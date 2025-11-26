Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Shein et AliExpress volent les photos d'une Québécoise pour vendre des copies de ses designs

« Ils ont carrément pris mes photos, et maintenant, les gens pensent que c’est moi qui copie ces sites-là. »

Gabrielle Bernier de Cosmic Child Jewelry. Droite : Les boucles d'oreilles de Cosmic Child Jewelry.

Cosmic Child Jewelry, une petite marque québécoise de bijoux faits à la main, a retrouvé ses photos sur Shein et AliExpress.

@gabrielleebernier | Instagram, Cosmic Child Jewelry | Etsy
Rédactrice en chef

« J’ai vu les mêmes photos sur AliExpress. Est-ce que tu fais du dropshipping ? » Ce genre de question, c’est le cauchemar de toute artisane qui crée des pièces originales. Malheureusement, c’est la réalité à laquelle fait face Gabrielle Bernier, l'artiste derrière Cosmic Child Jewelry, une petite marque québécoise de bijoux faits à la main dans le Grand Montréal. Gabrielle a découvert avec stupeur que ses créations, et même ses photos originales, étaient utilisées sans autorisation par des géants du commerce en ligne comme Shein et AliExpress.

À lire également : 7 endroits à Montréal où tu peux faire de l'argent avec ton vieux linge

Si les allégations de copie de designs ne sont pas rares sur ces plateformes chinoises, le cas de Cosmic Child Jewelry va plus loin : ses visuels ont carrément été repris pour vendre des imitations de ses bijoux artisanaux.

Une situation d’autant plus choquante, mais aussi surprenante, puisque son entreprise est un tout petit commerce indépendant, bien qu'elle ait du succès en ligne. Depuis quatre ans, Gabrielle bâtit sa réputation sur Etsy avec des bijoux en acier inoxydable hypoallergénique et en plaqué or, entièrement conçus et assemblés à la main. Sa boutique est aujourd’hui bien établie, affichant une note de 4,8/5 étoiles, basée sur 445 avis, et plus de 1 650 ventes.

Mais comment les créations d'une personne avec une petite plateforme de seulement 1 461 abonné.e.s sur Instagram et 1 161 « admirateurs Etsy » tombent-elles dans les mains des géants?

Quand les copies apparaissent sur Shein et AliExpress

La créatrice tombe des nues lorsqu’elle découvre que ses designs, et même ses propres photos, sont tous deux utilisés pour vendre des copies à une fraction du prix (et de la qualité) sur Shein et AliExpress.

Sur sa page Etsy, on peut, par exemple, découvrir une vidéo d'une paire de boucles d'oreilles imitant des planètes assez populaires, qui a une note de 5/5 selon les avis de la clientèle.

Les boucles d'oreilles plan\u00e8te mauve et or, qui imitent saturne, en vente sur Etsy.

Les boucles d'oreilles de style planètes de Cosmic Child Jewelry sur Etsy.


À l'aide d'une simple recherche photo, on découvre exactement le même produit, avec les visuels de Gabrielle, sur les sites chinois, à prix dérisoires.

Les boucles d'oreilles plan\u00e8te mauve et or, qui imitent saturne, en vente sur AliExpress.

Les boucles d'oreilles de style planètes en vente sur AliExpress avec les visuels de Cosmic Child Jewelry.
Capture d'écran d'AliExpress


AliExpress a toujours le produit en stock pour 4,59 $, tandis que Shein l'avait mis en vente pour 2,50 euros. Il est sold out sur Shein.

Les boucles d'oreilles plan\u00e8te mauve et or, qui imitent saturne, en vente sur Shein.

Les boucles d'oreilles de style planètes en vente sur Shein avec les visuels de Cosmic Child Jewelry.
Capture d'écran de Shein


« C’est fâchant, parce que ça donne l’impression que c’est moi qui ai volé les images et les designs d’un distributeur en Chine. J’ai reçu des messages de gens qui me demandaient si j’avais utilisé les photos d’AliExpress ou Shein, ou si je revendais leurs produits. C’est complètement l’inverse : mes designs sont originaux et faits à la main! Ce sont mes photos à moi qu’ils utilisent en plus. »

Pour plusieurs personnes, l’idée que d’immenses plateformes copient le travail d’une petite créatrice locale semble impensable : une confusion particulièrement décourageante pour l’artiste.

Une bataille presque impossible

C’est David contre Goliath. Gabrielle a bien tenté de faire retirer les contenus des sites, mais le processus s’avère complexe, opaque et décourageant, surtout pour une créatrice indépendante sans soutien juridique.

« J’ai essayé de contacter Shein, mais c’est tellement compliqué, puisqu’ils ne sont pas au Canada. J’ai un peu abandonné parce que mes démarches n’aboutissaient pas et que mon produit est « sold out » de toute manière depuis un bon moment, alors techniquement, ils ne le vendent plus. J'aimerais toutefois qu'ils retirent mes visuels pour éviter les confusions. »

Des boucles d'oreilles qui repr\u00e9sentent le Syst\u00e8me Solaire.

Boucles d'oreilles « Système Solaire » de Cosmic Child Jewelry sur Etsy.

Cosmic Child Jewelry | Etsy

Du côté d’AliExpress, les copies sont toujours offertes pour quelques dollars seulement : un prix impossible à concurrencer pour une artisane locale qui produit avec des matériaux de qualité supérieure.

« Sur AliExpress, plusieurs copies sont encore en vente pour quelques dollars. Quand j’ai contacté le marchand, il m’a simplement répondu avec un émoji de bonhomme sourire. C’est ridicule. »

Des boucles d'oreilles qui repr\u00e9sentent le Syst\u00e8me Solaire.

Les boucles d'oreilles « Système solaire » en vente sur AliExpress avec les visuels de Cosmic Child Jewelry.
Capture d'écran d'AliExpress

En cherchant les différents designs de Gabrielle, on découvre en effet qu'ils ont été vendus - et sont souvent toujours en vente - sur des plateformes d'AliExpress et Shein un peu partout à travers le monde.

Les visuels des « boucles d'oreilles système solaire » disponibles en argent ou en or rose sur la plateforme de Cosmic Child Jewelry, ont été utilisés sur le site allemand de Shein, par exemple.

Des boucles d'oreilles qui repr\u00e9sentent le Syst\u00e8me Solaire.

Les boucles d'oreilles « Système solaire » en vente sur Shein avec les visuels de Cosmic Child Jewelry.
Capture d'écran de Shein


Un phénomène qui prend de l’ampleur

Le cas de Gabrielle est loin d’être isolé. Les grandes plateformes internationales sont régulièrement critiquées pour leur manque de surveillance concernant la vente de copies d’œuvres provenant de créateur.trice.s indépendant.e.s. Faute de protections légales accessibles, plusieurs artisan.e.s se retrouvent impuissant.e.s devant ce pillage créatif à grande échelle.

Malgré la frustration et un sentiment d’injustice bien réel, Gabrielle continue de concevoir ses pièces uniques, en espérant que la clientèle privilégiera des produits locaux et durables. En plus de la question éthique, elle est préoccupée par l'impact écologique lié à ces items de piètre qualité qui risquent de ternir rapidement et finir aux poubelles, en plus de parcourir autour de 10 000 km d'avion.

Elle souhaite d’ailleurs que ce type de dénonciation lève le voile sur les pratiques de ces sites Internet et incite les Québécois.e.s à soutenir les artisan.e.s indépendant.e.s, surtout avec l'arrivée de la période des Fêtes.

Gabrielle choisit toutefois de ne pas consacrer trop d’énergie à ce combat. Désormais, elle appose sa signature sur l’ensemble de ses visuels. Une mesure dissuasive, même si elle sait qu’elle peut être contournée avec un minimum d’effort.

Boucles d'oreilles qui repr\u00e9sentent le syst\u00e8me solaire.

Boucles d'oreilles pendantes célestes en acier inoxydable avec fil plaqué or hypoallergénique de Cosmic Child Jewelry.
Cosmic Child Jewelry | Etsy

CosmicChildJewelry 

Site Internet de CosmicChildJewelry

shein canadaaliexpressachat local
QuébecCanadaNouvelles
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Advertisement Content

SHEIN ouvre un pop-up géant à Montréal et c'est ton rêve de fashionista devenu réalité

Trois étages de vêtements, d'accessoires et de pur plaisir!

7 endroits à Montréal où tu peux faire de l'argent avec ton vieux linge

C'est le temps de faire un peu de ménage dans ta garde-robe! 🤑

9 friperies du Grand Montréal où tu peux avoir BEAUCOUP de vêtements pour 20 $

Avec des morceaux pour aussi peu que 0,50 $ chacun. 👀🔥

9 des meilleurs magasins de bas prix au Québec (autres que Dollarama) pour économiser

Des magasins qui offrent de gros rabais parfois peu connus où dénicher les meilleures aubaines! 👀

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en décembre 2025

Des aides financières qui tombent à point pour les Fêtes.

Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec

Vérifie à combien s'élèvent les montants! 💸

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026

Bon à savoir pour ta déclaration! 💸

Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Pour gâter tes personnes préférées… ou toi-même!

Le palmarès des 10 voitures les plus volées au Québec est dévoilé

Question de savoir si tu dois t'inquiéter. 👀

7 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir en décembre 2025

Des centaines de dollars pourraient atterrir dans ton compte avant Noël. 💸

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Lululemon dévoile son solde du pré Vendredi fou et il y a des leggings à moins de 40 $

Histoire de te gâter!

Le palmarès des meilleurs comptes bancaires au Canada pour 2026 est dévoilé

Est-ce que le tien en fait partie? 👀