L'ARC doit 1,7 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent
Fais-tu partie des 10 millions de personnes qui n'ont jamais encaissé ses chèques?
Savais-tu que l’Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait te devoir de l’argent sans que tu le saches? Et on ne parle pas de quelques dollars ici et là : on parle d’un total de 1,7 milliard de dollars en chèques non encaissés qui traînent quelque part. Maintenant, une question se pose : Le gouvernement te doit-il du « cash »?
À lire également : Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année
Des milliards de dollars attendent d’être réclamés par des contribuables d’un bout à l’autre du pays qui, pour une raison ou une autre, n’ont jamais encaissé leurs chèques de remboursement d’impôt ou autres paiements gouvernementaux.
Alors avant de te dire que ça ne te concerne pas, prends quelques minutes pour vérifier. Tu pourrais bien avoir une belle surprise qui t’attend.
Des millions de chèques oubliés
Les chiffres donnent le vertige. Selon les données les plus récentes de l’ARC en date d’octobre 2025, pas moins de 10 279 770 chèques n’ont jamais été encaissés par leurs destinataires. La valeur totale de tous ces chèques non encaissés s’élève à 1,75 milliard $. Ça fait environ 170 $ par chèque, en moyenne.
Pour mettre ça en perspective, depuis février 2020, les Canadiens ont encaissé 4 960 380 chèques pour une valeur totale de 1 823 068 000 $. Ça veut dire qu’il y a encore énormément d’argent qui attend d’être réclamé.
Mine de rien, les raisons sont nombreuses pour ne pas avoir déposé les montants dus. Peut-être as-tu déménagé dans les dernières années et que le chèque a été envoyé à une ancienne adresse?
D’autres fois, le chèque arrive pendant une période occupée et se retrouve égaré dans une pile de courrier. Il y a aussi des cas où les montants sont tellement petits que les gens ne se donnent pas la peine de les encaisser.
Comment vérifier si l’ARC te doit de l’argent
La première étape est de te connecter à ton compte « Mon dossier » sur le site de l’ARC. Si tu n’as pas encore de compte, tu peux en créer un facilement avec ton numéro d’assurance sociale et quelques informations de ton dernier avis de cotisation.
Une fois connecté, tu auras accès à toutes tes informations fiscales en un seul endroit.
Une fois dans ton compte, dirige-toi vers la section « Chèques non encaissés », en bas, à droite de la page d’accueil. Si de vieilles sommes sont affichées, ne t’en fais pas. Les chèques de l’ARC n’expirent jamais, alors tu peux toujours les réclamer.
Si de l’argent t’attend, tu peux télécharger un formulaire déjà rempli pour demander un nouveau paiement, que ce soit par dépôt direct ou par chèque envoyé par la poste.
L’option en ligne s’applique aux paiements personnels datant de plus de six mois. Ça inclut notamment les remboursements d’impôt, les versements du crédit pour la TPS et la TVH ainsi que les prestations pour enfants.
D’ailleurs, sache que si tu as une dette envers l’ARC, l’agence pourrait tout simplement garder le montant qui t’est dû pour régler ce que tu dois, comme un solde d’impôt impayé.
Et ne t’attends pas à recevoir l’argent immédiatement. Le traitement de la demande peut prendre jusqu’à six semaines, alors mieux vaut t’armer d’un peu de patience.
