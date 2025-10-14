19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci
Les produits et deals qui volent la vedette ce mois-ci. 🍂
Le mois d’octobre apporte son lot de nouveautés chez Costco, et on peut dire que les trouvailles sont nombreuses et intéressantes. Que ce soit dans les allées de nourriture, de vêtements ou même d’accessoires pour la maison, plusieurs produits attirent l’attention par leur côté pratique, leur prix compétitif ou simplement parce qu'ils sont originaux.
En parcourant le magasin, on remarque que l’automne inspire des choix variés : des articles pour réchauffer le quotidien, des douceurs à déguster et quelques belles idées pour changer l'ambiance à la maison. Plusieurs nouveautés se démarquent aussi du côté des collations et des repas rapides, idéaux à glisser dans une boîte à lunch ou à garder sous la main pour les soirs pressés. Il y a un peu de tout pour ceux et celles qui aiment découvrir de nouveaux produits sans se ruiner. Voici un aperçu de nos meilleures trouvailles d’octobre à repérer lors de ta prochaine visite chez Costco.
Jardinière d'automne en pot 9 po.
Ces jardinières d'automne en pot sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 27,99 $
Une belle touche automnale à ajouter à ton décor. Ces jardinières en forme de citrouille contiennent un mélange de plantes colorées qui apportent instantanément chaleur et ambiance à la maison. Une trouvaille simple pour égayer ta table ou ton entrée.
Chandelle parfumée Sand + Fog
Ces chandelles parfumées de la marque Sand + Fog sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 29,99 $
Ces chandelles sont offertes dans un grand format qui te permettra d’en profiter tout l’automne. Leurs trois parfums sont doux et parfaitement dans l’esprit de la saison, sans tomber dans les odeurs très sucrées comme le pumpkin spice. Que tu en prennes une pour toi ou pour offrir, c’est une trouvaille à glisser dans ton panier qui ajoute une belle touche d’ambiance.
Pantalons évasés
Ces pantalons évasés sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 18,99 $
Si tu les as aperçus sur les réseaux sociaux, tu sais qu'ils sont appréciés pour leur douceur remarquable et qu'ils sont très confortables. Leur coupe chic et polyvalente les rend parfaits pour plusieurs occasions, mais surtout pour les journées où tu veux être à l’aise tout en présentant un look propre. Ils sont offerts en noir, brun et gris. Si tu en veux une paire, il vaut mieux ne pas trop attendre avant qu’il ne reste plus ta taille.
Manteau pour femmes - DKNY
Ce manteau pour femmes de la marque DKNY est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 79,99 $
Ce manteau à ceinture offre une coupe classique et élégante, parfaite pour la mi-saison. Sa couleur neutre est facile à agencer, que ce soit pour le travail ou les sorties du week-end. Une belle option pour rester au chaud avec style cet automne.
Chaussettes chauffantes en laine mérinos
Ces chaussettes chauffantes en laine mérinos est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix en spécial jusqu'au 26 octobre : 54,99 (rabais de 15 $)
Prix régulier : 69,99 $
Les accessoires chauffants gagnent en popularité, surtout pour les activités extérieures quand les températures chutent. Ces chaussettes en laine mérinos fonctionnent avec des piles rechargeables et proposent trois niveaux de chaleur, que tu peux ajuster à distance grâce à une télécommande sans fil.
Bœuf et brocoli
Ces repas préparé de bœuf et brocoli sont vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 21,99 $
Quand tu manques de temps pour cuisiner le soir, ce plat de bœuf et brocoli prêt à réchauffer est une option rapide à avoir dans ton frigo. Prêt en cinq minutes, il combine des légumes croquants et du bœuf tendre que tu peux servir avec du riz ou un autre accompagnement de ton choix pour un repas simple et savoureux.
Bouchées citrouille épicée
Ces bouchées à la citrouille épicée sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 13,99 $
Ces biscottis font leur retour, pour le plus grand plaisir des fans de saveurs d’automne. Que ce soit pour un dessert ou une collation, ils se dégustent aussi bien l’après-midi avec ta boisson chaude préférée que lors d’un moment cocooning à la maison.
Gâteaux aux amandes
Ces gâteaux aux amandes de la marque St-Michel sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 10,99 $ pour 26 portions
Une trouvaille qui donne rapidement envie d’y goûter si tu aimes le bon goût d’amande. Ces petits gâteaux St-Michel ont une texture moelleuse et un arôme délicat qui rappelle les pâtisseries françaises. Leur format individuel est pratique, même si un peu moins écologique, pour une collation rapide ou à glisser dans une boîte à lunch.
Collation italienne anneaux savoureux
Ces collations italiennes sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 11,49 $ pour un ensemble de 4 saveurs
Ces taralli, une collation italienne authentique, sont croustillants, légèrement salés et peuvent très bien accompagner un apéro ou un plateau de fromages. Le coffret propose quatre saveurs différentes, inspirées des recettes traditionnelles du sud de l’Italie.
Gommage brésilien corporel
Ce duo de gommages brésilien corporel sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 21,99 $ pour deux pots de 6 oz
La marque Nutrius, déjà reconnue pour ses beurres hydratants, propose maintenant ce duo de gommages corporels disponible chez Costco. Une belle option à essayer si tu veux t’offrir un moment de soin et retrouver une peau douce avec le changement de saison.
Croustilles à la pizza et au pepperoni - Sonoma
Ces croustilles à la pizza et au pepperoni sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 13,99 $
Pour les fans de pizza, ces croustilles au pepperoni sont une option originale à découvrir. Cuites de façon artisanale avec du vrai fromage mozzarella, elles ont une texture croquante et un goût riche qui rappelle une pizza tout juste sortie du four. Une collation salée qui change des chips traditionnelles.
Miss Vichie's pepperoncini épicé et focaccia
Ces Miss Vichie's à saveur de pepperoncini épicé et focaccia sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 7,99 $
Une nouvelle saveur de Miss Vickie’s qui sort de l’ordinaire. Cette édition limitée allie le goût légèrement épicé du pepperoncini à celui de la focaccia, pour une touche italienne surprenante et savoureuse. À essayer si tu aimes les croustilles relevées, mais pas trop piquantes.
Rouleaux impériaux au porc
Ces rouleaux impériaux au porc de la marque Minh sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix en spécial jusqu'au 26 octobre : 13,99 (rabais de 3 $)
Prix régulier : 16,99 $
Ces egg rolls au porc de la marque Minh sont une option pratique à garder au congélateur. Déjà cuits et prêts à réchauffer, ils deviennent croustillants à la perfection au four ou à la friteuse. Une bonne idée pour un souper rapide ou pour compléter un repas asiatique à la maison.
Bols d'açais biologiques
Ces bols d'açais biologiques sont est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 17,99 pour six bols
Pour un déjeuner rapide ou une collation nourrissante, ce smoothie bowl à l’açaï biologique de la marque Tattooed Chef est une belle option. Chaque bol comprend un sachet de granola à verser sur le mélange de fruits. Il suffit de laisser décongeler quelques minutes avant de savourer.
Plante d'aloès véra 10 po
Ces plantes d'aloès sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,99 $
Pour ajouter une touche de verdure à l’intérieur, cet aloès est offert avec son pot et présente une belle taille pour le prix. Avant de l’adopter, prends un moment pour te renseigner sur son entretien en automne et en hiver : garde-la près d’une fenêtre bien éclairée, à l’abri du soleil direct, évite les pièces trop chaudes et côté arrosage, une fois par mois suffit amplement.
Barres granola bretzels et amandes
Ces barres granola bretzels et amandes sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 7,97 $ pour 24 barres
Une nouveauté de Leclerc qui combine le meilleur du sucré et du salé. Ces barres granola aux bretzels et amandes, enrobées de vrai chocolat au lait, offrent un bel équilibre entre croquant et douceur. Une collation abordable et pratique (mais pas la plus santé, soyons honnête) à glisser dans ton sac ou à garder au bureau.
Collation de patates douces croustillantes
Ces collations de patates douces croustillantes sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 15,99 $ pour 16 sachets
Une collation originale à découvrir : des cubes croustillants de patates douces et de pommes de terre, signés Cadina, qui offrent un savoureux mélange sucré-salé. Tu peux les grignoter tels quels ou les ajouter à une salade pour un peu de texture.
Coupes d'avoine bio
Ces coupes d’avoine bio cuites au four sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 17,99 $ pour 24 coupes
Une autre nouvelle collation : des coupes d’avoine bio cuites au four offertes en deux saveurs, croustade aux pommes ou banane et pépites de chocolat. Une option simple et nourrissante à réchauffer pour le déjeuner ou à emporter sur le pouce.
Miroir ovale au DEL
Ce miroir ovale au DEL est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 99,99 $
Si tu veux rehausser le style de ta salle de bain, ce miroir ovale rétroéclairé de la marque Artika apporte une touche moderne et élégante. Son éclairage DEL ajustable et sa fonction de désembuage intégrée le rendent à la fois pratique et esthétique. Une belle façon d’illuminer ta routine du matin avec style.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
