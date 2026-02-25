Le chalet de «Heated Rivalry» sera bientôt à louer et il est à quelques heures de Montréal
Regarder « Heated Rivalry » DANS le fameux cottage = OUI!
À moins d'être complètement déconnecté des réseaux sociaux et de ne pas avoir Crave (et même dans ce cas), tu as certainement entendu parler de la série Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée en français, une romance de style slow burn entre deux joueurs de hockey professionnels. Adapté du livre du même nom de l'autrice Rachel Reid, cette nouveauté plutôt niche a, contre les attentes, connue un succès fulgurant depuis sa sortie sur Crave et Prime Video en novembre 2025. Les fans peuvent se réjouir, car le chalet où Shane et Ilya officialisent leur amour après des années de rencontres sporadiques brulantes sera bientôt à louer sur Airbnb, et il se trouve à quelques heures de Montréal.
À lire également : Cette maison à vendre pour 1,2 M$ au Québec est tellement WOW qu'elle a l'air fausse
Oui, oui, toi aussi, tu pourras dire « I'm coming to the cottage »! Eh oui, la propriétaire a annoncé que, dès le 3 mars, il sera possible de réserver des séjours dans ce chalet iconique situé dans le canton de Muskoka Lakes en Ontario, plus précisément dans la petite communauté pittoresque de Torrence.
Avec ses 117 mètres de façade sur le lac et son exposition nord-ouest, le chalet te permet non seulement de mettre les pieds dans un décor de télévision, mais promet aussi des couchers de soleil complètement magiques qui valent à eux seuls le détour. Le terrain combine le paysage rocheux typique de Muskoka et une plage sablonneuse à entrée graduelle, parfaite pour se baigner ou simplement relaxer les pieds dans l’eau.
À l’intérieur, on reconnaît instantanément les lieux vus dans Heated Rivalry. L’aire ouverte impressionne avec ses plafonds hauts, ses immenses fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle et sa vue directe sur le lac. La cuisine moderne avec îlot central s’intègre parfaitement à la salle à manger et au salon, où un grand sectionnel et un foyer créent une ambiance à la fois chic et ultra chaleureuse.
Le salon et la cuisine du chalet à louer, vu dans Heated Rivalry.Airbnb
Si tu aimes passer tes journées dehors, tu peux partir en kayak ou en canoë directement du rivage et explorer le lac Muskoka. Mieux encore, la propriété donne accès aux « Big 3 » — les lacs Muskoka, Rosseau et Joseph — trois étendues interconnectées où tu peux naviguer d’un secteur à l’autre, découvrir des marinas, t’arrêter dans des restos accessibles en bateau ou longer des chalets impressionnants.
Le chalet de Heated Rivalry sous la neige.Airbnb
Entre deux sorties sur l’eau, tu peux t’installer sur l’un des nombreux coins salon extérieurs ou terminer la soirée autour du foyer extérieur au son des huards ou «wolf bird», selon Ilya. Le chalet est aussi entièrement équipé avec WiFi illimité, barbecue et literie haut de gamme, pour un séjour aussi confortable que photogénique.
Bref, c’est le genre d’adresse qui transforme un simple week-end en vraie escapade de rêve pour les fans de la série.
Chalet Barlochan - Le chalet dans Heated Rivelry
Prix par nuit : À venir
Région : Muskoka Lakes, ON
