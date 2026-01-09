Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

L'ARC doit 1,7 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent

Fais-tu partie des 10 millions de personnes qui n'ont jamais encaissé ses chèques?

Des enveloppe de l'ARC.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) te doit peut-être de l'argent via ses nombreux chèques non encaissés.

Maninder Singh | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Savais-tu que l’Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait te devoir de l’argent sans que tu le saches? Et on ne parle pas de quelques dollars ici et là : on parle d’un total de 1,7 milliard de dollars en chèques non encaissés qui traînent quelque part. Maintenant, une question se pose : Le gouvernement te doit-il du « cash »?

À lire également : Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année

Des milliards de dollars attendent d’être réclamés par des contribuables d’un bout à l’autre du pays qui, pour une raison ou une autre, n’ont jamais encaissé leurs chèques de remboursement d’impôt ou autres paiements gouvernementaux.

Alors avant de te dire que ça ne te concerne pas, prends quelques minutes pour vérifier. Tu pourrais bien avoir une belle surprise qui t’attend.

Des millions de chèques oubliés

Les chiffres donnent le vertige. Selon les données les plus récentes de l’ARC en date d’octobre 2025, pas moins de 10 279 770 chèques n’ont jamais été encaissés par leurs destinataires. La valeur totale de tous ces chèques non encaissés s’élève à 1,75 milliard $. Ça fait environ 170 $ par chèque, en moyenne.

Pour mettre ça en perspective, depuis février 2020, les Canadiens ont encaissé 4 960 380 chèques pour une valeur totale de 1 823 068 000 $. Ça veut dire qu’il y a encore énormément d’argent qui attend d’être réclamé.

Mine de rien, les raisons sont nombreuses pour ne pas avoir déposé les montants dus. Peut-être as-tu déménagé dans les dernières années et que le chèque a été envoyé à une ancienne adresse?

D’autres fois, le chèque arrive pendant une période occupée et se retrouve égaré dans une pile de courrier. Il y a aussi des cas où les montants sont tellement petits que les gens ne se donnent pas la peine de les encaisser.

Comment vérifier si l’ARC te doit de l’argent

La première étape est de te connecter à ton compte « Mon dossier » sur le site de l’ARC. Si tu n’as pas encore de compte, tu peux en créer un facilement avec ton numéro d’assurance sociale et quelques informations de ton dernier avis de cotisation.

Une fois connecté, tu auras accès à toutes tes informations fiscales en un seul endroit.

Une fois dans ton compte, dirige-toi vers la section « Chèques non encaissés », en bas, à droite de la page d’accueil. Si de vieilles sommes sont affichées, ne t’en fais pas. Les chèques de l’ARC n’expirent jamais, alors tu peux toujours les réclamer.

Si de l’argent t’attend, tu peux télécharger un formulaire déjà rempli pour demander un nouveau paiement, que ce soit par dépôt direct ou par chèque envoyé par la poste.

L’option en ligne s’applique aux paiements personnels datant de plus de six mois. Ça inclut notamment les remboursements d’impôt, les versements du crédit pour la TPS et la TVH ainsi que les prestations pour enfants.

D’ailleurs, sache que si tu as une dette envers l’ARC, l’agence pourrait tout simplement garder le montant qui t’est dû pour régler ce que tu dois, comme un solde d’impôt impayé.

Et ne t’attends pas à recevoir l’argent immédiatement. Le traitement de la demande peut prendre jusqu’à six semaines, alors mieux vaut t’armer d’un peu de patience.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
agence du revenu du canadachèques non encaissésmon dossier arcrevenu canadaAgence du revenu du Canada
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le Canada demande aux citoyens de se préparer en cas d'urgence nucléaire : ça fait réagir

« Merci de nous faire paniquer! »

L'ARC prévoit une interruption de service majeure pendant 4 jours : Voici pourquoi

Tu veux accéder à « Mon dossier »? Prends ton mal en patience.

Un trafiquant de drogue québécois assassiné au Mexique : Voici quoi savoir

Il était bien connu du milieu policier dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le MAPAQ suspend le permis de ces 2 restaurants du Grand Montréal

Ils cumulent à eux deux plus de 40 000 $ d’amendes depuis 2023.🤯

On a fait la même épicerie au Québec VS en Ontario et voici le panier le moins cher en 2026

Est-ce que ça vaut un road trip?

7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci

Pas mal d'argent pour commencer 2026!

6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci

Des aides financières qui tombent pile pour bien commencer 2026! 💰

Ces 3 universités du Québec sont dans le top 20 des meilleures au Canada en 2026

L'UQAM s'y retrouve-t-elle, tu penses?

L'Allocation famille bonifiée au Québec cette année : Voici les nouveaux montants

Des hausses qui tombent à point pour les familles québécoises!

Statistique Canada embauche 32 000 personnes pour le recensement et paye jusqu’à 31,32 $/h

Un emploi payant juste avant les dépenses de l'été!