Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voyage aux États-Unis : Tu devras bientôt te faire prendre en photo à la frontière

Les photos seront conservées pendant 75 ans! 🤯

Une douane américaine.

Tous les Canadiens qui iront aux États-Unis devront se faire prendre en photo, tant à la frontière qu'à l'aéroport.

Tom Fawls | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Une nouvelle étape d’identification t’attend bientôt à la frontière lors de ton prochain voyage aux États-Unis. Le département américain de la Sécurité intérieure vient d’approuver la mise en place d’une collecte de données biométriques faciales pour les non-résident.e.s qui entrent et sortent du pays, y compris les Canadiens et Canadiens.

À lire également : Voyager aux États-Unis : des « frais d’intégrité » de 340 $ bientôt exigés à certains visiteurs

Le gouvernement américain a confirmé que la U.S. Customs and Border Protection pourra maintenant prendre en photo le visage de toutes les personnes non citoyennes à l’entrée comme à la sortie du territoire, que ce soit dans un aéroport, un port maritime ou un poste frontalier terrestre.

Selon le DHS, cette technologie est jugée essentielle pour renforcer la sécurité nationale. Les images serviront entre autres à repérer des personnes recherchées ou soupçonnées de terrorisme, à détecter les fraudes, les faux papiers ou les visas échus, et à bloquer le retour illégal de personnes déjà expulsées.

Le gouvernement estime que la facture totale pourrait atteindre entre 587 et 722 millions de dollars américains d’ici 2029.

Comment ça marche?

Grosso modo, un système automatisé relié au système TVS (Traveler Verification Service) prendra une photo en direct et la comparera à une « galerie » d’images déjà liées au dossier de la personne, comme des photos de passeport, de visa ou de précédents passages à la frontière.

Le TVS convertit alors cette image en « gabarit biométrique » (une version mathématique de ton visage), ce qui permet de faire un matching ultrarapide.

Si la comparaison échoue, l’agent ou l’agente passera à une vérification manuelle ou utilisera d’autres biométries, comme les empreintes digitales.

Ce que ça veut dire pour les Canadien.ne.s

Il fut un temps où, grâce à une sorte de loi non écrite, les Canadiens et les Canadiennes étaient exempté.e.s de mesures d’identification renforcées, notamment en raison de la longue relation entre le Canada et les États-Unis. Aujourd’hui, si tu traverses souvent la frontière américaine, tu pourrais te faire automatiquement photographier en passant.

Les nouvelles règles s’appliquent maintenant aux visiteuses et visiteurs en provenance du Canada, ce qui marque un virage majeur pour deux pays qui partagent l’une des frontières les plus longues et les plus fréquentées au monde.

La CBP rappelle qu’elle utilise déjà le TVS, une plateforme infonuagique qui compare les visages des voyageuses et voyageurs à des photos officielles. Ce système automatisé allège la charge de travail des agentes et agents sur le terrain tout en renforçant la surveillance.

Même les sorties en bateau privé ou les passages à pied tombent maintenant sous l’œil des caméras biométriques. Selon le département de la Sécurité intérieure, la prise de photos biométriques entrera en vigueur le 26 décembre prochain.

Combien de temps les photos seront-elles conservées?

Pour « respecter ses responsabilités en matière de protection de la vie privée », « Homeland Security » dit avoir pris des mesures pour protéger les informations de toutes les personnes qui voyagent vers ou à partir des États-Unis.

La CBP supprimera les photos des citoyennes et citoyens américain.e.s dans les 12 heures suivant la vérification d’identité. Quant aux personnes non citoyennes dans le système de gestion biométrique du gouvernement, les photos peuvent être conservées jusqu’à 75 ans.

*Ceci est une adaptation de l’article « The U.S. will soon photograph Canadians at the border — here's what travellers need to know », publié sur MTLBlog.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
voyage aux états-unisfrontière canada états-unis
QuébecCanadaVoyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Un nouveau système d'entrée/sortie impactera ton prochain voyage en Europe et voici pourquoi

Ça ne va pas en se simplifiant! 🥴

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère

Prépare-toi à toute éventualité si tu prévois visiter le pays de Donald Trump!👇

Le Canada annonce un changement majeur aux règles d'accès à la citoyenneté

Le Projet de loi C-3 est une excellente nouvelle pour les « Canadiens perdus ». 🇨🇦

Tu veux étudier aux États-Unis? Tous tes réseaux sociaux devront être « public »

Vie privée? Vous avez dit vie privée? Connais pas.

Renforcement de la laïcité au Québec : Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle loi

Garderies, cégeps, universités, menus de cafétéria... tout y passe!

Shein et AliExpress volent les photos d'une Québécoise pour vendre des copies de ses designs

« Ils ont carrément pris mes photos, et maintenant, les gens pensent que c’est moi qui copie ces sites-là. »

Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

C'est le temps d'être stratégique pour payer moins d'impôt l'an prochain. 👀

Action collective de 6,5 M$ : Voici quoi faire si tu as acheté du lait Silk ou Great Value

Ces produits avaient mené à la mort de deux personnes au pays.

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Costco vend un calendrier de l’avent rempli de petites bouteilles de vin à 3,33 $ par jour

Ça se prend bien. 🙏🍷

7 activités à Montréal pour un week-end festif, gourmand et pas cher

À toi les petits délices et les sorties amusantes!

Vendredi fou: Air Transat a des rabais allant jusqu'à 36 % pour les tout inclus dans le Sud

La République dominicaine et le Mexique t'attendent!

Voici quand exactement le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé ce week-end

À considérer avant de vouloir prendre la route!

Un tout nouveau « mini IKEA » ouvrira en 2026 au Québec - Voici où

Plus besoin de rouler jusqu'à Montréal pour te faire servir en français!