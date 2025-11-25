Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec
Vérifie à combien s'élèvent les montants! 💸
Bonne nouvelle pour les personnes qui verront leur salaire augmenter l'an prochain, puisque les nouvelles tranches de revenus pour l'année d'imposition 2026 ont été dévoilées et tu peux te permettre de gagner plus sans trop redonner à Revenu Québec. Le gouvernement de François Legault a finalement présenté sa mise à jour économique ce mardi 25 novembre.
Le ministre des Finances, Eric Girard, a confirmé que le gouvernement du Québec a indexé les tranches à 2,05 %, ce qui fait grimper légèrement les seuils d'imposition des particuliers en fonction de l’indice des prix à la consommation au Québec (IPC).
Cette mise à jour permet, entre autres, d'augmenter les montants associés à plusieurs déductions et crédits d’impôt. Tu peux prendre le temps de vérifier via le portail Mon dossier pour les citoyens de l'agence provinciale ainsi que Mon dossier pour les particuliers de l'ARC pour connaître les sommes qui te reviennent.
Même si la saison des impôts n’arrive pas demain matin, ça reste bien utile de connaître dès maintenant les tranches de revenu pour 2025 et 2026, surtout si tu gardes un œil sur ton salaire actuel. Ça te permet d’avoir une meilleure idée de ce qui va être retenu à la source si tu es salarié ou salariée, ou encore du montant que tu devras payer si tu travailles à ton compte.
Voici les paliers de salaire imposable déterminés par Revenu Québec pour 2026 ainsi que les taux d'imposition respectifs :
- 14 % pour la portion du salaire qui s'élève à 54 345 $ ou moins ;
- 19 % pour la partie du revenu qui se situe entre 54 346 $ et 108 680 $ ;
- 24 % pour toutes les sommes gagnées entre 108 681 $ et 132 245 $ ;
- 25,75 % pour la portion du revenu supérieur à 132 245 $.
En 2025, les seuils étaient respectivement de 53 255 $, 106 495 $ et 129 590 $. La hausse n'a rien de dramatique, mais assez pour donner un petit coussin aux travailleurs et travailleuses qui voient leur salaire augmenter avec l’inflation.
Pour sa part, le montant personnel de base au Québec augmentera, passant de 18 571 $ à 18 952 $ pour tes impôts de 2026. Autrement dit, si tu gagnes moins du seuil minimum, tu ne paieras aucun impôt.
Moins de cotisations pour la population
Dans sa mise à jour économique, le ministère des Finances a également annoncé deux baisses de taux de cotisation, l'une pour le Régime de rentes du Québec (RRQ) et le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).
Dès le 1er janvier 2026, le gouvernement coupe un peu dans les cotisations au régime de base du RRQ. La part de l’employé.e passe de 5,4 % à 5,3 %, alors que les travailleurs et travailleuses autonomes paieront maintenant un taux de 10,6 % plutôt que de 10,8 %.
Au même moment, le RQAP voit aussi ses cotisations être diminuées. Les taux chutent de 13 %, ce qui amène la part des employé.e.s à 0,430 % et celle des travailleurs et travailleuses autonomes à 0,764 %. Comme le régime accumule des surplus, Québec utilise cette occasion pour redonner un peu d’air aux familles et aux entreprises dès le début de l’année, indique-t-on.
En tout et partout, ces baisses des cotisations apporteront une économie maximale de 137$ annuellement pour un.e employé.e et de 259$ pour un travailleur autonome ou une travailleuse autonome.
