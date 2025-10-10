Grève chez Postes Canada : La livraison va reprendre, mais il y a une « twist »
Digne d'un épisode d'OD.
Plus de deux semaines après le début de leur grève nationale chez Postes Canada, les facteurs et factrices reprendront du service dès ce samedi 11 octobre, a annoncé dans les dernières heures le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Si tu penses que c’est une bonne nouvelle, tu n’as pas tort, mais il y a une twist à la reprise du service de livraison. On t’explique.
Plutôt que d’une grève générale d’un bout à l’autre du pays, les employé.e.s opteront pour une grève tournante, une mesure qui « relancera le traitement et la livraison du courrier et des colis tout en maintenant notre lutte pour de bonnes conventions collectives et un service postal robuste », a indiqué par communiqué la présidente du STTP, Jan Simpson.
Ça mange quoi en hiver, une grève tournante? Grosso modo, au lieu d’avoir tous les employé.e.s e grève en même temps, des bris de services surviendront en alternance d’une section locale à une autre. Les facteurs et factrices en seront averti.e.s à l’avance au moment opportun, dit le STTP.
« La décision de déclencher une grève nationale n’a pas été prise à la légère. Les travailleurs et travailleuses des postes préféreraient de loin obtenir des conventions collectives et livrer le courrier plutôt que de faire du piquetage », ajoute Mme Simpson.
Ainsi, la grève tournante débutera ce samedi 11 octobre dès 6 h. Au moment d’écrire ces lignes, les premières régions touchées n’avaient pas encore été annoncées.
Rappelons que le STTP a déclenché leur grève nationale le 25 septembre dernier en réponse aux changements importants imposés par le gouvernement de Mark Carney à Postes Canada, dont la fermeture de certains bureaux postaux et la fin de la livraison du courrier en porte à porte.