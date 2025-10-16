Voici le salaire de ces 9 joueurs des Canadiens de Montréal en 2025-2026
Ce sont les mieux payés de l'équipe. 🤑
La saison 2025-2026 bat son plein et les fans sont de retour devant leur téléviseur pour admirer les joueurs des Canadiens de Montréal au travail pour offrir les meilleures performances et le meilleur spectacle. Comme tout emploi, un salaire vient avec ça. Combien gagne Cole Caufield, Nick Suzuki et Brendan Gallagher, pour ne nommer que ceux-ci? On s’est penché sur la question.
Ce lundi 13 octobre, le jeune défenseur Lane Hutson a signé un contrat lucratif pour son porte-monnaie : 70,8 millions $ américains pour huit ans dans les couleurs de la Sainte-Flanelle à partir de la saison 26-27. Ça fait de lui l’un des Habs le mieux payé de l’équipe.
Il va sans dire que les salaires de la Ligne nationale de hockey (LNH) sont moins impressionnants que d’autres sports, comme le football, le soccer et le baseball. Ça reste tout de même des montants à en faire rêver plus d’un.e.
Pour l’occasion, on a feuilleté les finances de nos Glorieux en se fiant au site Web PuckPedia, qui se spécialise dans la collecte de données et statistiques des équipes de la LNH.
L’ABC du salaire de joueur de hockey
Dans la grande majorité des cas, les jouteurs signent des contrats qui s’étendent sur plusieurs années.
Le montant total d’une entente est ensuite réparti sur la durée du contrat afin d’obtenir une moyenne annuelle, ce qui correspond à la valeur du cap hit (salaire moyen), soit l’impact sur la masse salariale chaque saison. Par exemple, dans le cas de Lane Hutson, ses 70,8 M$ américains divisés sur huit ans équivalent à 8,85 M$ américains par année.
Comme pour plusieurs personnes, le salaire varie d’une année à l’autre, notamment en raison de divers bonis. À cet effet, les joueurs de hockey reçoivent d’ailleurs des montants supplémentaires pour la performance, la signature, la participation aux séries éliminatoires, etc.
En d’autres mots, un joueur ou une joueuse qui aurait un cap hit très élevé n’a pas nécessairement le plus gros salaire au cours d’une saison, et l’inverse est tout aussi vrai.
Voici donc les joueurs des Canadiens de Montréal qui, en date du 14 octobre 2025, avait le plus gros cap hit de l’équipe :
Noah Dobson
Le Canadien de 25 ans, qui évoluait au sein des Islanders de New York, est fraichement arrivé à Montréal cet été, lui qui a été échangé au Bleu-Blanc-Rouge en retour de deux choix de premier tour en 2025 de l’attaquant Emil Heineman.
Le défenseur a signé une prolongation de contrat de huit saisons et mettra la main sur une somme totale de 76 M$ américains, soit environ 9,5 millions par année (13,3 M$ canadiens).
Ça fait de lui le joueur le mieux payé de la franchise québécoise.
Patrik Laine
Le Finlandais a été échangé au Tricolore en août 2024, alors qu’il était du côté des Blue Jackets de Columbus. Son cap hit est de 8 700 000 $ américains par année, faisant de lui le second joueur le mieux payé de l’équipe, mais au sommet du côté des attaquants.
Son contrat prend fin cette année et sera agent libre dès la fin de la saison prochaine.
Nick Suzuki
Le capitaine du Tricolore a signé en octobre 2021 un contrat de huit ans d'une valeur de 63 000 000 $, soit 7,85 millions de dollars américains (11,02 M$ canadiens).
Ça fait de l'homme de 26 ans l'un des mieux payés du Canadien de Montréal.
Cole Caufield
Le bras droit de Suzuki, l'Américain Cole Caufield, a conclu en juin 2023 une entente de 62 800 000 $ avec le CH sur huit ans, soit 7,85 M$ américains (environ 11 millions $ canadiens). Ça, c'est sans compter les revenus qu'il fera via diverses commandites.
Juraj Slafkovský
Le Slovaque a signé une prolongation de contrat en 2024 de 60,8 millions de dollars américains, et ce, pour une durée de huit ans. L'entente est entrée en vigueur à compter de la saison 2025-2026.
Ça lui rapporte donc l'équivalent de 10,64 M$ canadiens, faisant de lui le quatrième attaquant le mieux payé de l'équipe.
Brendan Gallagher
Brendan Gallagher compte maintenant 14 saisons avec le Canadien de Montréal derrière la cravate - ou le jockstrap, c'est selon - faisant de lui le véritable vétéran de l'équipe.
Son contrat avec le Tricolore est en vigueur jusqu'en 2026-27 pour 6,5 M$ américains par année (9,1 M$ canadiens).
Kaiden Guhle
En 2024, l'Albertain a signé une prolongation de contrat de six ans d'une valeur e 33,3 millions $ américains, soit 5,55 M$ par année (7,77 M$ canadiens).
Ce salaire fait de lui le deuxième défenseur le mieux payé des Canadiens de Montréal.
Josh Anderson
Avec son entente de 38 500 000 $ signée en 2020, Josh Anderson touche un salaire annuel moyen de 5 500 000 $ sur sept ans. Pour la saison 2025-2026, l’Ontarien de 31 ans empochera environ 5,5 M$ américains, soit 7,7 M$ canadiens.
Mike Matheson
Le numéro 8 du Tricolore est le troisième défenseur le mieux payé de l’équipe avec un salaire total de 4 870 000 $ américains.
Le Montréalais, qui a évolué auprès des Panthers de la Floride et des Penguins de Pittsburgh, en est à sa dernière année de contrat. Au moment d’écrire ces lignes, aucune nouvelle entente n’avait été signée. Il a toutefois laissé savoir le mois dernier qu’il souhaitait rester dans sa ville natale.
Il ne fait pas partie du palmarès, mais le gardien principal de la formation montréalaise, le Québécois Samuel Montembeault, est le gardien le mieux payé, avec un salaire annuel de 3 150 000 $ américains.
Le salaire annuel des 22 joueurs actuels du CH, en $ américains pour la saison 2025-2026 :
- Noah Dobson
- 9 500 000 $
- Patrik Laine
- 8 700 000 $
- Nick Suzuki
- 7 875 000 $
- Cole Caufield
- 7 850 000 $
- Juraj Slafkovský
- 7 600 000 $
- Brendan Gallagher
- 6 500 000 $
- Kaiden Guhle
- 5 550 000 $
- Josh Anderson
- 5 500 000 $
- Mike Matheson
- 4 875 000 $
- Alexandre Carrier
- 3 750 000 $
- Kirby Dach
- 3 362 500 $
- Sam Montembeault
- 3 150 000 $
- Alex Newhook
- 2 900 000 $
- Jake Evans
- 2 850 000 $
- Jayden Struble
- 1 412 500 $
- Arber Xhekaj
- 1 300 000 $
- Jakub Dobes
- 965 000 $
- Lane Hutson
- 950 000 $
- Ivan Demidov
- 940 833 $
- Oliver Kapanen
- 925 000 $
- Joseph Veleno
- 900 000 $
- Zack Bolduc
- 863 334 $
