Ce vignoble de mousseux à 1h30 de Montréal LA sortie entre BFFs à faire cet automne
Bulles + paysages = OUI!
Avec les couleurs de l'automne qui offrent une nouvelle apparence aux paysages du Québec, rien de mieux qu'une sortie champêtre par un bel après-midi. Pour ce faire, une visite au vignoble est un incontournable, et pour faire changement de tes destinations habituelles, pourquoi ne pas opter pour un lieu qui se spécialise en vin mousseux à environ une heure et demie de Montréal?
À lire également : Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne
Le Cep d'Argent, situé à Magog, offre une vue incroyable sur la campagne et le lac Magog, tout en proposant des vins savoureux et des bulles dignes de la tradition champenoise.
Fun Fact : deux des fondateurs, François et Jean-Paul Scieur, ont grandi à Champagne-Ardenne, en France, où ils ont pratiqué la viticulture avant d'ouvrir leur vignoble au Québec et d'y immigrer.
Sur place, tu pourras goûter à une douzaine de créations 100 % québécoises. Que tu sois du type rouge, blanc, rosé, mousseux ou même vin de dessert, tu trouveras assurément ton bonheur. Si tu veux pousser l’expérience encore plus loin, le vignoble propose aussi un forfait visite pour plonger dans l’univers fascinant de la viticulture.
Et si tu rêves de voler la vedette à ton prochain party, sache qu’il existe un forfait où un.e expert.e t’initie à l’art de sabrer une bouteille. Le meilleur dans tout ça? Tu repartiras avec ton propre mousseux, ouvert comme un.e véritable pro, de quoi impressionner tes ami.e.s à coup sûr.
Vignoble Le Cep d'Argent
Prix : Forfait débutant à 31,31 $ ou 6 $ par verre
Quand :
- Jusqu'au 13 octobre : lundi au samedi de 11 h à 17 h et dimanche de 11 h à 16 h
- Du 14 octobre au 26 octobre : mercredi au dimanche de 11 h à 16 h
- Du 27 octobre au 21 décembre : mercredi au samedi de 12 h à 16 h et dimanche de 12 h à 15 h
Adresse : 1257, ch. de la Rivière, Magog, QC