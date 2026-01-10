Nav Canada forme et embauche des contrôleurs aériens pour 101 221$ à 201 407$/an
Si tu as ton secondaire 5 et cherches une formation payée, c'est par ici!
Exercer un emploi hors du commun tout en bénéficiant d’un salaire élevé et d’une formation entièrement payée, c’est ce que propose actuellement NAV CANADA. L’organisation recrute des contrôleur.euse.s de la circulation aérienne (ATC) pour la Région d’information de vol de Winnipeg, avec des possibilités de carrière à long terme et une rémunération pouvant dépasser les 200 000 $ par année. Les postes sont à temps plein et basés à Winnipeg, avec une affectation possible dans plusieurs sites de la région après la formation.
À lire également : Parcs Canada embauche pour des emplois d'été avec ou sans diplômes et paye jusqu'à 30 $/h
NAV CANADA est responsable de la gestion sécuritaire et efficace de la circulation aérienne dans un espace couvrant plus de 18 millions de kilomètres carrés au-dessus du Canada et de l’Atlantique Nord. Les personnes embauchées travailleront au sein de la FIR de Winnipeg, soit dans un centre de contrôle régional ou dans une tour de contrôle, selon le parcours suivi. Les contrôleur.euse.s IFR œuvrent dans les centres de contrôle régionaux et gèrent la circulation aérienne à grande échelle, tandis que les contrôleur.euse.s VFR travaillent directement dans les tours de contrôle, en communication radio constante avec les pilotes.
Aucune formation spécialisée ni expérience préalable n’est exigée pour postuler. Toute la formation est offerte et rémunérée par NAV CANADA, ce qui rend cette carrière particulièrement accessible. La formation comprend plusieurs phases combinant cours en classe, simulateurs et apprentissage en milieu de travail. Sa durée varie entre 12 et 27 mois, selon le type de contrôle aérien. Pendant cette période, le salaire se situe entre 56 899 $ et 59 550 $ par année, avant de passer à celui d’un.e contrôleur.euse qualifié.e.
Une fois la formation complétée, la rémunération augmente de façon marquée. Les contrôleur.euse.s IFR qualifié.e.s gagnent entre 139 333 $ et 201 407 $ par année, tandis que les contrôleur.euse.s VFR peuvent toucher entre 101 221 $ et 201 407 $. À cela s’ajoutent des primes annuelles allant de 5 290 $ à 51 318 $, selon le poste et l’expérience.
Le processus de sélection est rigoureux et comprend des tests cognitifs, une entrevue de présélection et un centre d’évaluation avec des exercices individuels et de groupe. NAV CANADA recherche des personnes capables de communiquer clairement, de gérer la pression, de prendre des décisions rapidement, de travailler en équipe et de faire preuve de résilience dans des environnements exigeants.
Pour être admissible, il faut être âgé.e d’au moins 18 ans, détenir un diplôme d’études secondaires, être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, répondre aux exigences médicales et de sécurité, et satisfaire aux exigences linguistiques en anglais pour la région de Winnipeg. Les personnes retenues doivent aussi être disposées à déménager dans l’un des emplacements de la FIR de Winnipeg pendant ou après la formation.
Pour celles et ceux qui souhaitent façonner l’avenir de la navigation aérienne tout en bâtissant une carrière stable, stimulante et extrêmement bien rémunérée, il s’agit d’une occasion rare.
Contrôleur.euse.s de la circulation aérienne (ATC)
Rémunération durant la formation : 56 899 $ à 59 550 $ par année
Rémunération après qualification : 101 221 $ à 201 407 $ par année
Compagnie : NAV CANADA
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Le gouvernement du Canada embauche à Montréal sans études à l’uni et paye jusqu’à 42,51 $/h ›
- La STM embauche des chauffeurs d’autobus avec sec. 5 et offre entre 28,95 $ et 35,64 $/ h ›
- La Sûreté du Québec embauche avec un sec. 5 et ça paye jusqu’à 32,93 $/h ›
- Statistique Canada embauche avec un sec.5 et ça paye jusqu’à 79 511 $/an ›