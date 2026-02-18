Ces 14 employeurs au Québec sont parmi les meilleurs au pays pour les jeunes adultes

Si jamais tu sors des études postsecondaires, tu sais où appliquer!

Logo d'Air Canada. Droite : Logo de l'entreprise Dynamite.

14 employeurs au Québec sont parmi les meilleurs au Canada pour les jeunes adultes, en 2026.

En sortant du cégep ou de l’université, il peut être difficile de se trouver un emploi au sein d’une entreprise, surtout si tu n’as pas beaucoup d’expérience. Or, un palmarès des meilleurs employeurs au Canada en 2026 pour les jeunes adultes vient tout juste d’être publié et plus d’une douzaine de compagnies dont leur siège social est aux Québec s’y retrouvent.

Chaque année, le concours Canada's Top Employers for Young People souligne les employeurs canadiens qui offrent des milieux de travail et des programmes exceptionnels aux jeunes Canadiens et Canadiennes en début de carrière. Pour sa 24e édition, pas moins de 14 entreprises dont le siège social est au Québec figurent parmi les lauréates.

« À un moment où le Canada fait face à des défis fondamentaux pour son modèle économique, la façon dont nous développons la prochaine génération contribuera à déterminer si le pays réussira », souligne par communiqué Kristina Leung, rédactrice en chef chez Mediacorp, l’organisme derrière le palmarès.

Institutions financières, firmes d’ingénierie, entreprises spécialisées en produits de beauté : les compagnies québécoises se distinguent notamment par leurs programmes de stages rémunérés, de mentorat, de formation professionnelle et de développement de carrière destinés aux jeunes travailleur.euse.s et aux personnes nouvellement diplômées.

Voici les 14 compagnies québécoises reconnues parmi les meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes adultes en 2026 :

ABB Canada

  • Saint-Laurent, QC
  • 3 480 employé.e.s

Air Canada

  • Saint-Laurent, QC
  • 36 337 employé.e.s

AtkinsRéalis Canada Inc.

  • Montréal, QC
  • 7 466 employé.e.s

BNP Paribas

  • Montréal, QC
  • 1 616 employé.e.s

Coveo Solutions Inc.

  • Montréal, QC
  • 568 employé.e.s

CSL Group Inc.

  • Montréal, QC
  • 964 employé.e.s

Mouvement Desjardins

  • Lévis, QC
  • 50 908 employé.e.s

Fednav Limited

  • Montréal, QC
  • 142 employé.e.s

Genetec Inc.

  • Saint-Laurent, QC
  • 1 399 employé.e.s

Groupe Dynamite Inc.

  • Mont-Royal, QC
  • 1 405 employé.e.s

L’Oréal Canada Inc.

  • Montréal, QC
  • 1 585 employé.e.s

Pomerleau Inc.

  • Montréal, QC
  • 3 610 employé.e.s

PSB BOISJOLI LLP

  • Mont-Royal, QC
  • 275 employé.e.s

Rio Tinto

  • Montréal, QC
  • 11 531 employé.e.s

