Impôts : Comment réclamer le crédit pour frais de scolarité au Québec et récupérer un max

Il est possible de déduire ses frais de scolarité lors de la saison des impôts, tant au Canada qu'au Québec.

La saison des impôts 2026 est à nos portes et, si tu as fréquenté le cégep, l’université ou passé un examen professionnel en 2025, tu pourrais avoir droit à un coup de pouce fiscal que tu ne soupçonnes peut-être pas, grâce au crédit d’impôt pour frais de scolarité offert par Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Pour celles et ceux qui l’ignoraient encore, il s’agit d’un crédit non remboursable qui existe autant au fédéral qu’au Québec.

Concrètement, il sert à réduire l’impôt que tu dois payer, mais il ne te sera pas versé directement si ton solde d’impôt est déjà à zéro. Voici comment ça fonctionne, autant du côté provincial que fédéral.

Le crédit d'impôt du Québec

Le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen correspond à 8 % du total de tes frais admissibles que tu as déboursés pour l’année d’imposition. À noter qu’il n’y a pas de plafond de dépenses.

Donc, si tu as payé 3 000 $ en frais d’études en 2025, tu pourrais obtenir un crédit de 240 $ sur ta facture fiscale provinciale, comme le donne en exemple la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Les frais déductibles

Tu peux inclure les frais payés à une université, un collège ou à tout autre établissement d’enseignement postsecondaire reconnu au Canada, ainsi qu’à un établissement reconnu par les différents paliers gouvernementaux.

Les études à l’étranger peuvent aussi être admissibles si tu fréquentais une université à temps plein pendant au moins trois semaines consécutives. Même chose pour un établissement situé aux États-Unis si tu résidais au Canada, près de la frontière, et faisais régulièrement l’aller-retour.

Du côté des examens, il peut s’agir de ceux exigés pour intégrer un ordre professionnel québécois, d’épreuves administrées par une organisation professionnelle canadienne ou américaine menant à l’obtention d’un permis d’exercice, ou encore d’examens requis pour décrocher un statut, un permis ou une qualification professionnelle.

Attention, tout n'entre pas dans la catégorie « frais de scolarité ». Les dépenses suivantes ne donnent pas droit au crédit :

  • les livres;
  • les cahiers et autres fournitures scolaires;
  • les frais de logement ou de pension;
  • les cotisations à une association étudiante;
  • les frais de transport et de stationnement.

Comment peux-tu réclamer le crédit au Québec?

Pour la déclaration provinciale, tu dois remplir l’annexe T et la joindre à ta déclaration de revenus. C’est à cet endroit que tu calcules le montant des frais admissibles pour 2025, mais aussi les sommes inutilisées accumulées depuis 1997.

Même si tu n’as aucun impôt à payer cette année et que tu ne peux pas profiter du crédit tout de suite, Revenu Québec recommande quand même de remplir l’annexe T.

La raison est simple : cela permet de tenir à jour le montant cumulatif que tu pourras reporter aux années suivantes, sans aucune limite de temps.

Le crédit d'impôt du gouvernement fédéral

Du côté de l’ARC, le taux du crédit est de 14,5 % pour l’année d’imposition 2025. En reprenant le même exemple de 3 000 $ en frais, le crédit fédéral s’élèverait à 435 $, soit 363 $ après l’abattement de 16,5 % applicable aux résidents du Québec, indique la chaire universitaire.

Le fédéral impose toutefois un plafond de dépenses admissibles de 5 000 $. Autrement dit, le crédit maximal offert par Ottawa peut atteindre 725 $.

Les critères d’admissibilité sont semblables à ceux du gouvernement provincial. Pour réclamer le crédit au fédéral, tu dois remplir l’annexe 11 et la joindre à ta déclaration T1, à la ligne 32400.

Si tu n’as pas d’impôt à payer cette année, comme c’est souvent le cas au début des études, tu peux transférer la portion inutilisée du crédit à l’un de tes parents ou grands-parents.

Contrairement au Québec, il est possible au niveau fédéral de faire aussi un transfert à son ou sa partenaire de vie.

  • Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d'examen (Québec), c'est par ici.
  • Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour frais de scolarité et d'examen (fédéral), c'est par ici.


