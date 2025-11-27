Un tout nouveau « mini IKEA » ouvrira en 2026 au Québec - Voici où
Plus besoin de rouler jusqu'à Montréal pour te faire servir en français!
Si tu vis dans l’Outaouais et que tu en as assez de devoir traverser à Ottawa pour tes projets de déco IKEA, bonne nouvelle : le géant suédois de l’ameublement ouvrira un nouveau centre de planification et de commande dans la région. Ce sera le sixième du genre dans la province.
L’entreprise a confirmé la nouvelle par communiqué le 14 novembre, en précisant qu’il s’agira d’un concept unique pour rapprocher les nombreux Québécois.e.s des aménagements d’intérieur offert chez elle. Il sera situé à Gatineau au 1100 boulevard Maloney Ouest, dans les Promenades Gaitneau.
Le nouveau centre permettra aux client.e.s de bénéficier de services de planification personnalisés avec des expert.e.s IKEA et leur évitera les déplacements vers la succursale d’Ottawa, qui est, soit dit en passant, le plus grand IKEA au Canada.
Les Gatinois et Gatinoises pourront y concevoir et acheter des agencements de meubles pour toutes les pièces de leur maison, que ce soit pour rénover ta cuisine ou trouver des rangements modulaires.
Il ne sera pas possible d’acheter de meubles à cette nouvelle succursale IKEA. IKEA Canada
Contrairement aux grandes succursales traditionnelles, l’achat d'item physique sur place ne sera pas possible, mais la clientèle pourra les faire livrer à domicile ou les ramasser directement au centre. C'est donc dire qu'il faudra une croix sur leur cafétéria et leurs fameuses boulettes suédoises.
« Nous sommes déterminés à mieux répondre aux besoins des nos clients en offrant une alternative locale pertinente », affirme Jessie Quick, gestionnaire nationale Développement commercial et transformation chez IKEA Canada.
Amadou Diop, directeur Zone de marché de l'Est, ajoute que l'entreprise est « ravie d'apporter ce format unique à Gatineau et de soutenir les nombreux résidents de l'Outaouais en leur permettant d'améliorer leur quotidien à la maison ».
Ce nouveau point de vente s'ajoute aux centres déjà présents à Sherbrooke, Boisbriand, Brossard et Vaudreuil-Dorion dans la province.
Centre de planification et de commande IKEA de Gatineau
Quand : Ouverture en 2026
Adresse : 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, QC
