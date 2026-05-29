Quel est le salaire d'un arbitre de la LNH en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
Tout le monde connaît le salaire de Suzuki, mais celui de l'arbitre à qui tu cries « t'es aveugle! » est pas mal non plus! 🤑
Qu'on les aime ou qu'on les déteste, les arbitres de la Ligue nationale de hockey jouent un rôle essentiel, autant en saison régulière que durant les séries éliminatoires. Mais quel est vraiment le salaire d'un arbitre de la LNH en 2026?
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On connaît les salaires faramineux des joueurs, mais qu'en est-il des personnes qui portent le célèbre chandail zébré? Narcity Québec a épluché les informations disponibles pour te donner une réponse claire.
Après tout, sans arbitres ni juges de ligne, à quoi ressembleraient les matchs de hockey durant lesquels les Québécois et les Québécoises adorent crier à tue-tête : « Enweille, shoot la puck! »
Voici tout ce qu'il faut savoir sur le métier d'arbitre et de juge de ligne dans la LNH, ainsi que sur le salaire qui accompagne ces fonctions.
Que font concrètement les arbitres de la LNH?
Outre distribuer des pénalités, parfois méritées, parfois plus controversées, et sembler se retrouver dans le chemin des joueurs à l'occasion, le travail d'arbitre dans la LNH s'accompagne d'un important éventail de responsabilités.
À l'échelle de la ligue, on compte actuellement 35 arbitres à temps plein et 35 juges de ligne à temps plein. À ce groupe s'ajoutent neuf arbitres et quatre juges de ligne provenant des ligues mineures, qui partagent leur temps entre la LNH et la Ligue américaine de hockey (LAH).
Le job d'arbitre
Pour les personnes qui connaissent moins bien le hockey, les arbitres sont responsables du bon déroulement du match et de l'application des règles.
Avant la rencontre, ces dernier.ère.s vérifient la feuille de match, l'équipement, les officiel.le.s hors glace et l'état de la patinoire. Pendant le match, ils et elles effectuent certaines mises au jeu, signalent les buts, imposent les pénalités et arrêtent le jeu lorsqu'une infraction ou une situation dangereuse survient.
Les arbitres doivent également gérer les altercations et maintenir le contrôle de la rencontre. Après chaque période et à la fin du match, ils et elles surveillent les joueurs afin d'éviter les conflits, vérifient les documents officiels et rédigent des rapports disciplinaires au besoin.
Le job de juge de ligne
Du côté des juges de ligne, leur rôle consiste principalement à assurer le bon déroulement du jeu et à surveiller les joueurs. Avant le match, ces dernier.ère.s vérifient notamment les filets, l'état de la glace et le nombre de personnes présentes sur la patinoire.
Pendant la rencontre, les juges de ligne effectuent les mises au jeu, surveillent les hors-jeu et les lignes bleues, récupèrent les rondelles et contribuent à prévenir les altercations. Ils et elles doivent également garder un œil sur les joueurs loin de l'action, communiquer avec l'arbitre et intervenir rapidement lorsqu'une situation dégénère.
À la fin des périodes et du match, les juges de ligne aident à séparer les équipes et veillent à la sécurité des joueurs et des officiel.le.s lorsqu'ils et elles quittent la glace.
Le salaire des arbitres et des juges de ligne
Si les joueurs de hockey signent des contrats valant plusieurs millions de dollars, c'est une autre réalité pour les arbitres et les juges de ligne. Cela dit, leur rémunération demeure loin d'être négligeable.
Les arbitres et les juges de ligne de la LNH sont rémunéré.e.s selon une échelle salariale établie en fonction de leur ancienneté, sur une période pouvant aller jusqu'à 16 années d'expérience.
Selon Scouting The Refs, les arbitres gagnent aujourd'hui entre 240 000 $ US (331 200 $ CA) et 485 000 $ US (669 300 $ CA) par saison régulière, tandis que les juges de ligne touchent entre 154 000 $ US (212 520 $ CA) et 255 000 $ US (351 900 $ CA).
La convention collective signée entre la LNH et l'Association des officiel.le.s de la LNH prévoit également des primes pour les séries éliminatoires, le Match des étoiles et certains événements spéciaux.
Scouting The Refs rapporte que les arbitres sélectionné.e.s pour les séries éliminatoires de 2026 reçoivent une prime de 31 000 $ US (42 780 $ CA) par ronde, tandis que les juges de ligne touchent 19 500 $ US (26 910 $ CA), peu importe le nombre de matchs disputés.
En cas de blessure
En saison régulière, les arbitres et les juges de ligne blessé.e.s continuent d'être protégé.e.s financièrement, selon les dispositions prévues à la convention collective.
Leur salaire peut être ajusté en fonction du nombre de matchs manqués, et la LNH peut continuer de les rémunérer pendant plusieurs mois. La convention prévoit également une assurance invalidité et limite généralement la possibilité de mettre fin à leur emploi en raison d'une blessure pendant une longue période.
Par exemple, lorsqu'un.e officiel.le ayant travaillé au moins 37 matchs en saison régulière subit une blessure qui l'empêche de participer aux séries éliminatoires, cette personne peut recevoir une compensation financière équivalant à 75 % des primes de séries auxquelles elle aurait eu droit, selon le nombre de rondes auxquelles elle avait participé auparavant.
Pour les officiel.le.s comptant moins de six années d'expérience, cette compensation peut toutefois être réduite à 50 %.
Pour les remplacements
Selon Scouting The Refs, les arbitres remplaçant.e.s en séries éliminatoires toucheraient environ 1 360 $ CA (1 000 $ US) simplement pour être présent.e.s à l'aréna à titre d'officiel.le.s de réserve, puisqu'il doit toujours y avoir au moins deux arbitres sur la glace.
Si ces dernier.ère.s doivent finalement sauter sur la patinoire pour remplacer un.e collègue blessé.e ou incapable de poursuivre le match, leur rémunération grimperait à environ 3 700 $ CA (2 750 $ US).
Du côté des juges de ligne, les montants seraient d'environ 650 $ CA pour demeurer disponibles sur place et de 2 400 $ CA (1 775 $ US) lorsqu'ils ou elles doivent officiellement prendre part à une rencontre.
Comment devient-on officiel dans la LNH?
Ne devient pas arbitre ou juge de ligne de hockey qui veut! D'abord, il faut savoir patiner. Et si ce n'est pas ton cas, disons que ça commence plutôt mal.
Au Canada, les officiels doivent gravir plusieurs échelons avant d'espérer atteindre une ligue professionnelle nationale, voire la LNH.
Selon Hockey Canada, le parcours débute dès l'âge de 12 ans dans le hockey mineur. Les arbitres et les juges de ligne progressent ensuite à travers différents niveaux de certification, où ils sont évalués sur leur connaissance des règles, leur gestion des matchs, leurs habiletés de communication, leur patinage et leur condition physique.
Les meilleur.e.s peuvent ensuite être promu.e.s au sein des programmes de haute performance provinciaux et nationaux, qui sont considérés comme la principale porte d'entrée vers les ligues professionnelles, comme la Ligue américaine de hockey (AHL), puis éventuellement la LNH.
Quelles sont les conditions de travail?
Outre le salaire, la ligue prend en charge les frais de déplacement liés aux affectations, notamment les vols, l'hébergement et certaines dépenses quotidiennes. Les officiels ont aussi accès à des assurances médicales, dentaires, vie et invalidité, en plus d'un régime de retraite et d'indemnités de départ calculées selon leurs années de service.
Les officiels font également l'objet d'évaluations régulières de la part de la LNH. Leur rendement sur la glace, leur jugement, leur positionnement, leur condition physique et leur gestion des matchs sont analysés tout au long de la saison. Ces évaluations influencent notamment leurs affectations en séries éliminatoires.
Sur la glace, c'est toutefois une tout autre réalité, puisque la pression est immense. Bien sûr, les huées de la foule et les célèbres « Ref, you suck! » font partie du quotidien, mais il ne s'agirait pas de leur principale source de stress.
Selon une étude canadienne publiée en 2022 dans le Social Science Research Network (SSRN), la peur d'avoir pris la mauvaise décision représente plutôt le facteur de stress le plus important associé à ce métier.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.