Malaise avec les joueurs du Canadien de Montréal à TLMEP à cause de « Heated Rivalry »
Des silences qui en disent long... 😬
Quatre joueurs des Canadiens de Montréal étaient de passage à Tout le monde en parle, ce dimanche 25 janvier, pour parler de leur participation aux Jeux olympiques d’hiver. C’est toutefois une question sur la série télévisée canadienne de l’heure, Heated Rivalry (Rivalité passionnée au Québec), qui a fait jaser les internautes, à la suite d’un silence malaisant.
Le Canadien Nick Suzuki, le Finlandais Oliver Kapanen, le Slovaque Juraj Slafkovský et le Français Alexandre Texier ont d’abord offert une entrevue d’une douzaine de minutes portant sur leur saison actuelle, mais surtout leur futur séjour avec leur équipe nationale respective lors des JO de Milan-Cortina, en février prochain.
À la toute fin de l’entrevue, l’animateur Guy A. Lepage a abordé Heated Rivalry, la série de hockey homoérotique qui raconte l’histoire d’amour secrète entre deux joueurs vedettes issus d’équipes rivales.
On y suit Shane Hollander, des Montreal Metros, clairement inspirés des Canadiens de Montréal, et Ilya Rozanov, des Boston Raiders, un clin d’œil aux Bruins de Boston. Comme dans la vraie vie, la rivalité entre les deux formations est intense, ce qui vient amplifier la tension, autant sportive qu’émotionnelle, entre les deux hommes et leur entourage.
La série met aussi en scène Scott Hunter, le capitaine d’une équipe new-yorkaise, interprété par le comédien québécois François Arnaud. Tous ces joueurs évoluent dans un milieu où l’homosexualité et la bisexualité demeurent largement taboues, créant un constant tiraillement entre leur identité, leur passion et leur carrière.
Plusieurs ont d’ailleurs souligné à quel point la série reflète fidèlement la réalité, alors qu’à ce jour, aucun joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a publiquement affirmé appartenir à la communauté LGBTQ+.
Après avoir présenté Heated Rivalry, Guy A. Lepage s’est pourtant contenté de demander : « Est-ce que vous l’avez vue? » À la suite de la question de l’animateur, les joueurs des Canadiens de Montréal, notamment Nick Suzuki et Alexandre Texier, se sont regardés en silence, hésitant visiblement à savoir qui allait se mouiller et répondre.
Toutefois, compte tenu de l’immense popularité de la série et des enjeux qu'elle soulève, les joueurs ont semblé comprendre que la question sous-entendait plutôt : « Qu’est-ce que vous en pensez ? »
C’est finalement le capitaine qui a pris la parole, livrant une réponse somme toute préparée.
« Oui, j’en ai entendu parler. Je pense qu’on en a tous entendu parler [...] Oui, c'est une situation qu’on ne retrouve pas... à laquelle on n’a pas souvent fait face dans le monde du hockey dernièrement. On ne sait jamais ce qui peut arriver et, en tant qu’équipe, on est prêt à accueillir toute personne qui veut sortir du placard. On [le CH] est un groupe très ouvert et on se soutient les un, les autres, et ça ne changerait pas si quelqu'un sortait du placard dans notre équipe ou dans une autre équipe », a-t-il dit.
« Je ne pense pas que ce soit un tabou, ajoute Texier. On fait aussi des pride nights dans le monde du hockey. Je pense que c’est important pour supporter. Pour le Canadien, [si un coming out devait survenir] on acceptera. »
Parmi les milliers de commentaires sous la publication Facebook de l’émission, les internautes n’ont pas caché leur malaise face aux courtes réponses des Canadiens de Montréal et le malaise causé par la question de l’animateur.
« Et mon dieu, le silence quand Guy A a parlé de Heated Rivalry... ça voulait tout dire! »», écrit une personne, ce à quoi rétorque une autre « C’était gênant! Ça renforce le préjugé qui plane au sein de ce sport. »
« Le MALAISE quand Guy a demandé si quelqu’un avait écouté “Heated Rivalry”. Il n’y a absolument rien de mal à répondre non quand ce n’est pas le cas. Pourtant, du bout des lèvres, une seule personne a osé dire qu’elle en avait entendu parler. Les trois autres ont préféré rester muets et pas répondre à la question. J’ai sincèrement l’impression que, même si certains des quatre joueurs présents avaient écouté la série, aucun n’aurait admis l’avoir fait publiquement. Et ça en dit long. »
« Ça pas lever fort cette entrevue aucune énergie moments de malaises avec le français et que dire de la réponse à la question sur l’impact de Heated Rivalry », lit-on, parmi les milliers de commentaires.
« Est-ce moi où c’était malaisant cette entrevue? », écrit une personne.
La série originale de Crave, distribuée par HBO Max, connait un franc succès sur la scène internationale depuis sa mise en ligne, à la fin de 2025.
Elle est devenue la série originale la plus regardée de l’histoire de Crave lors de sa première semaine de diffusion, avec une augmentation de près de 400 % de l’auditoire depuis sa première, diffusée le vendredi 28 novembre, indique Bell Média par communiqué.
Crave a d'ailleurs annoncé que Heated Rivalry a été renouvelée pour une deuxième saison.