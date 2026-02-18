Ce produit de beauté est le vendeur #1 sur Amazon et Costco l’offre pour 29 % moins cher

Un produit de beauté populaire sur Amazon est vendu à meilleur prix au Costco.

Les achats en ligne ont changé notre façon de consommer, alors qu'en plus de pouvoir accéder à plusieurs boutiques de la maison, on peut aussi avoir l'opinion des gens à traves les avis laissés par les internautes. Sur Amazon, le mascara qui tient la première place dans la section « Meilleurs vendeurs » est le Lash Sensational Sky High de Maybelline New York. Au moment d'écrire ces lignes, il en est rabais sur la plateforme, mais une aubaine encore plus avantageuse t'attend au Costco pour ce produit de beauté bien-aimé.

Alors que sur Amazon, le tube ayant une cote de 4,4 sur 5 suites aux évaluations de plus de 170 000 personnes est affiché à
14,96 $ plutôt que 17,99 $, le lot de trois mascaras vendu au à l'entrepôt revient à 10,66 $ chacun.

Mascara Sky High - Mabelline New York Mascara Sky High - Mabelline New York Noémi Lincourt | Narcity Québec


Côté formule, on parle d’un mascara allongeant et volumisant, enrichi d’extrait de bambou et de fibres, pensé pour donner des cils longs, définis et légers, sans effet qui s’effrite ou qui coule. La brosse Flex Tower est conçue pour plier et étirer chaque cil de la racine à la pointe. Le produit est aussi testé sous contrôle ophtalmologique et convient aux yeux sensibles ainsi qu’aux personnes qui portent des lentilles.

Sur Amazon, les commentaires sont d’ailleurs très élogieux. Une personne le décrit comme son « favori actuel », soulignant qu’il ne s’écaille pas, ne tache pas et s’enlève facilement, puisqu’il s’agit d’un mascara en tubes. Une autre confirme qu’il sépare bien les cils et plusieurs parlent d’une application simple ainsi que d’un bon rapport qualité/prix, au point de le racheter sans hésiter.

Cela dit, tout n’est pas parfait. Une utilisatrice note que la formule peut être un peu liquide et qu'il faut apprendre à bien manipuler la brosse pour éviter d’en mettre trop. Bref, le résultat peut varier selon ta technique.

Autre point à considérer : sur Amazon, le mascara est offert en plusieurs couleurs, dont noir, noir très noir, brunes et même certaines teintes plus originales selon les stocks. Chez Costco, par contre, le trio est uniquement disponible en noir très noir. Si tu aimes varier les nuances ou opter pour un brun plus doux, tu voudras peut-être passer ton tour.

Reste que si tu utilises déjà cette teinte et que c’est ton mascara de tous les jours, le format de trois à 31,99 $ représente une économie intéressante.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

