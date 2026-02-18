Ces 14 employeurs au Québec sont parmi les meilleurs au pays pour les jeunes adultes
Si jamais tu sors des études postsecondaires, tu sais où appliquer!
En sortant du cégep ou de l’université, il peut être difficile de se trouver un emploi au sein d’une entreprise, surtout si tu n’as pas beaucoup d’expérience. Or, un palmarès des meilleurs employeurs au Canada en 2026 pour les jeunes adultes vient tout juste d’être publié et plus d’une douzaine de compagnies dont leur siège social est aux Québec s’y retrouvent.
À lire également : C’est pas toi qui es « cheap » : Les factures au resto ont explosé au Québec en un an
Chaque année, le concours Canada's Top Employers for Young People souligne les employeurs canadiens qui offrent des milieux de travail et des programmes exceptionnels aux jeunes Canadiens et Canadiennes en début de carrière. Pour sa 24e édition, pas moins de 14 entreprises dont le siège social est au Québec figurent parmi les lauréates.
« À un moment où le Canada fait face à des défis fondamentaux pour son modèle économique, la façon dont nous développons la prochaine génération contribuera à déterminer si le pays réussira », souligne par communiqué Kristina Leung, rédactrice en chef chez Mediacorp, l’organisme derrière le palmarès.
Institutions financières, firmes d’ingénierie, entreprises spécialisées en produits de beauté : les compagnies québécoises se distinguent notamment par leurs programmes de stages rémunérés, de mentorat, de formation professionnelle et de développement de carrière destinés aux jeunes travailleur.euse.s et aux personnes nouvellement diplômées.
Voici les 14 compagnies québécoises reconnues parmi les meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes adultes en 2026 :
ABB Canada
- Saint-Laurent, QC
- 3 480 employé.e.s
Air Canada
- Saint-Laurent, QC
- 36 337 employé.e.s
AtkinsRéalis Canada Inc.
- Montréal, QC
- 7 466 employé.e.s
BNP Paribas
- Montréal, QC
- 1 616 employé.e.s
Coveo Solutions Inc.
- Montréal, QC
- 568 employé.e.s
CSL Group Inc.
- Montréal, QC
- 964 employé.e.s
Mouvement Desjardins
- Lévis, QC
- 50 908 employé.e.s
Fednav Limited
- Montréal, QC
- 142 employé.e.s
Genetec Inc.
- Saint-Laurent, QC
- 1 399 employé.e.s
Groupe Dynamite Inc.
- Mont-Royal, QC
- 1 405 employé.e.s
L’Oréal Canada Inc.
- Montréal, QC
- 1 585 employé.e.s
Pomerleau Inc.
- Montréal, QC
- 3 610 employé.e.s
PSB BOISJOLI LLP
- Mont-Royal, QC
- 275 employé.e.s
Rio Tinto
- Montréal, QC
- 11 531 employé.e.s
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Les universités canadiennes dominent le top 10 des meilleures universités au monde en 2026 ›
- 13 entreprises québécoises classées parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026 ›
- Remises en argent, taux d’intérêt : Voici les meilleures cartes de crédit au Canada en 2026 ›
- Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes ›
- Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW ›
- Le palmarès des meilleurs comptes bancaires au Canada pour 2026 est dévoilé ›
- Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026 ›