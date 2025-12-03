Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Ta facture d'Hydro-Québec pourrait augmenter pas mal plus que prévu en 2026

Ton portefeuille ne sera pas épargné!

L'entreprise Hydro-Québec.​

Hydro-Québec prévoit une augmentation de 3 % des frais d'électricité en 2026, soit au-dessus de l'inflation.

Derek Robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu trouvais que tout coûtait plus cher en 2025, sache que ce n’est pas près de changer en 2026, surtout du côté d’Hydro-Québec. En mars prochain, la Régie de l’énergie pourrait approuver les hausses demandées par la société d’État, ce qui ferait grimper d’environ 3 % ta facture d’électricité. On t’explique ça clairement.

Le printemps dernier, le premier ministre François Legault avait mal digéré une hausse prévue de 3,6 % chez Hydro-Québec en avril 2025, affirmant que « tant qu’il sera premier ministre, les tarifs résidentiels n’augmenteront pas de plus de 3 % annuellement ».

Il avait aussi tenu des propos semblables lors d’une période de questions à l’Assemblée nationale en octobre 2023, soutenant que les augmentations de tarifs d’Hydro-Québec « n’excéderont jamais l’inflation ou 3 %, le moindre des deux ».

Dans cette logique, le gouvernement a adopté en juin 2025 la loi 69, qui est venue confirmer la promesse de M. Legault en plafonnant l’indexation des tarifs d’électricité domestiques à un maximum de 3 %.

Une hausse qui dépasserait l'inflation

Pour la période de 2026 à 2028, Hydro-Québec a demandé à la Régie de l’énergie d’approuver une hausse annuelle de 3 % des tarifs d’électricité résidentiels. La raison: des ajustements jugés nécessaires en raison de l’inflation et des investissements prévus dans le Plan d’action 2035.

La décision est attendue en mars 2026 pour une entrée en vigueur des nouveaux tarifs dès avril. Là où ça accroche, c’est que l’inflation pourrait être inférieure à 3 %, selon les prévisions de la Banque du Canada, qui vise un taux le plus près possible des 2 %.

Ça voudrait donc dire que la promesse du premier ministre Legault, soit de maintenir les hausses au même niveau que l’inflation, ne tiendrait plus la route et ne serait tout simplement pas respectée.

À quoi ressemblera la hausse des tarifs d'électricité?

Dans ses projections, Hydro-Québec dresse un portrait de ce à quoi ressemblera la hausse de tarifs si la demande d'augmentation de 3 % lui était accordée le printemps prochain :

  • Logement de type 5 1/2
    • 2,40 $/mois de plus
    • 28,80 $/année de plus en 2026
    • 86,40 $ de plus sur trois ans
  • Petite maison
    • 4,90 $/mois de plus
    • 58,80 $/année de plus en 2026
    • 176,40 $ de plus sur trois ans
  • Maison moyenne
    • 6,70 $/mois de plus
    • 80,40 $/année de plus en 2026
    • 241,20 $ de plus sur trois ans
  • Grande maison
    • 8,40 $/mois de plus
    • 100,80 $/année de plus en 2026
    • 302,40 $ de plus sur trois ans

Crois-tu que cette nouvelle hausse des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec est nécessaire?

From Your Site Articles
hydro-québecélectricité au québecfacture d'électricité au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Dollarama vend des produits de «skincare» coréens à mini-prix et voici nos trouvailles

À 4 $ ou 5 $ ça vaut la peine d’essayer!

9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026

Des hausses qui ne peuvent que faire du bien au porte-monnaie!

Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien

Un montant qui vient aider les parents qui en arrachent!

Le service sur la ligne orange du métro de Montréal est rétabli

Un début d'heure de pointe à se tirer les cheveux!

Arnaud et Lauriane s'ouvrent sur leur victoire controversée à OD et la grande finale décevante

Est-ce qu’ils se connaissaient avant l’émission? Ils commentent enfin la rumeur!

8 marchés de Noël dignes d’un conte à visiter sur la Rive-Nord de Montréal

Ta prochaine sortie du week-end! ❄️🎄

Une nouvelle grève à la STM risque d'impacter ton temps des Fêtes : Voici quoi savoir

On aura eu quelques semaines de repos! 🫠

La Banque Laurentienne a été vendue et ça va directement impacter ton compte

Attends-toi à des changements radicaux!

7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Décembre pourrait te réserver de belles surprises financières. 💰

7 prestations et crédits d'impôt des gouvernements versés aux Québécois ce mois-ci

Des milliers de dollars en aide financière disponibles en décembre 2025.