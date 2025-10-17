Des tables d'appoint à 5 $ chez Dollarama : j'en ai acheté une pour la tester (PHOTOS)
Oui, tu peux maintenant acheter des petits meubles au Dollo. 🤯👀
Tu te souviens quand Dollarama, c'était juste pour acheter des babioles, des jouets ou du matériel de bricolage? Cette époque est bel et bien révolue. Aujourd’hui, les rayons du magasin du dollar sont remplis de trouvailles surprenantes, souvent offertes entre 1 $ et 5 $. On y croise autant des produits de grandes marques de beauté, d'hygiène ou pour la cuisine à prix mini que des dupes vraiment pas chers.
Oui, oui : Dollarama semble vouloir jouer dans les plates-bandes de IKEA et JYSK, en proposant des meubles à assembler soi-même à des prix ridiculement bas.
C’est surtout l’arrivée de tables d’appoint à 5 $ qui a enflammé les réseaux sociaux à la fin de l'été. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup (et le coût)?
On a décidé d’en acheter une pour la mettre à l’épreuve, parce que, tu t’en doutes, chez Dollarama, il n’y a pas de meuble de démonstration à examiner en magasin.
L'une des tables d'appoint vendue au Dollarama pour 5 $.@iza.bee | Narcity Québec
Selon les succursales, tu pourrais tomber sur quelques modèles différents : des tables d'appoint circulaires blanches ou noires, et des tables carrées.
Le plus populaire (et celui que j'ai testé) est celui ci-bas : un petit bijou minimaliste au design moderne qui se fond dans n'importe quel décor. Sa structure métallique noir mat contraste joliment avec le dessus en panneau imitation bois brun foncé, dont le fini texturé imite parfaitement les nervures naturelles du bois.
La table d'appoint vendue au Dollarama pour 5 $. @iza.bee | Narcity Québec
Pour 5 $, tu obtiens une table de 14,6 pouces de hauteur, 12,6 pouces de largeur et 11,2 pouces de profondeur. Autrement dit, c'est vraiment petit. Pense format table de chevet compact ou support à plante.
La table d'appoint du Dollarama est facile à assembler. @iza.bee | Narcity Québec
La boîte comprend presque tout le nécessaire pour assembler le meuble : un plateau carré en imitation bois brun, deux grands cadres métalliques noirs qui forment la structure, deux barres transversales pour stabiliser l'ensemble, un sachet de vis et une petite clé en L. Un guide d'instructions illustré est aussi inclus, avec quatre étapes de montage bien détaillées.
Bon, je vais être honnête : au départ, j'étais découragée. J'ai une relation compliquée avec l'assemblage de meubles, disons. Le manuel ne contient aucun texte et ne nomme aucune pièce, ce qui m'a semblé un peu déroutant au premier coup d'œil, surtout qu'il y a des vis de différentes tailles. Je me suis dit : « Ça va être l'enfer. »
Pourtant, l’assemblage a en réalité été très simple : les trous dans le bois et le cadre indiquent clairement où chaque vis doit aller. Une clé en L est fournie, mais il faut avoir sous la main un tournevis étoile, qui n’est pas inclus. Contre toute attente, j’ai réussi à tout monter en moins de sept minutes, ce qui m’a agréablement surprise.
Aucune aptitude signe de Bob le bricoleur n'est requise, admettons.
Tu vas avoir besoin d'un tournevis étoile pour monter cette table. @iza.bee | Narcity Québec
Le résultat final? Franchement impressionnant pour 5 $. La table est solide, jolie et fait vraiment la job. Par contre, il faut le dire : elle est vraiment minuscule.
Pour te donner une meilleure idée de sa taille réelle (et de son potentiel déco insoupçonné), j'ai pris une photo avec quelques objets dessus. Tu vois? Elle est à peine quelques pouces plus haute qu'un livre de cuisine standard. On parle d'un format mini, mais pas inutile pour autant.
La table d'appoint vendue au Dollarama pour 5 $ une fois assemblée.@iza.bee | Narcity Québec
Comme elle est assez basse, cette petite table peut aussi se transformer en un joli support pour une grosse plante, ajoutant une touche déco pratique et moderne à la pièce.
Sur les réseaux sociaux, j’ai vu des personnes partager des images après en avoir acheté quatre et les empiler deux par deux pour créer un espace de rangement supplémentaire, et je trouve l’idée vraiment brillante.
Bref, ça donne envie de visiter le Dollarama lors de ton prochain magasinage déco.
L'article a été mis à jour pour optimisation depuis sa publication originale.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
