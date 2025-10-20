Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Un nouveau Costco ouvre cet automne à Québec avec des articles uniques en ville

La date d’ouverture de ce tout premier entrepôt en son genre est dévoilée!

Une devanture d'un Costco Pour l'entreprise.

Le tout premier Costco Pour l'entreprise dans la région de Québec ouvre ses portes cet automne 2025.

Costco Wholesale Canada | Facebook
Rédactrice en chef

Sors ta carte Costco : ce qui s’en vient dans la ville de Québec est plutôt intéressant. Après l’ouverture des premiers entrepôts Costco Pour l'entreprise sur la Rive-Sud de Montréal et à Anjou en 2021 et 2022, c’est maintenant dans la capitale nationale que le géant américain s’installe. Un premier Business Centre débarquera dans le quartier Duberger–Les Saules à la fin de l’automne, et cette toute nouvelle succursale sera la première en son genre dans la région. Et malgré son nom, cet établissement ne sera pas réservé uniquement aux commerces, bien au contraire!

À lire également : Costco va bientôt changer ses heures d’ouverture et ça va impacter ta routine

Le concept de ce type d’entrepôt Costco est bel et bien différent, mais tout aussi accessible à l’ensemble des membres qui veulent faire des provisions en masse et profiter d’articles uniques. Eh oui, parce que, si tu crois que le Costco Wholesale vend déjà de gros formats, attends de voir les versions géantes des succursales « Pour l'entreprise ».

De nombreux articles y sont vendus en grande quantité, comme en barils ou encore en palettes. Tu t’en doutes, ces entrepôts sont conçus à la base pour des propriétaires d’entreprises, comme les restaurateurs, les hôteliers, les proprios de dépanneurs ou encore les traiteurs.

Mais soyons honnêtes : on connaît toutes et tous quelqu’un (ou une fratrie) qui mérite des réserves dignes d'un resto!

Meule de parmesan du Costco. Droite : Des barils d'huile d'olive.

Les Costco Pour l'entreprise vendent certains items géants, comme une meule complète de Parmigiano Reggiano et un baril d'huile d'olive.
Ariane Fortin | Narcity

L’entrepôt Costco Pour l’entreprise proposera des milliers d’articles qu’on ne retrouve pas dans les magasins d'aubaines traditionnels de la marque. En fait, près de 70 % des produits seront uniques à ce type de succursales, notamment à cause de leur format impressionnant.

Autre particularité de ce genre de Costco : les heures d’ouverture. L’entrepôt ouvre plus tôt, ce qui te permet de faire ton magasinage avant d'aller au travail, et de gagner un temps précieux. Si tu es du type lève-tôt, c’est l’idéal pour éviter les foules.

À titre d’exemple, les succursales Pour l’entreprise d’Anjou et de Saint-Hubert sont ouvertes dès 7 h du lundi au samedi, et dès 9 h le dimanche, comparativement aux entrepôts traditionnels qui acceuillent la clientèle seulement à partir de 9 h en semaine.

Mais attention : c’est aussi pour les couche-tôt, car la fermeture est à 18 h tous les jours.


C’est le 5 décembre 2025 que tu pourras découvrir ce nouvel endroit, qui risque de te faire vivre une émotion semblable à celle de Charlie dans Charlie et la chocolaterie devant toute cette abondance.


Des gallons de Nutella vendus au Costco Pour l'entreprise.

Des gallons de Nutella, vendus dans un Costco Pour l'entreprise, donnent l'eau à la bouche.
Ilana Belfer | MTL Blog

Il sera situé sur la rue du Marais, dans le secteur Duberger–Les Saules, et prendra la place d’un ancien Réno-Dépôt.



Avec cette ouverture, la région de Québec rejoint enfin Montréal et sa Rive-Sud dans le club sélect des villes québécoises qui possèdent ce type d’entrepôt spécialisé.

Ouverture du nouveau Costco Pour l'entreprise à Québec


Quand : Ouverture le 5 décembre 2025

Adresse : 999, rue du Marais, Québec, QC

Site Internet de Costco Pour l'entreprise

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

