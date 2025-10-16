Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Hélène Boudreau, « La Fille de l'UQAM », coupable de voies de fait sur son ex

L'homme est également un acteur porno connu.

Jessy Jones et Hélène Boudreau. Droite : Jessy Jones et Hélène Boudreau

Hélène Boudreau, « La Fille de l'UQAM », coupable de voies de fait sur son ex, l'acteur porno Jessy Jones

mrjonestud | TikTok
Éditeur Junior, Nouvelles

La créatrice de contenu pour adulte, Hélène Boudreau, aussi connue comme « La Fille de l'UQAM », a été reconnue coupable de voies de fait à l’endroit de son ex-conjoint, l’acteur porno Jessy Jones. L’histoire remonte à 2023.

À lire également : Revenir au pays sans passeport : Hélène Boudreau partage son expérience aux États-Unis

C’est ce qu’a rapporté le Journal ce mercredi 15 octobre. L’influenceuse du X a enregistré un plaidoyer de culpabilité le 14 octobre dernier au palais de justice de Laval.

Selon le média de Québecor, les faits se seraient produits au printemps et à l’été 2023. Jessy Jones, de son vrai nom Jessy Lee Desjardins, avait publié une vidéo – aujourd’hui supprimée – dans laquelle il affirmait avoir été griffé et attaqué par l’actrice porno.

@helene.boudreau5 👻
♬ Just A Girl - No Doubt

« Hélène Boudreau, aujourd’hui, elle me fesse dans le visage, elle me frappe. Elle m’a fait un bleu, elle m’a griffé », disait-il, ajoutant que les images filmées allaient servir de preuves. « Je donne ça aux polices. »

Le Journal rapporte également des échanges par messagerie texte entre les deux parties. Boudreau lui demande de revenir à la maison en lui promettant de ne plus lever la main sur Jones.

Mardi, le juge au dossier a rendu sa décision : absolution conditionnelle. Autrement dit, Hélène Boudreau ne sera pas condamnée à une peine de prison. Toutefois, elle devra respecter une probation de 18 mois durant laquelle la créatrice de contenu X ne peut entrer en contact avec sa victime et doit s’abstenir de troubler l’ordre public.

@helene.boudreau5 ♬ Ring trend - Audreyy

Ce n’est pas la première fois qu’Hélène Boudreau se retrouve devant la justice pour faire valoir ses droits. En novembre 2024, elle avait remporté une première manche judiciaire contre Rhéal Dallaire, un promoteur immobilier associé au crime organisé.

Elle lui reprochait de l’avoir convaincue d’investir ses économies dans un projet immobilier qui lui aurait fait perdre près de 1,5 million de dollars.

Dans les derniers mois, l'actrice du X a également fait parler d'elle, après avoir eu des problèmes aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, cette dernière a partagé sa mésaventure pour revenir au Canada en autobus après avoir perdu son passeport et s’être chicanée avec le chauffeur.

From Your Site Articles
fille de l'uqamhélène boudreaulaval
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    La mère de la fillette abandonnée cet été est reconnue non criminellement responsable

    On t'explique ce que ça veut dire.

    Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

    Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

    On a « stalké » les 9 filles d'Occupation Double Chypre et voici tout ce que tu veux savoir

    Il y a beaucoup de réseautage à OD!

    Revenir au pays sans passeport : Hélène Boudreau partage son expérience aux États-Unis

    Elle a dû rentrer au Canada à la marche.

    Vol de données chez Desjardins : Plus que quelques jours pour réclamer MAX 1 000 $

    Ne manque pas ta chance d'avoir de l'argent! 😬

    19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci

    Les produits et deals qui volent la vedette ce mois-ci. 🍂

    Cuba et 5 autres destinations dans le sud visées par un avertissement de voyage du Canada

    Vaut mieux t'informer avant de planifier un séjour au soleil. ✈️

    La grève tournante de Postes Canada a commencé et voici les régions touchées

    Ton coin de pays pourrait être le prochain!

    Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 26 300 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025

    L'un d'eux a écopé de 24 500 $ d'amendes en 2024.

    Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ versés aux parents du Québec dans les prochains jours

    Un coup de pouce qui tombe à pic 💰

    Aéroport de Montréal: Le stationnement étagé est fermé à jamais et voici tes autres options

    Des heures de plaisir, se stationner à YUL. 🥴

    Certains Canadiens qui voyagent aux États-Unis doivent payer des nouveaux frais de 350 $

    Ton road trip en famille est soudainement très cher. 🥴

    6 emplois à combler dans le Grand Montréal qui paient plus de 75 900 $ par année

    Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.

    Voici le salaire annuel qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 23 villes du Québec

    Avec tes revenus, tu peux devenir proprio, mais pas n'importe où.