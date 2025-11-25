Le palmarès des meilleurs comptes bancaires au Canada pour 2026 est dévoilé
Tu songes à changer de banque ou de coopérative pour t’ouvrir un compte-chèque ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) à un taux d’intérêt bien plus avantageux ailleurs? Un nouveau classement des meilleurs comptes bancaires au Canada en 2026 vient d’être dévoilé et tu voudras assurément y jeter un coup d’œil.
À l’ère où tout coûte cher, la recherche d’une optimisation de ses revenus de quelconque manière est dans la mire de plusieurs personnes. Ça, ça peut facilement commencer au niveau de ton compte en banque.
La plateforme Ratehub a dévoilé ses Prix de finances personnelles 2026, nommant les meilleurs comptes bancaires au Canada dans une dizaine de catégories distinctes, allant des comptes d’épargne à intérêt élevé aux certificats de placement garanti (CPG), en passant par les meilleurs comptes pour étudiant·es et nouveaux.elle.s arrivant.e.s.
Les institutions lauréates ont été choisies selon un système de notation détaillé conçu par des expert.e.s en finances, qui se sont penchés sur les moindres détails (frais, taux d’intérêt, avantages, etc.)
À noter que parmi les cinq grandes banques canadiennes, trois n’ont tout simplement pas fait la liste, soit RBC, TD et BMO. Quant à la Banque Nationale et la coopérative Desjardins, elles brillent également par leur absence.
Voici donc les meilleurs comptes bancaires au Canada pour 2026, selon Ratehub.
Meilleur compte-chèque
La Banque EQ décroche la première place pour le meilleur compte-chèques au Canada cette année, offrant le genre d’avantages que la plupart des banques réservent habituellement à leurs comptes d’épargne.
Selon Ratehub, le compte personnel de la Banque EQ fonctionne à la fois comme compte-chèques et compte d’épargne. Il offre des transactions illimitées, des virements Interac gratuits, aucuns frais mensuels et un excellent taux d’intérêt de 2,75 % sur ton solde quotidien.
Il vient aussi avec une carte bancaire qui agit comme Mastercard prépayée, te permettant d’accumuler de la remise en argent, d’éviter les frais de change et de retirer de l’argent aux guichets automatiques sans frais.
Meilleur compte bancaire pour étudiant.e.s
Forfait Avantage Étudiant Banque Scotia
Pour les étudiant.e.s qui tentent d’étirer chaque dollar, la Banque Scotia a encore une fois livré la marchandise avec son forfait « Essentiel pour les étudiants et les jeunes ».
Ce compte offre des transactions débit illimitées et des virements Interac gratuits, le tout sans frais mensuels. Les étudiant.e.s accumulent aussi des points Scène+ sur leurs achats quotidiens et obtiennent une exemption des frais annuels la première année sur certaines cartes de crédit Banque Scotia.
Comme l’une des deux seules grandes banques sur la liste cette année, la Banque Scotia domine cette catégorie depuis le lancement des prix Ratehub en 2018.
Ratehub affirme que ce compte continue de se démarquer en rendant les services bancaires pour la communauté étudiante faciles et gratifiants.
Meilleure offre bancaire pour nouveaux.elles arrivant.es
Compte-chèques sans frais — Simplii Financial (en anglais seulement)
Simplii Financial est le premier choix de Ratehub pour les nouveaux.elles arrivant.e.s au Canada, grâce à son compte-chèques sans frais super facile à ouvrir en ligne — jusqu’à un an avant même d’être arrivé.e au Canada.
La clientèle cible obtient un accès gratuit aux guichets automatiques CIBC, aucuns frais bancaires mensuels et même un bonus de bienvenue en argent si elle remplit certaines conditions.
Simplii est la division de services bancaires numériques de la CIBC et n’est pas accessible au Québec actuellement.
Meilleur compte d’épargne à intérêt élevé
La Banque EQ revient dans ce palmarès, remportant le titre de meilleur compte d’épargne à intérêt élevé pour la deuxième année consécutive et la sixième fois au total depuis 2018, avec son taux à 2,75 %.
Ratehub affirme que ce compte est parfait pour les personnes qui veulent faire fructifier leurs économies sans sacrifier l’accès à leur argent.
Aucuns frais mensuels, aucun solde minimum requis, et les virements sont gratuits. Tu peux même augmenter ton taux d’intérêt simplement en ajoutant un dépôt direct.
Meilleur REER
Compte d’épargne REER — Tangerine
Tangerine, qui est affiliée à la Banque Scotia, a décroché le prix Ratehub du meilleur compte d’épargne REER en 2026, battant la Banque EQ, qui détenait le titre depuis les débuts du classement.
Aucuns frais de transaction, aucun solde minimum et des virements illimités, ce qui en fait une façon simple de mettre de l’argent de côté pour la retraite sans tracas supplémentaires.
Meilleurs CPG non enregistrés de un an et cinq ans
MCAN Wealth s’est démarquée dans les deux catégories de CPG non enregistrés grâce à des taux vraiment solides, autant à court qu’à long terme.
Son CPG d’un an affiche un taux de 3,65 %, tandis que celui de cinq ans monte à 3,95 %, ce qui les place parmi les meilleurs au pays, selon Ratehub.
Dans les deux cas, le dépôt minimum est de seulement 100 $ et la protection de la SADC s’applique en entier. C’est un choix intéressant pour tout personne qui veut un rendement garanti sans se casser la tête.
Meilleur CELI
Compte d'épargne libre d’impôt — Tangerine
Tangerine s’est aussi imposée du côté des CELI avec un compte souple et sans frais.
Comme pour son REER, tu as un accès complet à ton argent sans mauvaises surprises, ce qui veut dire des intérêts non imposés et un solde que tu peux consulter ou retirer facilement en tout temps.
Ratehub souligne que l’absence de solde minimum et la simplicité d’utilisation en ligne expliquent pourquoi Tangerine a pris la première place cette année.
Meilleurs CPG enregistrés de un an et cinq ans
Si tu vises le long terme, Oaken Financial est le gagnant Ratehub dans les catégories de CPG enregistrés de un an et cinq ans pour la troisième année consécutive.
Offrant respectivement 3,40 % et 3,80 % d’intérêt, Oaken se démarque en combinant des taux de premier ordre avec une application numérique conviviale et une protection d’assurance dépôts SADC. Ratehub affirme qu’elle est une leader constante pour les épargnant.e.s qui veulent la tranquillité d’esprit et une croissance fiable.
Meilleur CPG de grande banque
La CIBC reçoit une mention cette année pour le meilleur CPG offert par une grande banque au pays. Elle propose en ce moment un taux de 2,45 % pour un terme d’un an ou de 2,75 % pour un terme de cinq ans. Ce sont des taux compétitifs pour une grande banque canadienne.
Ratehub souligne les taux intéressants de la CIBC, la protection de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) et un dépôt minimum de 1 000 $, avec une configuration en ligne simple pour les clientes et clients déjà chez CIBC.
Meilleur courtage en ligne
Pour les Canadien.ne.s qui veulent négocier des actions, des fonds négociés en bourse (FNB) et d’autres placements sans se retrouver avec une tonne de frais, Questrade a été nommé meilleur courtage en ligne pour 2026.
Tu peux commencer à investir sans dépôt minimum, profiter de frais de négociation à 0 $ sur les actions canadiennes et américaines, et même choisir un portefeuille géré avec Questwealth.
Selon Ratehub, c’est le choix le plus équilibré autant pour les investisseur.euse.s débutant.e.s que pour les personnes plus expérimentées.
Alors, quelles grandes banques ont été exclues de la liste?
Parmi les cinq grandes banques canadiennes, trois — RBC, TD et BMO — n'ont tout simplement pas fait la liste. Même pas via leurs marques affiliées.
Cela signifie que la CIBC et la Banque Scotia — ainsi que leurs marques de services bancaires directs Simplii et Tangerine — étaient les seuls joueurs des cinq grandes à réussir à se tailler une place sur la liste de cette année.
