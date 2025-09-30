Dollarama vend des mini fers plats à 5 $ et tout le monde se les arrache
Quelque chose nous dit qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps sur les tablettes. 🤯👀
Tu pourrais vouloir faire un petit détour par le Dollarama lors de ta prochaine virée magasinage. Le magasin du dollar, qui surprend souvent avec ses arrivages à prix mini, vient encore de frapper fort avec une trouvaille coiffure qui vaut le coup d’œil. On parle d’un accessoire qui te fait économiser des dizaines de dollars avant même les taxes… pour un seul item.
On le sait, les outils de coiffure coûtent généralement une petite fortune. Mais voilà qu’un mini fer plat de la marque connue Pure Silk, vendu à seulement 5 $, change la donne. Facile à glisser dans ton sac ou ta valise, il est parfait pour les retouches express et deviendra rapidement un incontournable pour plusieurs.
Ce qui le rend encore plus pratique? Son format compact et sa conception pensée pour réduire les frisottis et l’électricité statique. Résultat : un fini lisse en quelques passages, sans avoir à casser ta tirelire.
L’inventaire varie d’un Dollarama à l’autre et ce genre d’item n’est généralement pas remis en stock. Mieux vaut donc ne pas tarder si tu veux mettre la main sur l'un d'eux! Selon la succursale, tu pourrais le trouver en rose, en blanc ou en noir.
Le mini fer plat de marque Pure Silk vendu au Dollarama pour 5 $.Courtoisie
Bref, ce n'est pas étonnant qu’il fasse le buzz sur TikTok. Les avis sont unanimes : tout le monde l’adore, surtout à ce prix-là, sachant qu'il faut généralement débourser entre 15 $ et 25 $, parfois même plus, pour ce type de produit.
@softestmuse
Mini fer plat à 5$ Dollarama rruuunnnnnn guyss 💗💗💗 #dollarstorefinds #dollarama #dollaramacanada #musthaves #affordable
Évidemment, ce n’est pas un outil professionnel pour lisser ta chevelure au complet chaque matin, à moins d'avoir les cheveux très courts. D’ailleurs, aucune information n’est donnée sur la température du fer : il n’a qu’un simple bouton « on/off » et le matériau des plaques chauffantes n’est pas précisé. On peut donc en conclure qu’il ne s’agit pas d’un produit haut de gamme, et il est préférable d’appliquer un protecteur thermique avant de l’utiliser.
Mais pour un look simple, une retouche de frange ou un voyage, il fait amplement la job, et surtout à ce prix. À 5 $, c’est clairement le genre de deal qu’on ne regrette pas. Si tu passes devant un Dollarama bientôt, ça vaut le détour!
À noter que l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.