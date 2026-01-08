Ces 3 entrepôts/friperies à Montréal proposent des trouvailles avec jusqu’à 50% de rabais
Tu peux magasiner sur place ou en ligne!
Les sites de vente de seconde main comme Kijiji et Facebook Marketplace n'ont plus de secrets pour toi? Sache que si tu veux magasiner sans les échanges qui peuvent être aussi loufoques que frustrants avec les vendeurs et vendeuses de ces plateformes, Éco-Dépôt Montréal mérite clairement une place dans tes favoris. On y trouve surtout une impressionnante sélection de meubles antiques et plus récents, mais aussi toutes sortes d’articles à prix réduit, comme des électroniques, des vêtements ou des décorations et autres classiques de friperie.
À lire également : 7 endroits à Montréal où tu peux faire de l'argent avec ton vieux linge
Que ton objectif soit de te lancer dans un projet déco, de poser un geste écoresponsable ou de renouveler ta garde-robe sans tomber dans le cercle vicieux de la fast-fashion, l’endroit regorge d’options abordables qui valent le détour.
Même s’il est possible de magasiner en ligne, l’expérience en personne a aussi beaucoup à offrir. Tu peux visiter le vaste entrepôt de Lachine, ouvert depuis 2016, passer par la boutique du Plateau qui accueille le public depuis le printemps 2024, ou encore découvrir la succursale du Mont-Royal, inaugurée à la fin novembre 2025.
Avec un inventaire provenant de collectes d’objets 1-800-GOT-JUNK?, de client.e.s, d’encans ainsi que d’entreprises de déménagement, auxquelles s’ajoutent des nouveautés chaque semaine, tu peux trouver de tout d’une visite à l’autre. Tapis, œuvres d’art, livres, objets déco, tables de chevet, jeux de société, skis ou articles un peu plus inusités, voilà quelques exemples de ce qui t’attend en visitant l’une de ces adresses destinées à ravir les fans de friperies et d’antiquaires.
Pour ne rien rater, un détour par la page Facebook de l’entreprise s’impose. Les arrivages y sont annoncés, tout comme les promotions régulières qui peuvent atteindre 50 % de rabais, parfois sur des articles ciblés, parfois sur une large sélection pour une courte période. On y repère aussi une section de produits fortement réduits, avec des baisses de prix allant jusqu’à 90 %, idéales pour les personnes prêtes à redonner vie à des objets qui en ont bien besoin.
En combinant économies et achat responsable, une chose est sûre : aller fouiller sur place vaut le détour.
Éco-Dépot Montréal
Adresses :
- 187, rue Richer, Lachine, QC
- 2117, rue Rachel E., Montréal, QC
- 1307, av. Mont-Royal E., Montréal, QC
