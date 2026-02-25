Le chalet de «Heated Rivalry» sera bientôt à louer et il est à quelques heures de Montréal

Regarder « Heated Rivalry » DANS le fameux cottage = OUI!

Le chalet de Heated Rivelry en Ontario.

Le chalet de «Heated Rivalry» sera bientôt à louer près de Montréal.

Airbnb
Éditrice Junior

À moins d'être complètement déconnecté des réseaux sociaux et de ne pas avoir Crave (et même dans ce cas), tu as certainement entendu parler de la série Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée en français, une romance de style slow burn entre deux joueurs de hockey professionnels. Adapté du livre du même nom de l'autrice Rachel Reid, cette nouveauté plutôt niche a, contre les attentes, connue un succès fulgurant depuis sa sortie sur Crave et Prime Video en novembre 2025. Les fans peuvent se réjouir, car le chalet où Shane et Ilya officialisent leur amour après des années de rencontres sporadiques brulantes sera bientôt à louer sur Airbnb, et il se trouve à quelques heures de Montréal.

À lire également : Cette maison à vendre pour 1,2 M$ au Québec est tellement WOW qu'elle a l'air fausse

Oui, oui, toi aussi, tu pourras dire « I'm coming to the cottage »! Eh oui, la propriétaire a annoncé que, dès le 3 mars, il sera possible de réserver des séjours dans ce chalet iconique situé dans le canton de Muskoka Lakes en Ontario, plus précisément dans la petite communauté pittoresque de Torrence.

Avec ses 117 mètres de façade sur le lac et son exposition nord-ouest, le chalet te permet non seulement de mettre les pieds dans un décor de télévision, mais promet aussi des couchers de soleil complètement magiques qui valent à eux seuls le détour. Le terrain combine le paysage rocheux typique de Muskoka et une plage sablonneuse à entrée graduelle, parfaite pour se baigner ou simplement relaxer les pieds dans l’eau.

À l’intérieur, on reconnaît instantanément les lieux vus dans Heated Rivalry. L’aire ouverte impressionne avec ses plafonds hauts, ses immenses fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle et sa vue directe sur le lac. La cuisine moderne avec îlot central s’intègre parfaitement à la salle à manger et au salon, où un grand sectionnel et un foyer créent une ambiance à la fois chic et ultra chaleureuse.

L'int\u00e9rieur du chalet de Heated Rivalry.

Le salon et la cuisine du chalet à louer, vu dans Heated Rivalry.
Airbnb

Si tu aimes passer tes journées dehors, tu peux partir en kayak ou en canoë directement du rivage et explorer le lac Muskoka. Mieux encore, la propriété donne accès aux « Big 3 » — les lacs Muskoka, Rosseau et Joseph — trois étendues interconnectées où tu peux naviguer d’un secteur à l’autre, découvrir des marinas, t’arrêter dans des restos accessibles en bateau ou longer des chalets impressionnants.

Le chalet de Heated Rivalry sous la neige.

Le chalet de Heated Rivalry sous la neige.
Airbnb

Entre deux sorties sur l’eau, tu peux t’installer sur l’un des nombreux coins salon extérieurs ou terminer la soirée autour du foyer extérieur au son des huards ou «wolf bird», selon Ilya. Le chalet est aussi entièrement équipé avec WiFi illimité, barbecue et literie haut de gamme, pour un séjour aussi confortable que photogénique.

Bref, c’est le genre d’adresse qui transforme un simple week-end en vraie escapade de rêve pour les fans de la série.


Chalet Barlochan - Le chalet dans Heated Rivelry

Prix par nuit : À venir

Région : Muskoka Lakes, ON

C'est ici pour la réservation

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
airbnb à louer heated rivalry airbnb canada
Québec Voyage Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

The 'Heated Rivalry' cottage is near Toronto and you can book it soon on Airbnb (PHOTOS)

Will you come to the cottage?

8 activités entre 0 $ et 22 $ pour oublier la routine ce week-end à Montréal

Que ce soit pour la Saint-Valentin ou juste pour sortir, il y en a pour tous les goûts!

Ce Airbnb à 1h15 de Montréal est digne d’un resort à moins de 75 $/nuit par personne

Proche, pas cher, ET une note de 5/5? OUI SVP!

Malaise avec les joueurs du Canadien de Montréal à TLMEP à cause de « Heated Rivalry »

Des silences qui en disent long... 😬

Mégaparc aquatique de Mirabel : On a (enfin) des nouvelles et voici quoi savoir

OUI, ça va finir par exister! 🌊

Frais d'immatriculation au Québec : La comparaison avec le reste du Canada va te frustrer

Par endroit, la différence fait franchement mal.

Le Québec va officiellement changer les heures d'ouverture des magasins, et ce, 7 jours sur 7

Le rêve ou pas de magasiner un samedi soir? 🧐

Impôts : 7 erreurs coûteuses que des Québécois répètent chaque année, selon un expert

Ça vaut la peine de prendre le temps de ne rien oublier!

12 articles d'épicerie au Bulk Barn qui sont moins chers que chez Maxi

Avec des différences allant jusqu'à 40 $ par 100 g, ça vaut le coup d'œil!

La compé de snow épique Red Bull Heavy Metal débarque à Montréal et c'est 100 % GRATUIT

Oui, il va même y a voir des Olympiens. 👀🔥

Avertissement de voyage : Le Canada te demande pas mal d'éviter de te rendre au Mexique

Il n'est pas trop tard pour revoir tes plans pour la relâche.

Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et ça sent l'hiver en prolongation

Patience, parce que les beaux jours vont se faire attendre.

Le Canada est devenu le 51e État après ses défaites au Hockey, selon la Maison-Blanche

Il y en a qui sont des mauvais gagnants...

Un restaurant de Montréal écope de 10 900 $ d’amendes pour insalubrité du MAPAQ

Il a écopé de quatre amendes, toutes liées au non-respect des normes de propreté. 👀