La STM embauche pour plusieurs postes avec un sec.5 ou un DEP et paye jusqu'à 41,31 $
Plusieurs postes sont à pourvoir!
Si tu as un secondaire 5 (DES) et de l’expérience dans certains domaines ouvriers, ou encore un diplôme d’études professionnelles (DEP) qui ne demande qu’à être mis en pratique, et que tu cherches un emploi à Montréal, on a une suggestion pour toi. La Société de transport de Montréal embauche pour pourvoir plusieurs postes en exploitation et en entretien du réseau.
Les salaires vont jusqu’à 41,31 $, alors jette un coup d’œil sur les postes disponibles afin de voir si ça t’intéresse.
Parmi les postes suivants, la plupart demandent un DEP et des certificats de qualification divers, ainsi que quelques années d’expérience dans le domaine indiqué. Cela dit, certains ne demandent qu’un DES ou encore des connaissances acquises sur le terrain :
- Électromécanicien.ne
- Technicien.ne en combustion – Chauffagiste
- Réparateur.trice de carrosserie et de caisses
- Technicien.ne en réfrigération – Frigoriste
- Mécanicien.ne de la voie / Cantonnier.ère
- Briqueteur.euse
- Plombier.ère
- Électricien.ne métro
D’autres atouts peuvent être avantageux, par exemple, avoir un permis de conduire de classe trois en tant qu’électromécanicien.ne ou un permis de classe cinq avec un bon dossier de conduite dans le cas de la plupart des métiers.
Les emplois sont à temps plein, et plusieurs sont des quarts de nuit ou peuvent en demander occasionnellement. Les salaires varient entre 34,41 $ et 41,31 $ de l’heure, selon le poste et les qualifications des personnes engagées.
Pour l’ensemble de ces emplois, la STM offre un salaire concurrentiel avec des possibilités de progression salariale au sein du métier, un régime de retraite à prestations déterminées, ainsi qu’un régime d’assurances collectives couvrant la vie, la santé, les soins dentaires et l’assurance salaire pour la personne employée et sa famille.
Les vêtements de travail et l’équipement de sécurité sont fournis, le transport collectif est gratuit sur l’ensemble du réseau de la STM et de ses partenaires, et certaines primes peuvent s’ajouter, comme une prime de nuit ou des journées de congé supplémentaires, ainsi qu’une prime d’outils annuelle.
Si tu as ce qu’il faut pour postuler, tu sais quoi faire!
Emplois en exploitation et entretien du réseau pour la STM
Salaire : 34,41 $ et 41,31 $
Employeur : Société de transport de Montréal
