La STM embauche pour plusieurs postes avec un sec.5 ou un DEP et paye jusqu'à 41,31 $

Plusieurs postes sont à pourvoir!

Le signe du Métro de Montréal.

La STM embauche à Montréal.

Éditrice Junior

Si tu as un secondaire 5 (DES) et de l’expérience dans certains domaines ouvriers, ou encore un diplôme d’études professionnelles (DEP) qui ne demande qu’à être mis en pratique, et que tu cherches un emploi à Montréal, on a une suggestion pour toi. La Société de transport de Montréal embauche pour pourvoir plusieurs postes en exploitation et en entretien du réseau.

Les salaires vont jusqu’à 41,31 $, alors jette un coup d’œil sur les postes disponibles afin de voir si ça t’intéresse.

Parmi les postes suivants, la plupart demandent un DEP et des certificats de qualification divers, ainsi que quelques années d’expérience dans le domaine indiqué. Cela dit, certains ne demandent qu’un DES ou encore des connaissances acquises sur le terrain :

  • Électromécanicien.ne
  • Technicien.ne en combustion – Chauffagiste
  • Réparateur.trice de carrosserie et de caisses
  • Technicien.ne en réfrigération – Frigoriste
  • Mécanicien.ne de la voie / Cantonnier.ère
  • Briqueteur.euse
  • Plombier.ère
  • Électricien.ne métro

D’autres atouts peuvent être avantageux, par exemple, avoir un permis de conduire de classe trois en tant qu’électromécanicien.ne ou un permis de classe cinq avec un bon dossier de conduite dans le cas de la plupart des métiers.

Les emplois sont à temps plein, et plusieurs sont des quarts de nuit ou peuvent en demander occasionnellement. Les salaires varient entre 34,41 $ et 41,31 $ de l’heure, selon le poste et les qualifications des personnes engagées.

Pour l’ensemble de ces emplois, la STM offre un salaire concurrentiel avec des possibilités de progression salariale au sein du métier, un régime de retraite à prestations déterminées, ainsi qu’un régime d’assurances collectives couvrant la vie, la santé, les soins dentaires et l’assurance salaire pour la personne employée et sa famille.

Les vêtements de travail et l’équipement de sécurité sont fournis, le transport collectif est gratuit sur l’ensemble du réseau de la STM et de ses partenaires, et certaines primes peuvent s’ajouter, comme une prime de nuit ou des journées de congé supplémentaires, ainsi qu’une prime d’outils annuelle.

Si tu as ce qu’il faut pour postuler, tu sais quoi faire!

Emplois en exploitation et entretien du réseau pour la STM 

Salaire : 34,41 $ et 41,31 $

Employeur : Société de transport de Montréal

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

