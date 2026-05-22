Le gouvernement du Canada embauche à Québec avec un sec.5 et offre jusqu’à 90 184 $/an

Une carrière payante, ça te dit?

Le drapeau du Québec et celui du Canada.

Le gouvernement du Canada embauche à Québec et offre un bon salaire.

Andrei Antipov | Dreamstime
Éditrice Junior

Les emplois liés au domaine maritime ne demandent pas toujours de travailler sur un bateau en pleine mer. Certains postes permettent plutôt de contribuer à la sécurité des navigateurs et navigatrices en analysant des données, en évaluant les risques et en assurant le bon fonctionnement des équipements essentiels sur les voies navigables. C’est justement le type de rôle que la Garde côtière canadienne cherche actuellement à pourvoir avec ses postes d’agentes et agents des aides à la navigation.

À lire également : La Garde côtière canadienne embauche avec un sec.5 et un salaire allant jusqu’à 88 010 $/an

Pour être admissible, il faut notamment posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ainsi qu’un permis de conduire valide. Le salaire offert varie entre 71 741 $ et 90 184 $ par année. Dans la province, les postes sont offerts à Québec, et les candidatures sont acceptées jusqu’au 18 juin 2026.

Une expérience liée au domaine maritime, à la navigation de plaisance ou encore à la cartographie, la géographie ou la géomatique peut représenter un avantage. La Garde côtière recherche aussi des personnes capables d’analyser des données, de rédiger des rapports techniques et de collaborer avec différents types d'intervenants et d'intervenantes.

Le rôle touche directement à la sécurité sur les voies navigables canadiennes. Les personnes embauchées devront analyser le rendement des systèmes d’aides à la navigation, recueillir des données liées aux conditions maritimes et évaluer les risques pouvant affecter les navigateurs et l’environnement marin. Elles participeront aussi à la recommandation de solutions pour améliorer la sécurité et l’efficacité des équipements utilisés sur le terrain.

Le travail comprend de la coordination avec différents partenaires, comme Transport Canada et d’autres équipes de la Garde côtière. Certains déplacements peuvent être nécessaires afin d’évaluer des installations ou participer à des activités liées au balisage maritime.

Si tu cherches un emploi qui sort de l’ordinaire et qui te permettrait de travailler dans l’univers maritime avec de bonnes conditions, ce poste de la Garde côtière canadienne pourrait clairement mériter une place dans tes recherches.

Aides à la navigation

Salaire : 71 741 $ à 90 184 $ par année

Employeur : Garde côtière canadienne

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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