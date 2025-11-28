Voyage aux États-Unis : Tu devras bientôt te faire prendre en photo à la frontière
Les photos seront conservées pendant 75 ans! 🤯
Une nouvelle étape d’identification t’attend bientôt à la frontière lors de ton prochain voyage aux États-Unis. Le département américain de la Sécurité intérieure vient d’approuver la mise en place d’une collecte de données biométriques faciales pour les non-résident.e.s qui entrent et sortent du pays, y compris les Canadiens et Canadiens.
À lire également : Voyager aux États-Unis : des « frais d’intégrité » de 340 $ bientôt exigés à certains visiteurs
Le gouvernement américain a confirmé que la U.S. Customs and Border Protection pourra maintenant prendre en photo le visage de toutes les personnes non citoyennes à l’entrée comme à la sortie du territoire, que ce soit dans un aéroport, un port maritime ou un poste frontalier terrestre.
Selon le DHS, cette technologie est jugée essentielle pour renforcer la sécurité nationale. Les images serviront entre autres à repérer des personnes recherchées ou soupçonnées de terrorisme, à détecter les fraudes, les faux papiers ou les visas échus, et à bloquer le retour illégal de personnes déjà expulsées.
Le gouvernement estime que la facture totale pourrait atteindre entre 587 et 722 millions de dollars américains d’ici 2029.
Comment ça marche?
Grosso modo, un système automatisé relié au système TVS (Traveler Verification Service) prendra une photo en direct et la comparera à une « galerie » d’images déjà liées au dossier de la personne, comme des photos de passeport, de visa ou de précédents passages à la frontière.
Le TVS convertit alors cette image en « gabarit biométrique » (une version mathématique de ton visage), ce qui permet de faire un matching ultrarapide.
Si la comparaison échoue, l’agent ou l’agente passera à une vérification manuelle ou utilisera d’autres biométries, comme les empreintes digitales.
Ce que ça veut dire pour les Canadien.ne.s
Il fut un temps où, grâce à une sorte de loi non écrite, les Canadiens et les Canadiennes étaient exempté.e.s de mesures d’identification renforcées, notamment en raison de la longue relation entre le Canada et les États-Unis. Aujourd’hui, si tu traverses souvent la frontière américaine, tu pourrais te faire automatiquement photographier en passant.
Les nouvelles règles s’appliquent maintenant aux visiteuses et visiteurs en provenance du Canada, ce qui marque un virage majeur pour deux pays qui partagent l’une des frontières les plus longues et les plus fréquentées au monde.
La CBP rappelle qu’elle utilise déjà le TVS, une plateforme infonuagique qui compare les visages des voyageuses et voyageurs à des photos officielles. Ce système automatisé allège la charge de travail des agentes et agents sur le terrain tout en renforçant la surveillance.
Même les sorties en bateau privé ou les passages à pied tombent maintenant sous l’œil des caméras biométriques. Selon le département de la Sécurité intérieure, la prise de photos biométriques entrera en vigueur le 26 décembre prochain.
Combien de temps les photos seront-elles conservées?
Pour « respecter ses responsabilités en matière de protection de la vie privée », « Homeland Security » dit avoir pris des mesures pour protéger les informations de toutes les personnes qui voyagent vers ou à partir des États-Unis.
La CBP supprimera les photos des citoyennes et citoyens américain.e.s dans les 12 heures suivant la vérification d’identité. Quant aux personnes non citoyennes dans le système de gestion biométrique du gouvernement, les photos peuvent être conservées jusqu’à 75 ans.
*Ceci est une adaptation de l’article « The U.S. will soon photograph Canadians at the border — here's what travellers need to know », publié sur MTLBlog.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
