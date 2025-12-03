Voici les 16 secteurs d’emploi les plus payants au Québec actuellement
On parle de salaires hebdomadaires allant de 741 $ à 1 965 $
Les plus récentes données de Statistique Canada révèlent quels secteurs ou corps de métiers offrent les meilleurs salaires en ce moment au Québec. On s’entend que c’est un palmarès idéal à consulter si tu cherches un emploi des mieux payé dans la Belle Province. Si tu veux changer de sphère de job, sache que certains domaines paient (beaucoup) plus que tu pourrais l’imaginer.
Les chiffres d’octobre 2025 dévoilés le mois dernier sont sans équivoque : des secteurs d’emploi sont plus payants que d’autres et on ne parle même pas du droit et de la médecine.
Il y a de petites surprises pour ceux et celles qui ne s’y connaissent pas. Il va sans dire que chaque industrie compte son lot de rôles et d’échelons salariaux.
L’analyse repose sur les salaires médians hebdomadaires à temps plein pour chacune des industries présentées dans le plus récent rapport de Statistique Canada portant sur le Québec. Les données incluent aussi les pourboires, les primes et les heures supplémentaires.
Toute sphère d’emploi confondue, le salaire hebdomadaire médian au Québec atteint 1 280 $ en octobre 2025, soit 55 $ de plus qu’en octobre 2024 et 16 $ de plus qu’en septembre.
Voici donc comment se comparent les industries de la Belle Province, classées du plus bas au plus haut salaire médian hebdomadaire en date d’octobre 2025.
Services d’hébergement et de restauration
Salaire hebdomadaire médian : 741,00 $ — 38 532 $/an (-7,38 % par rapport à septembre 2025)
Selon les données les plus récentes, l’industrie de la restauration présente le salaire médian le plus bas parmi tous les secteurs analysés, soit 741 $ par semaine.
Cela représente une baisse de 59 $ par rapport au mois précédent et de 36 $ sur un an.
Ce secteur ne regroupe pas seulement les serveurs et serveuses, mais aussi des personnes qui occupent des postes de gestion, entre autres.
Agriculture
Salaire hebdomadaire médian : 964,00 $ — 50 128 $/an (+2,55 %)
Ce secteur réunit un large éventail de personnes, des travailleurs et travailleuses agricoles au personnel de serre, en passant par celles et ceux qui œuvrent dans la production alimentaire et végétale partout au Québec.
Entre septembre et octobre 2025, le salaire hebdomadaire a augmenté de 2,55 % pour atteindre 964 $, une progression de 24 $. Sur douze mois, on parle plutôt d’une hausse marquée de 11,42 %.
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien
Salaire hebdomadaire médian : 972,00 $ — 50 544 $/an (-6,39 %)
Ce secteur, assez diversifié, rassemble une foule de rôles qui vont des services d’entretien et de sécurité à la consultation en ressources humaines, en passant par les centres d’appels et l’administration de bureau.
Les salaires hebdomadaires y ont chuté de 6,39 % dans le dernier mois. Sur un an toutefois, on parle plutôt d’une légère hausse de 1,25 %.
Commerce de gros et de détail
Salaire hebdomadaire médian : 1 000,00 $ — 52 000 $/an (+0,55 %)
Bonne nouvelle pour les personnes qui travaillent, entre autres, dans les entrepôts et le commerce de détail : la paie hebdomadaire médiane a bondi de 0,55 %. Le niveau reste d’ailleurs pratiquement identique à celui d’octobre 2024.
Fait intéressant, c’est le premier des 16 secteurs à avoir franchi le cap des 1 000 $ par semaine en octobre.
Soins de santé et assistance sociale
Salaire hebdomadaire médian : 1 083,25 $ — 56 329 $/an (+1,89 %)
Ce secteur regroupe les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins de longue durée, les services sociaux et les garderies. On y croise autant des chirurgien.ne.s que des éducatrices et éducateurs à l’enfance ou des préposé.e.s aux bénéficiaires.
Il rassemble donc à la fois certaines des professions les mieux payées au pays et d’autres qui le sont beaucoup moins.
Au Québec, les salaires ont connu une légère progression, avec une hausse de 1,89 % en un mois et de 3,17 % sur un an.
Autres services (sauf les administrations publiques)
Salaire hebdomadaire médian : 1 154,00 $ — 60 008 $/an (-3,83 %)
Cette catégorie regroupe des établissements qui ne cadrent dans aucun autre secteur et dont les activités sont particulièrement variées, allant des services funéraires et de l’entretien automobile à la promotion d’activités religieuses et à la défense de causes sociales.
Les salaires affichent une progression annuelle de 3,04 %, même si on constate une baisse mensuelle de 3,83 % par rapport à septembre.
Transport et entreposage
Salaire hebdomadaire médian : 1 250,00 $ — 65 000 $/an (+0,81 %)
Ce secteur rassemble tout ce qui concerne le transport de personnes et de marchandises, ainsi que l’entreposage et les services connexes, qu’il soit aérien, ferroviaire, routier ou collectif.
De septembre à octobre, les salaires sont restés plutôt stables, mais ils affichent une hausse notable de 2,56 % sur un an.
Fabrication
Salaire hebdomadaire médian : 1 275,00 $ — 66 300 $/an (-0,09 %)
Ce secteur réunit la production d’une foule de biens, allant des pièces automobiles et des électroménagers jusqu’aux produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
Même si le salaire a fléchi depuis le mois dernier, il demeure en croissance sur un an, avec une hausse de 3,66 %, et ce, malgré les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis qui ont marqué le début de l’année.
Information, culture et loisirs
Salaire hebdomadaire médian : 1 467,38 $ — 76 304 $/an (-2,50 %)
Ce secteur rassemble les entreprises qui créent et diffusent des produits d’information et des contenus culturels, qu’il s’agisse des médias, du cinéma, de la musique, des télécommunications, des logiciels, des plateformes numériques ou des services de données.
Le salaire hebdomadaire médian y a reculé sur un mois, mais il affiche tout de même une hausse annuelle marquée de 13,54 %.
Services d’enseignement
Salaire hebdomadaire médian : 1 480,85 $ — 77 004 $/an (+2,67 %)
De la maternelle à l’université, tout ce qui concerne l’enseignement fait partie de ce secteur d’emploi.
Le salaire hebdomadaire médian y a monté de 2,67 % sur un mois, mais est resté stable sur une année (0,91 %).
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Salaire hebdomadaire médian : 1 500,00 $ — 78 000 $/an (+2,04 %)
Cette catégorie couvre un large éventail d’entreprises, des banques, caisses populaires et compagnies d’assurance jusqu’aux courtiers hypothécaires, agences immobilières, gestionnaires d’immeubles et entreprises de location de voitures.
Au cours des 30 derniers jours, le salaire hebdomadaire est resté stable, mais il affiche une forte progression annuelle de 15,83 %.
Services professionnels, scientifiques et techniques
Salaire hebdomadaire médian : 1 538,40 $ — 79 997 $/an (+2,56 %)
Selon Statistique Canada, cette industrie rassemble les services professionnels et techniques, comme le droit, la comptabilité, l’architecture, le génie, le design, l’informatique, la recherche et les communications.
En gros, tout ce qui touche aux conseils, à la création et à l’innovation.
Construction
Salaire hebdomadaire médian : 1 543,50 $ — 80 262 $/an (+4,24 %)
Selon le gouvernement fédéral, ce secteur englobe « les établissements dont l’activité principale est la construction, la réparation et la rénovation d’immeubles et d’ouvrages de génie civil, ainsi que le lotissement et l’aménagement de terrains ».
Dans l’ensemble, les salaires restent stables, avec une petite progression annuelle de 2,78 %.
Administrations publiques
Salaire hebdomadaire médian : 1 625,00 $ — 84 500 $/an (+3,17 %)
Ce secteur regroupe les organismes dont la mission relève directement du gouvernement, que ce soit l’adoption et l’application des lois, la justice, la défense, la sécurité publique, la fiscalité, les relations internationales ou la gestion des programmes publics.
Même si certains établissements publics exercent aussi des activités qui ne sont pas strictement gouvernementales, ils restent classés ici lorsque leurs fonctions sont impossibles à distinguer clairement.
Le salaire hebdomadaire médian continue de monter, avec une hausse de 3,17 % en un mois, et un bond de 12,67 % entre octobre 2024 et octobre 2025.
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Salaire hebdomadaire médian : 1 848,00 $ — 96 096 $/an (-6,10 %)
Ce secteur rassemble tout ce qui touche à la foresterie, à la pêche, à la chasse et à l’extraction des ressources naturelles, comme les minerais, le pétrole et le gaz.
On y retrouve aussi l’exploration, le forage et la transformation du minerai, bref l’ensemble des activités qui participent à la mise en valeur du territoire.
Services publics
Salaire hebdomadaire médian : 1 965,07 $ — 102 184 $/an (+2,08 %)
Ce secteur domine clairement le classement au Québec en octobre 2025, avec un salaire hebdomadaire médian qui flirte avec les 2 000 $.
On parle ici des entreprises qui s’occupent de produire et distribuer l’électricité, le gaz naturel et l’eau, en plus de gérer les réseaux d’égouts et le traitement des eaux usées.
La rémunération y reste solide, affichant une hausse modeste mais constante de 4,32 % par rapport à l’année précédente.
