent selon un horaire de rotation de 24 heures. Leur quart débute à 7 h et se termine à 7 h le lendemain.
Réparti dans quatre groupes de travail, le personnel alterne les périodes en caserne et les journées de congé selon un cycle de quatre semaines, ce qui représente une moyenne de 42 heures de travail par semaine.
Dans les faits, l'horaire le plus courant consiste à effectuer un quart de 24 heures, à bénéficier d'une journée de congé, à effectuer un second quart de 24 heures, puis à profiter de cinq jours de repos avant le début d'un nouveau cycle.
Si l'on prend exemple sur le calendrier de 2026, diffusé sur le site Web de l'Association des pompiers de Montréal (APM) :
- L'équipe numéro un travaille en juin les 5, 7, 10, 13, 16, 22, et 25 juin
- L'équipe numéro deux, elle, est en poste les 1er, 4, 12, 14, 17, 20, 23, 29 juin
- L'équipe trois les 2, 8, 11, 19, 21, 24, 27 et 30 juin
- L'équipe quatre les 3, 6, 9, 15, 18, 26 et 28 juin.
Entre les interventions, les membres du personnel participent à des entraînements, à des activités de prévention, à l'entretien de l'équipement et à diverses tâches essentielles au bon fonctionnement des casernes, stipule la convention collective.
Quel est le salaire des pompiers et pompières de Montréal?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux genres de pompiers et pompières ; tu as le poste régulier et celui de premier répondant et de première répondante. Les deux ne gagnent pas exactement le même salaire annuel, selon la plus récente convention collective.
Échelle salariale - Pompiers et pompières de Montréal selon la convention collective de l’Association des pompiers de Montréal (APM)
- Pompier 5A (de 0 à 12 mois d'expérience)
- 54 157 $/an
- Pompier 5B (de 13 à 18 mois)
- 56 515 $/an
- Pompier 4 (de 19 à 30 mois)
- 65 932 $/an
- Pompier 3 (de 31 à 42 mois)
- 75 354 $/an
- Pompier 2 : (de 43 à 54 mois)
- 84 773 $/an
- Pompier 1 (plus de 54 mois)
- 94 191 $/an
- Lieutenant (il faut une promotion)
- 103 609 $/an
- Capitaine (il faut une promotion)
- 113 029 $/an
Échelle salariale - Pompiers premiers répondants et pompières premières répondantes de Montréal selon la convention collective de l’APM
- Pompier 5A (de 0 à 12 mois d'expérience)
- 56 796 $/an
- Pompier 5B (de 13 à 18 mois)
- 59 155 $/an
- Pompier 4 (de 19 à 30 mois)
- 68 570 $/an
- Pompier 3 (de 31 à 42 mois)
- 77 991 $/an
- Pompier 2 (de 43 à 54 mois)
- 87 409 $/an
- Pompier 1 (plus de 54 mois)
- 96 830 $/an
- Lieutenant (promotion)
- 106 246 $/an
- Capitaine (promotion)
- 115 668 $/an
À noter que ces montants demeurent des estimations réalisées par Narcity Québec. La convention collective des pompiers et pompières de Montréal est échue depuis le 1er janvier 2024 et les négociations pour son renouvellement sont toujours en cours.
En attendant la signature d'une nouvelle entente, les salaires continuent d'être indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation (IPC) de Montréal publié par Statistique Canada. La convention prévoit toutefois une hausse minimale de 1,5 % et une hausse maximale de 2,15 %.
Comme l'IPC a atteint 2,3 % en 2024 et 2,4 % en 2025, nous avons appliqué ce plafond pour chacune des années suivant l'échéance de la convention. Les montants présentés dans cet article correspondent donc à une estimation des salaires en vigueur en 2026, basée sur les dispositions prévues à la dernière convention collective.
Joint par courriel, le président de l'APM, Chris Ross, a confirmé que les hausses annuelles ont été de 2,15 % depuis l'échéance de l'entente. Il soutient toutefois que ses membres sont encore bien loin d'être les mieux rémunéré.e.s au pays.
« Bien que nous soyons le plus important service d'incendie au Québec et le deuxième en importance au Canada, nos conditions salariales accusent un retard important, affirme-t-il. Nous demeurons l'un des services les moins bien rémunérés au pays et nous nous situons environ au 160e rang sur 185 services d'incendie canadiens comptant des pompiers et pompières à temps plein. »
Selon lui, cette situation est « difficilement justifiable face au travail exigeant de chaque pompier et pompière, d'autant plus que nos équipes font face à un volume d'appels exceptionnel, à des risques uniques et à des impacts majeurs sur la santé propres à un grand service métropolitain ».
Ailleurs au Québec
Comme pour tout emploi, le salaire diffère d'une municipalité à l'autre. Il faut toutefois savoir que le SIM est le plus grand employeur de la région métropolitaine, comme le confirme l'Académie des pompiers de Mirabel.
Si on compare avec des villes à l'extérieur du Grand Montréal, la convention collective de l’Association des pompiers professionnels de Québec stipule qu'il y a sept classes de pompiers et pompières.
En 2026, le salaire annuel varie de 52 114 $ (7e classe) à 101 587 $ (1re classe). Les postes d'officiers sont encore mieux rémunérés, avec un salaire de 111 744 $ pour les lieutenants et lieutenantes et de 121 903 $ pour les capitaines en 2026.
Si on va plus loin, disons Gaspé, le lieutenant ou la lieutenante en chef de caserne gagnait, en 2024, 26,99 $ par heure, soit un peu moins de 59 000 $ par année.
Quels sont les avantages sociaux des pompiers et pompières de Montréal?
C'est bien beau le salaire, mais si tu n'as pas d'avantages sociaux, à quoi bon se contenter d'un gros salaire? Au-delà du revenu, les pompiers et pompières de Montréal profitent d'un ensemble d'avantages sociaux qui reflètent les réalités d'un métier exigeant.
La convention collective prévoit notamment un régime de retraite, des assurances collectives comprenant l'invalidité de courte et de longue durée ainsi qu'une assurance-vie, de même qu'un programme d'aide aux employé.e.s.
Le personnel bénéficie également de vacances payées, de jours fériés, de congés de maladie ainsi que de diverses mesures favorisant la conciliation entre le travail et la vie personnelle. Des congés sont notamment prévus lors d'une naissance, d'une adoption, d'un mariage, d'un décès dans la famille ou pour certaines responsabilités familiales.
La convention prévoit en outre plusieurs bonifications salariales. En plus d'une rémunération supérieure aux autres, les premiers répondants et premières répondantes reçoivent une prime annuelle additionnelle.
Des bonis sont également versés à certaines personnes occupant des fonctions spécialisées, notamment en formation, en éducation du public ou en enquête sur les incendies.
Quelles sont les exigences pour devenir pompier ou pompière?
Les exigences de formation pour devenir pompier ou pompière varient selon la taille de la population desservie par le service incendie.
Dans les municipalités de moins de 200 000 personnes, les candidates et candidats doivent généralement détenir un certificat Pompier I ou Pompier II délivré par l'ENPQ, selon les informations disponibles sur le site Web du gouvernement du Québec.
Pour travailler dans une ville de plus de 200 000 habitantes et habitants, il faut posséder un diplôme d'études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie ou une attestation de spécialisation professionnelle reconnue par le ministère de l'Éducation.
Le DEP exigé pour exercer le métier à Montréal est offert dans plusieurs établissements au Québec, dont l'Institut de protection contre les incendies du Québec, qui possède des campus à Laval et à Québec, le Campus Notre-Dame-de-Foy, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, ainsi que l'Académie des pompiers de Mirabel.
Pour travailler à Montréal, il faut également avoir en main un diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de sécurité incendie, qui dure deux ans. Cette formation est offerte au Campus Notre-Dame-de-Foy, mais également au Collège Montmorency, à Laval.
Les frais de scolarité pour une formation suivie dans un établissement privé peuvent coûter jusqu'à une vingtaine de milliers de dollars. C'est à prendre en considération.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.