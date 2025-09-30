Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Dollarama vend des mini fers plats à 5 $ et tout le monde se les arrache

Quelque chose nous dit qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps sur les tablettes. 🤯👀

Devanture d'un Dollarama au Québec.

Le Dollarama vend plusieurs produits de beauté de marques connues à petits prix.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Tu pourrais vouloir faire un petit détour par le Dollarama lors de ta prochaine virée magasinage. Le magasin du dollar, qui surprend souvent avec ses arrivages à prix mini, vient encore de frapper fort avec une trouvaille coiffure qui vaut le coup d’œil. On parle d’un accessoire qui te fait économiser des dizaines de dollars avant même les taxes… pour un seul item.

À lire également : Dollarama vend de gros miroirs à 5 $ et ce format coûte plus de 20 $ chez les compétiteurs

On le sait, les outils de coiffure coûtent généralement une petite fortune. Mais voilà qu’un mini fer plat de la marque connue Pure Silk, vendu à seulement 5 $, change la donne. Facile à glisser dans ton sac ou ta valise, il est parfait pour les retouches express et deviendra rapidement un incontournable pour plusieurs.

Ce qui le rend encore plus pratique? Son format compact et sa conception pensée pour réduire les frisottis et l’électricité statique. Résultat : un fini lisse en quelques passages, sans avoir à casser ta tirelire.

L’inventaire varie d’un Dollarama à l’autre et ce genre d’item n’est généralement pas remis en stock. Mieux vaut donc ne pas tarder si tu veux mettre la main sur l'un d'eux! Selon la succursale, tu pourrais le trouver en rose, en blanc ou en noir.

Le mini fer plat de marque Pure Silk.

Le mini fer plat de marque Pure Silk vendu au Dollarama pour 5 $.
Courtoisie



Bref, ce n'est pas étonnant qu’il fasse le buzz sur TikTok. Les avis sont unanimes : tout le monde l’adore, surtout à ce prix-là, sachant qu'il faut généralement débourser entre 15 $ et 25 $, parfois même plus, pour ce type de produit.


@softestmuse

Mini fer plat à 5$ Dollarama rruuunnnnnn guyss 💗💗💗 #dollarstorefinds #dollarama #dollaramacanada #musthaves #affordable


Évidemment, ce n’est pas un outil professionnel pour lisser ta chevelure au complet chaque matin, à moins d'avoir les cheveux très courts. D’ailleurs, aucune information n’est donnée sur la température du fer : il n’a qu’un simple bouton « on/off » et le matériau des plaques chauffantes n’est pas précisé. On peut donc en conclure qu’il ne s’agit pas d’un produit haut de gamme, et il est préférable d’appliquer un protecteur thermique avant de l’utiliser.

Mais pour un look simple, une retouche de frange ou un voyage, il fait amplement la job, et surtout à ce prix. À 5 $, c’est clairement le genre de deal qu’on ne regrette pas. Si tu passes devant un Dollarama bientôt, ça vaut le détour!

À noter que l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
dollaramatrouvailles dollaramadollarama canadatrouvailles
QuébecAubainesCanada

Explore cette liste   👀

    • Izabelle Bee

      Rédactrice en chef

      Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

      Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

      Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    17 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama ce mois-ci

    Ça vaut la peine de comparer les prix du Dollo avec la concurrence. 🤯👀

    16 trouvailles des plus inattendues que tu peux dénicher au Dollarama

    Oui, on peut maintenant trouver de TOUT au Dollo. 🤯👀

    16 des meilleures trouvailles et nouveautés dénichées ce mois-ci au Dollarama

    Ça vaut VRAIMENT la peine de comparer les prix du Dollo. 🤯👀

    11 produits de marques connues qui sont jusqu'à 75 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart

    Des fois, ça vaut VRAIMENT la peine de comparer les prix. 👀

    Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

    Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰

    Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

    Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

    Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

    Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

    Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

    Allô l'emploi payant! 💸

    On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

    Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

    Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

    Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

    Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher

    C’est TON argent. Réclame-le! 💰

    Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

    Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

    Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

    Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

    Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)

    Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀