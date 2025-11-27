Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Un tout nouveau « mini IKEA » ouvrira en 2026 au Québec - Voici où

Plus besoin de rouler jusqu'à Montréal pour te faire servir en français!

Un IKEA au Québec.

Un tout nouveau « mini IKEA » va ouvrir ses portes en 2026 au Québec.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu vis dans l’Outaouais et que tu en as assez de devoir traverser à Ottawa pour tes projets de déco IKEA, bonne nouvelle : le géant suédois de l’ameublement ouvrira un nouveau centre de planification et de commande dans la région. Ce sera le sixième du genre dans la province.

À lire également : Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts

L’entreprise a confirmé la nouvelle par communiqué le 14 novembre, en précisant qu’il s’agira d’un concept unique pour rapprocher les nombreux Québécois.e.s des aménagements d’intérieur offert chez elle. Il sera situé à Gatineau au 1100 boulevard Maloney Ouest, dans les Promenades Gaitneau.

Le nouveau centre permettra aux client.e.s de bénéficier de services de planification personnalisés avec des expert.e.s IKEA et leur évitera les déplacements vers la succursale d’Ottawa, qui est, soit dit en passant, le plus grand IKEA au Canada.

Les Gatinois et Gatinoises pourront y concevoir et acheter des agencements de meubles pour toutes les pièces de leur maison, que ce soit pour rénover ta cuisine ou trouver des rangements modulaires.

Un d\u00e9partement d'IKEA.

Il ne sera pas possible d’acheter de meubles à cette nouvelle succursale IKEA.
IKEA Canada

Contrairement aux grandes succursales traditionnelles, l’achat d'item physique sur place ne sera pas possible, mais la clientèle pourra les faire livrer à domicile ou les ramasser directement au centre. C'est donc dire qu'il faudra une croix sur leur cafétéria et leurs fameuses boulettes suédoises.

« Nous sommes déterminés à mieux répondre aux besoins des nos clients en offrant une alternative locale pertinente », affirme Jessie Quick, gestionnaire nationale Développement commercial et transformation chez IKEA Canada.

Amadou Diop, directeur Zone de marché de l'Est, ajoute que l'entreprise est « ravie d'apporter ce format unique à Gatineau et de soutenir les nombreux résidents de l'Outaouais en leur permettant d'améliorer leur quotidien à la maison ».

Ce nouveau point de vente s'ajoute aux centres déjà présents à Sherbrooke, Boisbriand, Brossard et Vaudreuil-Dorion dans la province.

Centre de planification et de commande IKEA de Gatineau

Quand : Ouverture en 2026

Adresse : 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, QC

Site Internet du IKEA

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
ikeaikea au québecikea canadaottawa
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Un nouveau Costco ouvre cet automne à Québec avec des articles uniques en ville

La date d’ouverture de ce tout premier entrepôt en son genre est dévoilée!

Un tout nouveau Costco va ouvrir au Québec et sa date d'ouverture est dévoilée

Depuis le temps qu'on l'attendait! 🤩

UNIQLO débarque enfin à Québec avec DEUX nouvelles boutiques avant la fin de 2025

L'une d'elles va ouvrir au cours du prochain mois!

IKEA fait un gros solde d'entrepôt et offre jusqu’à 50 % de rabais sur plein d’articles

Aubaines + week-end = OUI!

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026

Bon à savoir pour ta déclaration! 💸

Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

C'est le temps d'être stratégique pour payer moins d'impôt l'an prochain. 👀

Shein et AliExpress volent les photos d'une Québécoise pour vendre des copies de ses designs

« Ils ont carrément pris mes photos, et maintenant, les gens pensent que c’est moi qui copie ces sites-là. »

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

7 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir en décembre 2025

Des centaines de dollars pourraient atterrir dans ton compte avant Noël. 💸

Action collective de 6,5 M$ : Voici quoi faire si tu as acheté du lait Silk ou Great Value

Ces produits avaient mené à la mort de deux personnes au pays.

Baisse des cotisations au RRQ et au RQAP: Voici combien tu économiseras en 2026

Salut, les paies un brin plus généreuses! 🤑

7 activités à Montréal pour un week-end festif, gourmand et pas cher

À toi les petits délices et les sorties amusantes!

Allocation canadienne pour enfants: Jusqu'à 666 $ attendent des Québécois en décembre 2025

Un versement qui est le bienvenu pour finir l'année! 🎁