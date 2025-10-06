Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Tu peux recevoir jusqu'à 963 $ avec cette allocation aux travailleurs cette semaine

Un versement qui arrive à point. 💸

Dollars canadiens.

L'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) de de l'Agence du revenu du Canada (ARC) est versée cette semiane.

Derek Robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Cette semaine, des milliers de travailleurs et travailleuses à revenu modeste du Québec recevront un versement de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Avec le coût de la vie qui continue de grimper, cette aide financière tombe pile au bon moment.

À lire également : Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

Cette prestation est conçue pour donner un coup de pouce aux personnes qui travaillent, mais dont le salaire ne suffit pas toujours à boucler les fins de mois. Que tu sois seul.e, en couple ou parent, tu pourrais être admissible.

Le gros avantage? Tu n'as rien à faire. L'ARC calcule automatiquement ton admissibilité quand tu produis ta déclaration de revenus. Raison de plus pour ne pas négliger tes impôts. Les paiements anticipés sont versés tout au long de l'année, ce qui te permet de mieux prévoir ton budget.

Combien peux-tu recevoir cette semaine?

Le montant de ton versement dépend de ton revenu annuel net ajusté et de ta situation familiale. Voici les montants maximaux pour les résidents du Québec :

  • Jusqu'à 617,56 $ si tu es célibataire
  • Jusqu'à 331,13 $ si tu es parent seul.e
  • Jusqu'à 963,09 $ si tu es en couple sans enfant
  • Jusqu'à 617,10 $ si tu es en couple avec enfants
  • 137,95 $ additionnels si tu es admissible au supplément d'invalidité

Si ton revenu dépasse certains seuils, les montants diminuent progressivement. Les personnes seules qui gagnent plus de 32 356,72 $ et les familles avec un revenu supérieur à 39 969,72 $ ne sont malheureusement plus admissibles.

Tu peux utiliser le calculateur de prestations pour enfants et familles pour estimer ton versement ou consulter ton portail Mon dossier pour les particuliers de l'ARC pour connaître le montant exact.

Bonus : si tu vis avec un handicap, tu pourrais recevoir un supplément pouvant aller jusqu'à 843 $, peu importe ta situation familiale.

Marque ton calendrier : le versement arrive le vendredi 10 octobre 2025

Pour tous les détails sur l'allocation canadienne pour les travailleurs, visite le site de l'ARC.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
allocation canadienne pour les travailleursmon dossier arcagence du revenu du canadaAgence du revenu du Canada
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Tu peux recevoir jusqu'à 963 $ avec cette allocation aux travailleurs en octobre 2025

    Un coup de pouce financier qui ne peut que faire du bien. 💸

    8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

    Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

    6 prestations et crédits d'impôt augmenteront en juillet et voici combien tu peux recevoir

    Des centaines, voire des milliers dollars attendent les personnes admissibles! 💰

    L’argent du crédit pour la TPS/TVH est déposé aujourd’hui au Québec : Voici combien

    Une belle façon de commencer octobre!💰

    Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne

    Pour un séjour digne d'une carte postale.

    Le passage de deux « trad wives » à Tout le monde en parle fait (pas mal) réagir

    Un segment qui « nous ramène directement aux années 1930 », disent certains.

    Le Québec cache une véritable ville fantôme que tu peux explorer en road trip

    Frissons garantis!

    Adieu, « La Place 0-5 ans » au Québec : Voici ce que tu dois savoir et (surtout) faire

    Une étape de plus pour les parents. 👀

    On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Le candidat qui fait couler beaucoup d'encre!

    La super lune la plus grande et la plus brillante de 2025 est prévue ce soir au Québec

    C'est la première super lune depuis près d'un an! 🌕✨

    6 moyens de faire de l'argent au Québec en donnant ton opinion

    Oui, donner ton avis sur tout, ça peut être payant. 🤑

    Voici les 7 provinces les moins chères avec la meilleure qualité de vie au Canada en 2025

    Le Québec est loin d'être à la première place!

    Cora vend des « sacs surprise » déjeuner à 4,99 $ et voici comment ça fonctionne

    Un déjeuner de resto pour 5 $? Difficile à battre en 2025. 👀🔥

    Ce vignoble de mousseux à 1h30 de Montréal est LA sortie entre BFFs à faire cet automne

    Bulles + paysages = OUI!