Un nouveau Costco ouvre cet automne à Québec avec des articles uniques en ville
La date d’ouverture de ce tout premier entrepôt en son genre est dévoilée!
Sors ta carte Costco : ce qui s’en vient dans la ville de Québec est plutôt intéressant. Après l’ouverture des premiers entrepôts Costco Pour l'entreprise sur la Rive-Sud de Montréal et à Anjou en 2021 et 2022, c’est maintenant dans la capitale nationale que le géant américain s’installe. Un premier Business Centre débarquera dans le quartier Duberger–Les Saules à la fin de l’automne, et cette toute nouvelle succursale sera la première en son genre dans la région. Et malgré son nom, cet établissement ne sera pas réservé uniquement aux commerces, bien au contraire!
Le concept de ce type d’entrepôt Costco est bel et bien différent, mais tout aussi accessible à l’ensemble des membres qui veulent faire des provisions en masse et profiter d’articles uniques. Eh oui, parce que, si tu crois que le Costco Wholesale vend déjà de gros formats, attends de voir les versions géantes des succursales « Pour l'entreprise ».
De nombreux articles y sont vendus en grande quantité, comme en barils ou encore en palettes. Tu t’en doutes, ces entrepôts sont conçus à la base pour des propriétaires d’entreprises, comme les restaurateurs, les hôteliers, les proprios de dépanneurs ou encore les traiteurs.
Mais soyons honnêtes : on connaît toutes et tous quelqu’un (ou une fratrie) qui mérite des réserves dignes d'un resto!
Les Costco Pour l'entreprise vendent certains items géants, comme une meule complète de Parmigiano Reggiano et un baril d'huile d'olive.Ariane Fortin | Narcity
L’entrepôt Costco Pour l’entreprise proposera des milliers d’articles qu’on ne retrouve pas dans les magasins d'aubaines traditionnels de la marque. En fait, près de 70 % des produits seront uniques à ce type de succursales, notamment à cause de leur format impressionnant.
Autre particularité de ce genre de Costco : les heures d’ouverture. L’entrepôt ouvre plus tôt, ce qui te permet de faire ton magasinage avant d'aller au travail, et de gagner un temps précieux. Si tu es du type lève-tôt, c’est l’idéal pour éviter les foules.
À titre d’exemple, les succursales Pour l’entreprise d’Anjou et de Saint-Hubert sont ouvertes dès 7 h du lundi au samedi, et dès 9 h le dimanche, comparativement aux entrepôts traditionnels qui acceuillent la clientèle seulement à partir de 9 h en semaine.
Mais attention : c’est aussi pour les couche-tôt, car la fermeture est à 18 h tous les jours.
C’est le 5 décembre 2025 que tu pourras découvrir ce nouvel endroit, qui risque de te faire vivre une émotion semblable à celle de Charlie dans Charlie et la chocolaterie devant toute cette abondance.
Des gallons de Nutella, vendus dans un Costco Pour l'entreprise, donnent l'eau à la bouche. Ilana Belfer | MTL Blog
Il sera situé sur la rue du Marais, dans le secteur Duberger–Les Saules, et prendra la place d’un ancien Réno-Dépôt.
Avec cette ouverture, la région de Québec rejoint enfin Montréal et sa Rive-Sud dans le club sélect des villes québécoises qui possèdent ce type d’entrepôt spécialisé.
Ouverture du nouveau Costco Pour l'entreprise à Québec
Quand : Ouverture le 5 décembre 2025
Adresse : 999, rue du Marais, Québec, QC
