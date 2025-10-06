Tu peux recevoir jusqu'à 963 $ avec cette allocation aux travailleurs cette semaine
Un versement qui arrive à point. 💸
Cette semaine, des milliers de travailleurs et travailleuses à revenu modeste du Québec recevront un versement de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Avec le coût de la vie qui continue de grimper, cette aide financière tombe pile au bon moment.
À lire également : Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre
Cette prestation est conçue pour donner un coup de pouce aux personnes qui travaillent, mais dont le salaire ne suffit pas toujours à boucler les fins de mois. Que tu sois seul.e, en couple ou parent, tu pourrais être admissible.
Le gros avantage? Tu n'as rien à faire. L'ARC calcule automatiquement ton admissibilité quand tu produis ta déclaration de revenus. Raison de plus pour ne pas négliger tes impôts. Les paiements anticipés sont versés tout au long de l'année, ce qui te permet de mieux prévoir ton budget.
Combien peux-tu recevoir cette semaine?
Le montant de ton versement dépend de ton revenu annuel net ajusté et de ta situation familiale. Voici les montants maximaux pour les résidents du Québec :
- Jusqu'à 617,56 $ si tu es célibataire
- Jusqu'à 331,13 $ si tu es parent seul.e
- Jusqu'à 963,09 $ si tu es en couple sans enfant
- Jusqu'à 617,10 $ si tu es en couple avec enfants
- 137,95 $ additionnels si tu es admissible au supplément d'invalidité
Si ton revenu dépasse certains seuils, les montants diminuent progressivement. Les personnes seules qui gagnent plus de 32 356,72 $ et les familles avec un revenu supérieur à 39 969,72 $ ne sont malheureusement plus admissibles.
Tu peux utiliser le calculateur de prestations pour enfants et familles pour estimer ton versement ou consulter ton portail Mon dossier pour les particuliers de l'ARC pour connaître le montant exact.
Bonus : si tu vis avec un handicap, tu pourrais recevoir un supplément pouvant aller jusqu'à 843 $, peu importe ta situation familiale.
Marque ton calendrier : le versement arrive le vendredi 10 octobre 2025
Pour tous les détails sur l'allocation canadienne pour les travailleurs, visite le site de l'ARC.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- 7 prestations et crédits d'impôt qui attendent les célibataires du Québec ce mois-ci ›
- Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci ›
- Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2025 au Québec ›
- Les tranches de revenu pour tes impôts 2025 au Canada sont sorties et voici quoi savoir ›
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2025 ›
- Agence du revenu du Canada : voici comment tu peux réclamer des chèques non encaissés ›