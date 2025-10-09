Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci

Ça vaut vraiment la peine de faire une visite au magasin du dollar et comparer les prix. 💸✨

Devanture du Dollarama.

Certaines trouvailles à petit prix du Dollarama valent vraiment la visite.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Chaque détour par un Dollarama réserve son lot de trouvailles inattendues. D’un jour à l’autre, ou selon la succursale, on peut tomber sur des articles pratiques, dupes parfaits de grandes marques ou encore des accessoires déco au look raffiné, le tout à moins de 5 $. Difficile de repartir les mains vides quand autant de trésors sont proposés à petit prix.

À lire également : Dollarama VS Walmart : On a comparé les prix pour trouver les deals de bonbons d'Halloween

Cette semaine, plusieurs trouvailles et nouveautés ont attiré mon attention lors de mes visites au magasin du dollar. Certaines sont parfaites pour l'automne qui s'installe, tandis que d'autres sont des items pratiques qui simplifient le quotidien : petits meubles, accessoires beauté, articles de déco élégants, et bien plus encore.

Que tu sois à la recherche de la trouvaille de l'heure pour quelques dollars, d'inspiration déco automnale ou simplement d'articles aussi beaux que fonctionnels sans vider ton portefeuille, voici une sélection des trouvailles à surveiller lors de ta prochaine visite au Dollarama.

À noter que l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre.

Bougeoirs en métal doré

Deux chandeliers en m\u00e9tal dor\u00e9 expos\u00e9s dans leur emballage sur les tablettes du Dollarama.

L’ensemble de chandeliers dorés vendu au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces bougeoirs en métal avec fini doré brossé apportent instantanément une touche d'élégance à n'importe quel espace, et ce, à prix ridiculement bas. L'ensemble de deux est parfait pour créer une ambiance chaleureuse sur une table à dîner, un manteau de foyer ou même comme décoration d'automne. Tu t'en doutes : tu peux trouver des chandelles blanches pour quelques dollars au Dollarama.

Table pliante en placage de bois

Petite table pliante en placage de bois naturel tenue en main dans une all\u00e9e du Dollarama.

La table pliante Homedeco en placage de bois naturel vendue au Dollarama pour 4,25 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,25 $

Cette petite table pliante compacte est un vrai coup de cœur pour son prix dérisoire. Avec son look en placage de bois naturel qui imite parfaitement le vrai bois, elle se glisse partout. Les pattes se replient complètement, ce qui la rend ultra-facile à ranger derrière une porte ou sous un lit quand tu ne l'utilises pas. Pour moins de 5 $, c'est une solution pratique et esthétique pour ajouter une surface d'appoint sans encombrer ton espace.

Sac à lunch fait de bouteilles de plastique recyclées 

Sac \u00e0 lunch isotherme Arctic Zone vendu au Dollarama.

Sac à lunch isotherme fait de bouteilles de plastique recyclées vendu au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Trouver un item en plastique recyclé au Dollarama, c'est particulièrement excitant. Ce sac à lunch isotherme au look éco-chic gardera ton repas au frais toute la journée. Avec sa finition en tissu gris, ses détails en similicuir et sa petite ganse brune, il est aussi assez joli pour un sac à lunch.

Miroir de maquillage avec lumière DEL

Miroir de maquillage rose avec lumi\u00e8re \u00e0 DEL expos\u00e9 sur les tablettes du Dollarama.

Le miroir de maquillage avec lumière à DEL vendu au Dollarama pour 4,75 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Ce miroir de maquillage sur pied avec éclairage DEL intégré (14 ampoules) est parfait pour mettre dans ta valise, surtout lors d'un road trip où tu vas partager ta chambre (et salle de bain) d'hôtel! À 5 $, c'est difficile de trouver mieux, surtout que des modèles similaires se vendent facilement trois ou quatre fois plus cher ailleurs. Pratique et joli, il ajoute une touche pro à ta routine beauté. Disponible en rose, noir ou blanc selon les succursales.

Miroir pour porte à suspendre

Miroirs rectangulaires \u00e0 cadre de bois du Dollarama.

Miroirs de porte rectangulaires Homedeco, vendus au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce miroir pleine longueur a créé le buzz sur les réseaux sociaux depuis son apparition du Dollarama, et avec raison. Mesurant environ 94 cm de hauteur sur 34 cm de largeur, il se suspend simplement par-dessus la porte grâce à des crochets intégrés. Ça veut dire : zéro trou dans les murs, zéro tracas d'installation. Il est offert en plusieurs finis de cadre (bois pâle, noir, brun foncé et chêne doré) pour s'agencer à différents styles de décoration.

Applique murale chandelier

\u200bApplique murale en m\u00e9tal noir avec support en verre pour chandelle, vendue au Dollarama.

Applique murale porte-chandelle vendue au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Cette applique murale style chandelier combine un look vintage élégant avec un mini prix. Le design en fer forgé noir avec support en verre pour bougie crée une ambiance romantique et chaleureuse. Parfaite pour décorer un corridor, un salon ou même une salle de bain, elle ajoute du caractère à n'importe quel mur. À 5 $, c'est le genre de décoration qui a l'air beaucoup plus chère qu'elle ne l'est vraiment.

Globes rafraîchissants pour le visage

Bo\u00eete de globes rafra\u00eechissants mauves pour le visage accroch\u00e9e sur les tablettes du Dollarama.

Les globes rafraîchissants pour le visage Lori vendus pour 4 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Ces globes rafraîchissants pour le visage sont parfaits pour ton rituel beauté. Il suffit de les mettre au frigo, puis de les rouler sur ton visage pour réduire les poches, apaiser la peau et donner un coup d'éclat instantané. Pour 4 $, c'est un petit luxe abordable qui transforme ta routine matinale en moment spa à la maison.

Ensemble de vaisselle pour enfants

Ensembles de vaisselle pour enfants en forme d\u2019ourson expos\u00e9s sur les tablettes du Dollarama.

Les ensembles de vaisselle en forme d’animaux Plastico vendus au Dollarama pour 4 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Ces ensembles de vaisselle adorables avec motifs ourson ou koala sont parfaits pour les lunchs des petit.e.s. Chaque ensemble de trois pièces (assiette, bol et verre) résiste aux températures de -18 °C à 80 °C, ce qui signifie qu'ils peuvent aller au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Diffuseur d'huile essentielle

Le diffuseur d'huile essentielle sur les tablettes du Dollarama.

Diffuseur d'huile essentielle vendu au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce diffuseur d'huile essentielle USB compact au look moderne bois et blanc apporte une ambiance zen à n'importe quel espace. Il diffuse tes huiles essentielles préférées pour créer une atmosphère relaxante à la maison ou même au bureau. Avec son design épuré et son prix de 5 $ (« cube » adaptateur et huiles non inclus), c'est une excellente façon de parfumer ton environnement naturellement. Note que des huiles aromatiques sont également disponibles au Dollarama pour quelques dollars.

Foulard style pashmina

\u00c9charpes color\u00e9es suspendues sur des crochets dans le rayon accessoires du Dollarama.

Les écharpes de la collection Sassy vendues au Dollarama pour 4 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Ce foulard 100 % acrylique de style pashmina est étonnamment doux à l'allure luxueuse pour le prix. J'ai été sincèrement impressionnée par la qualité du tissu au toucher. Parfait pour l'automne, il ajoute une touche d'élégance à n'importe quelle tenue tout en te gardant au chaud. À 4 $ et disponible en plusieurs couleurs, tu peux facilement en prendre quelques-uns pour varier ton look.

Mini aspirateur portatif

Bo\u00eetes de mini aspirateurs portatifs Scrubber Cleanz align\u00e9es sur une tablette du Dollarama.

Le mini aspirateur portatif Scrubber Cleanz vendu au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Le fameux mini aspirateur portatif qui était devenu viral il y a quelques mois est de retour dans certaines succursales. Compact et pratique, il est parfait pour des petites tâches, comme nettoyer rapidement ton clavier d'ordinateur, l'intérieur de ta voiture, ou ramasser les miettes sur la table.

Hershey's Kisses Harry Potter

Sac de chocolats Hershey\u2019s Kisses \u00e9dition Harry Potter suspendu dans la section bonbons du Dollarama.

Les chocolats au lait Hershey’s Kisses Harry Potter vendus au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les fans d'Harry Potter vont adorer ces Kisses au chocolat au lait en édition spéciale. Le sac de 180 g est parfait pour l'Halloween qui approche ou simplement pour gâter un Potterhead dans ta vie. À 5 $, c'est une petite douceur thématique qui fait plaisir sans faire mal au portefeuille.

Mini fer à lisser

Mini fer \u00e0 lisser rose Pure Silk expos\u00e9 dans sa bo\u00eete sur les tablettes du Dollarama.

Le mini fer à lisser Pure Silk vendu au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce mini fer plat est parfait pour les retouches rapides ou pour voyager léger. Compact et facile à transporter, il réduit les frisottis et les effets statiques. Disponible en rose, noir et blanc selon les succursales, c'est un outil beauté essentiel qui se glisse facilement dans ton sac à main ou ta valise.

Contenant hermétique 

Contenant herm\u00e9tique pour fruits et l\u00e9gumes vendu au Dollarama.

Contenant hermétique vendu au Dollarama pour 4,50 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Ce contenant de 1 L est conçu spécialement pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps. Son panier intérieur amovible permet à l’humidité de s’écouler, évitant ainsi la condensation. Idéal pour ta meal prep, le lunch du bureau ou le frigo bien organisé. Un must pour celles et ceux qui aiment la fraîcheur et la praticité à petit prix.

Oreo Selena Gomez

Biscuits Oreo \u00e9dition sp\u00e9ciale Selena Gomez vendus au Dollarama.

Biscuits Oreo édition spéciale Selena Gomez vendus au Dollarama pour 3 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3 $

Ces biscuits Oreo en édition limitée rendent hommage à Selena Gomez avec une saveur originale au chocolat et à la cannelle. Que tu trippes sur la chanteuse ou que tu sois à la recherche d'une collation sucrée, elle attire l’œil sur les tablettes.

Boite de rangement pliable 

\u200b Bo\u00eete de rangement pliable brune au Dollarama.

Boîte de rangement pliable vendue au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Cette boîte de rangement pliable au look fini bambou est parfaite pour garder ton espace bien organisé tout en ajoutant une touche naturelle à ta déco. Solide, légère et facile à ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle se glisse aisément dans une étagère ou un meuble cube style IKEA.


Bref, que ce soit pour ajouter une touche d'élégance à ton espace avec des chandeliers dorés, t'organiser avec une table pliante ultra-pratique ou te gâter avec un miroir de maquillage DEL, ça vaut vraiment la peine de fouiller les allées du Dollarama. Tu ne sais jamais sur quelle pépite tu pourrais tomber à prix mini.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

trouvaillestrouvailles dollaramadollarama
QuébecAubainesCanada

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

