Hélène Boudreau, « La Fille de l'UQAM », coupable de voies de fait sur son ex
L'homme est également un acteur porno connu.
La créatrice de contenu pour adulte, Hélène Boudreau, aussi connue comme « La Fille de l'UQAM », a été reconnue coupable de voies de fait à l’endroit de son ex-conjoint, l’acteur porno Jessy Jones. L’histoire remonte à 2023.
C’est ce qu’a rapporté le Journal ce mercredi 15 octobre. L’influenceuse du X a enregistré un plaidoyer de culpabilité le 14 octobre dernier au palais de justice de Laval.
Selon le média de Québecor, les faits se seraient produits au printemps et à l’été 2023. Jessy Jones, de son vrai nom Jessy Lee Desjardins, avait publié une vidéo – aujourd’hui supprimée – dans laquelle il affirmait avoir été griffé et attaqué par l’actrice porno.
« Hélène Boudreau, aujourd’hui, elle me fesse dans le visage, elle me frappe. Elle m’a fait un bleu, elle m’a griffé », disait-il, ajoutant que les images filmées allaient servir de preuves. « Je donne ça aux polices. »
Le Journal rapporte également des échanges par messagerie texte entre les deux parties. Boudreau lui demande de revenir à la maison en lui promettant de ne plus lever la main sur Jones.
Mardi, le juge au dossier a rendu sa décision : absolution conditionnelle. Autrement dit, Hélène Boudreau ne sera pas condamnée à une peine de prison. Toutefois, elle devra respecter une probation de 18 mois durant laquelle la créatrice de contenu X ne peut entrer en contact avec sa victime et doit s’abstenir de troubler l’ordre public.
Ce n’est pas la première fois qu’Hélène Boudreau se retrouve devant la justice pour faire valoir ses droits. En novembre 2024, elle avait remporté une première manche judiciaire contre Rhéal Dallaire, un promoteur immobilier associé au crime organisé.
Elle lui reprochait de l’avoir convaincue d’investir ses économies dans un projet immobilier qui lui aurait fait perdre près de 1,5 million de dollars.
Dans les derniers mois, l'actrice du X a également fait parler d'elle, après avoir eu des problèmes aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, cette dernière a partagé sa mésaventure pour revenir au Canada en autobus après avoir perdu son passeport et s’être chicanée avec le chauffeur.