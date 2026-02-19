Cette friperie à Montréal offre des morceaux de marque à petits prix
Ton nouveau « spot » de trouvailles de marque t'attend!
Tu es du genre à avoir des goûts de luxe, mais un budget limité? Si tu ne magasines pas encore dans les friperies de Montréal, tu manques quelque chose. Oui, les offres sont plus limitées et il faut fouiller pour trouver la trouvaille parfaite, mais quand tu peux trouver des articles designer à petit prix, ça vaut définitivement la peine. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, une boutique de seconde main qui se spécialise en morceau de marque t'attend dans la métropole.
En visitant Relove Vintage, situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, tu pourras dénicher des vêtements pour des prix restant souvent entre 35 $ et 80 $.
En jetant un œil sur les réseaux sociaux de la boutique, on peut voir que, par le passé, des noms comme Moschino Couture, Reformation, Frank & Eileen, Armand Ventilo, Balenciaga et bien d'autres étaient en vedette. Il y a des morceaux plus classiques comme des chemises en denim ou des pulls, mais aussi des pièces plus mode qui attirent l’œil. La sélection mélange créateurs haut de gamme et labels tendance à des prix beaucoup plus accessibles que le neuf.
Même chose du côté des chaussures. On retrouve des escarpins Christian Louboutin, des sandales Saint Laurent Paris, des modèles Jimmy Choo et des sandales Gucci. Talons, mules, sandales plus casual ou plus habillées, il y a plusieurs styles, mais toujours avec des griffes reconnues. Si tu veux t’offrir une paire designer sans payer le plein prix, c’est clairement une adresse qui devrait t'intéresser.
Bref, si tu cherches à upgrader ta garde-robe, c’est le genre de place où tu peux tomber sur une vraie perle et repartir avec du luxe à prix friperie.
Friperie Relove Vintage
Prix : Vêtements entre 35 $ et 80 $
Quand : Le mercredi de 12 h à 17 h, jeudi et vendredi de 12 h à 18 h, samedi de 13 h à 15 h
Adresse : 259, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
