Ta facture d'Hydro-Québec pourrait augmenter pas mal plus que prévu en 2026
Ton portefeuille ne sera pas épargné!
Si tu trouvais que tout coûtait plus cher en 2025, sache que ce n’est pas près de changer en 2026, surtout du côté d’Hydro-Québec. En mars prochain, la Régie de l’énergie pourrait approuver les hausses demandées par la société d’État, ce qui ferait grimper d’environ 3 % ta facture d’électricité. On t’explique ça clairement.
Le printemps dernier, le premier ministre François Legault avait mal digéré une hausse prévue de 3,6 % chez Hydro-Québec en avril 2025, affirmant que « tant qu’il sera premier ministre, les tarifs résidentiels n’augmenteront pas de plus de 3 % annuellement ».
Il avait aussi tenu des propos semblables lors d’une période de questions à l’Assemblée nationale en octobre 2023, soutenant que les augmentations de tarifs d’Hydro-Québec « n’excéderont jamais l’inflation ou 3 %, le moindre des deux ».
Dans cette logique, le gouvernement a adopté en juin 2025 la loi 69, qui est venue confirmer la promesse de M. Legault en plafonnant l’indexation des tarifs d’électricité domestiques à un maximum de 3 %.
Une hausse qui dépasserait l'inflation
Pour la période de 2026 à 2028, Hydro-Québec a demandé à la Régie de l’énergie d’approuver une hausse annuelle de 3 % des tarifs d’électricité résidentiels. La raison: des ajustements jugés nécessaires en raison de l’inflation et des investissements prévus dans le Plan d’action 2035.
La décision est attendue en mars 2026 pour une entrée en vigueur des nouveaux tarifs dès avril. Là où ça accroche, c’est que l’inflation pourrait être inférieure à 3 %, selon les prévisions de la Banque du Canada, qui vise un taux le plus près possible des 2 %.
Ça voudrait donc dire que la promesse du premier ministre Legault, soit de maintenir les hausses au même niveau que l’inflation, ne tiendrait plus la route et ne serait tout simplement pas respectée.
À quoi ressemblera la hausse des tarifs d'électricité?
Dans ses projections, Hydro-Québec dresse un portrait de ce à quoi ressemblera la hausse de tarifs si la demande d'augmentation de 3 % lui était accordée le printemps prochain :
- Logement de type 5 1/2
- 2,40 $/mois de plus
- 28,80 $/année de plus en 2026
- 86,40 $ de plus sur trois ans
- Petite maison
- 4,90 $/mois de plus
- 58,80 $/année de plus en 2026
- 176,40 $ de plus sur trois ans
- Maison moyenne
- 6,70 $/mois de plus
- 80,40 $/année de plus en 2026
- 241,20 $ de plus sur trois ans
- Grande maison
- 8,40 $/mois de plus
- 100,80 $/année de plus en 2026
- 302,40 $ de plus sur trois ans