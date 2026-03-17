11 des meilleurs rabais anticipés de la vente du printemps d’Amazon allant jusqu’à 77 %
400 $ d'économie pour un seul achat? OUI!
Le printemps arrive avec une vague de rabais qui vaut clairement le détour sur Amazon Canada. Prévue du 25 au 31 mars, elle promet une foule de réductions intéressantes pour celles et ceux qui aiment prendre de l’avance et payer moins cher. Cela dit, des aubaines anticipées de la grande vente de printemps sont déjà en ligne.
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Que tu sois du genre à attendre les grosses promos ou à sauter sur les bons deals dès qu’ils apparaissent, c’est exactement le moment pour commencer à magasiner intelligemment. Plusieurs produits affichent déjà des rabais importants, parfois jusqu’à 70 % et plus, autant sur l’électronique que sur les essentiels du quotidien, les items pour la maison ou les petits luxes qui font plaisir.
Pour te donner une longueur d’avance, voici les meilleurs rabais anticipés à surveiller si tu veux profiter du solde dès maintenant.
Masques sous les yeux énergisants - Grace & Stella
Masques sous les yeux Grace & Stella pour réduire les cernes et les poches en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 40 $
Prix en solde : 18,95 $
Rabais : 53 % (Réduction de 21,05 $)
Pour un petit boost rapide quand les nuits sont courtes ou que le regard a l’air fatigué, ces patchs pour les yeux peuvent faire une vraie différence, surtout avec plus de 50 % de rabais. Elles sont pensés pour hydrater, réduire les poches et lisser légèrement le contour de l’œil, tout en étant doux pour la peau grâce à une formule végane sans ingrédients agressifs.
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Vibe Beam 2 Écouteurs sans fil avec suppression de bruit - JBL
Écouteurs sans fil JBL Vibe Beam 2 avec suppression de bruit et boîtier compact en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 99,98 $
Prix en solde : 49,98 $
Rabais : 50 % (Réduction de 50 $)
À moitié prix, ces écouteurs deviennent un choix facile si tu veux améliorer ton son sans trop dépenser. Les JBL Vibe Beam 2 offrent une suppression active du bruit avec un mode ambiant pratique pour rester attentif à ce qui se passe autour, en plus d’un son Pure Bass fidèle à la marque. Ils tiennent aussi la route côté autonomie avec jusqu’à 40 heures d’écoute combinée, et leur résistance à l’eau et à la poussière les rend utiles autant pour les déplacements que pour les entraînements.
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4Ever Siège auto convertible 4-en-1 - Graco
Siège auto convertible 4-en-1 Graco 4Ever avec appuie-tête ajustable en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 529,99 $
Prix en solde : 349,97 $
Rabais : 34 % (Réduction de 180,02 $)
Passer à un siège auto qui suit la croissance d’un enfant pendant des années, ça évite bien des achats à répétition, et c’est exactement ce que propose ce modèle 4-en-1 de Graco. Il s’utilise dès la petite enfance jusqu’au stade de siège d’appoint, ce qui en fait un choix durable pour les familles. En ce moment, la baisse de plus de 180 $ rend ce modèle beaucoup plus accessible pour un produit qui couvre autant d’étapes, avec en plus des éléments pratiques comme les positions ajustables et les porte-gobelets intégrés qui facilitent les trajets au quotidien.
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Air Fryer Pro XL 7 en 1 6,5 L - Ninja
Friteuse à air Ninja Air Fryer Pro XL 7 en 1 avec technologie Max Crisp en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 229,99 $
Prix en solde : 149,99 $
Rabais : 35 % (Réduction de 80 $)
Si tu veux simplifier les soupers sans sacrifier le côté croustillant, ce modèle de Ninja coche pas mal de cases, surtout avec 80 $ de moins. Cette friteuse à air propose plusieurs modes de cuisson dans un seul appareil, ce qui permet autant de griller, rôtir ou réchauffer sans multiplier les électros sur le comptoir. Sa grande capacité est pratique pour cuisiner pour toute la famille d’un coup, et la technologie Max Crisp permet d’obtenir des aliments bien dorés avec peu d’huile, ce qui est parfait pour cuisiner plus léger sans trop changer ses habitudes.
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3D White Strips Kit blanchissant 44 bandes - Crest
Bandes blanchissantes Crest 3D White Strips pour un effet professionnel à domicile en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 72,82 $
Prix en solde : 44,99 $
Rabais : 38 % (Réduction de 27,83 $)
Si tu veux un sourire plus éclatant sans passer par un rendez-vous chez le dentiste, ce kit populaire est un classique, et la réduction d’environ 28 $ le rend encore plus tentant. Les bandes sont conçues pour offrir un effet blanchissant visible en quelques semaines, tout en restant simples à utiliser au quotidien. Elles adhèrent bien pour pouvoir continuer ses activités pendant le traitement, et couvrent plusieurs semaines d’utilisation, ce qui en fait une option pratique pour améliorer graduellement la couleur des dents à la maison.
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Aspirateur-balai sans fil 550 W avec affichage LED - MQDXE
Aspirateur-balai sans fil puissant 550 W avec autonomie de 55 minutes en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 569,99 $
Prix en solde : 128,77 $
Rabais : 77 % (Réduction de 441,22 $)
Avec un rabais aussi élevé, cet aspirateur sans fil peut valoir le coup si tu veux t’équiper sans trop investir. Il mise sur une bonne puissance d’aspiration pour les tapis comme les planchers, en plus d’une autonomie allant jusqu’à 55 minutes, ce qui est pratique pour faire le ménage complet sans recharge. Les différents accessoires permettent de passer facilement du sol aux coins plus difficiles ou à l’auto, et la brosse anti-enchevêtrement est un plus si tu as des animaux à la maison.
On l'a d'ailleurs mis au test juste ici, si tu veux en savoir plus.
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Casque QuietComfort Ultra sans fil édition limitée prune - Bose
Casque Bose QuietComfort Ultra avec suppression de bruit et audio spatial en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 549,00 $
Prix en solde : 348,98 $
Rabais : 36 % (Réduction de 200,02 $)
Tu veux un casque qui mise autant sur le confort que sur la qualité sonore? Celui-ci se positionne clairement dans le haut de gamme, mais avec 200 $ de moins, il devient beaucoup plus intéressant. Le QuietComfort Ultra propose une suppression de bruit très performante, plusieurs modes d’écoute dont un mode ambiant, ainsi qu’un audio spatial pour une immersion plus enveloppante. Avec son autonomie allant jusqu’à 24 heures et son design confortable pour de longues sessions, c’est le genre de modèle qu’on garde longtemps, que ce soit pour le travail, les déplacements ou juste décrocher en musique.
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Ensemble de 5 caméras Blink Outdoor 4 sans fil HD - Blink
Ensemble de 5 caméras Blink Outdoor 4 avec vision nocturne et audio bidirectionnel en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 419,99 $
Prix en solde : 230,99 $
Rabais : 45 % (Réduction de 189 $)
Pour sécuriser la maison sans installation compliquée, ce kit de cinq caméras peut vraiment simplifier les choses, surtout avec près de 190 $ de rabais. Les caméras fonctionnent sans fil et offrent une image HD avec vision nocturne, en plus d’un audio bidirectionnel pour voir et parler à distance via l’application. Leur autonomie pouvant aller jusqu’à deux ans évite de devoir les recharger constamment, et les notifications de mouvement permettent de garder un œil sur ce qui se passe en tout temps, que tu sois à la maison ou ailleurs.
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Brosse à dents électrique Oral-B iO7 avec étui de voyage - Oral-B
Brosse à dents électrique Oral-B iO7 avec technologie intelligente et capteur de pression en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 299,99 $
Prix en solde : 164,99 $
Rabais : 45 % (Réduction de 135 $)
Ceux et celle qui ont besoin d'une nouvelle brosse à dents peuvent jeter un coup d'œil à ce modèle souvent considéré comme un bon upgrade. Elle propose plusieurs modes de nettoyage selon tes besoins, un capteur de pression pour protéger les gencives et un suivi intelligent via l’application pour améliorer ta routine au quotidien. Le tout vient avec un étui de voyage pratique et une autonomie solide.
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EcoTank ET-2803 Imprimante tout-en-un sans cartouche - Epson
Imprimante Epson EcoTank ET-2803 sans cartouche avec fonction copie et numérisation en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 326,03 $
Prix en solde : 229,98 $
Rabais : 29 % (Réduction de 96,05 $)
Si tu imprimes régulièrement, ce type d’imprimante peut vite faire une différence sur le long terme, surtout avec près de 100 $ de rabais. Le système EcoTank remplace les cartouches par des réservoirs rechargeables, ce qui permet de réduire considérablement le coût par page et d’éviter de racheter de l’encre trop souvent. En plus d’imprimer, elle permet aussi de numériser et de copier.
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Qrevo S5V Robot aspirateur et serpillière - Roborock
Robot aspirateur et serpillière Roborock Qrevo S5V avec station intelligente en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 999,99 $
Prix en solde : 599,99 $
Rabais : 40 % (Réduction de 400 $)
Ce type d’appareil devient vite un allié, côté ménage. Ce modèle combine aspiration puissante et lavage des sols, avec une station qui s’occupe aussi de vider la poussière et nettoyer les serpillières automatiquement. Il navigue de façon intelligente pour éviter les obstacles et couvre bien les différentes pièces, même sur plusieurs étages. C’est le genre d’investissement qui change la routine au quotidien, surtout dans une maison active ou avec des animaux.
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