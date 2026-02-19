Cette friperie à Montréal offre des morceaux de marque à petits prix

Ton nouveau « spot » de trouvailles de marque t'attend!

Un chandail de la marque DKNY. Droite : Des souliers designer.

Cette friperie à Montréal offre des morceaux de marque à petits prix.

@relove_vintage_montreal | Instagram
Éditrice Junior

Tu es du genre à avoir des goûts de luxe, mais un budget limité? Si tu ne magasines pas encore dans les friperies de Montréal, tu manques quelque chose. Oui, les offres sont plus limitées et il faut fouiller pour trouver la trouvaille parfaite, mais quand tu peux trouver des articles designer à petit prix, ça vaut définitivement la peine. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, une boutique de seconde main qui se spécialise en morceau de marque t'attend dans la métropole.

À lire également : Cette friperie à Montréal offre des morceaux chics de 10 $ à 30 $ dans un décor luxueux

En visitant Relove Vintage, situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, tu pourras dénicher des vêtements pour des prix restant souvent entre 35 $ et 80 $.

En jetant un œil sur les réseaux sociaux de la boutique, on peut voir que, par le passé, des noms comme Moschino Couture, Reformation, Frank & Eileen, Armand Ventilo, Balenciaga et bien d'autres étaient en vedette. Il y a des morceaux plus classiques comme des chemises en denim ou des pulls, mais aussi des pièces plus mode qui attirent l’œil. La sélection mélange créateurs haut de gamme et labels tendance à des prix beaucoup plus accessibles que le neuf.


Même chose du côté des chaussures. On retrouve des escarpins Christian Louboutin, des sandales Saint Laurent Paris, des modèles Jimmy Choo et des sandales Gucci. Talons, mules, sandales plus casual ou plus habillées, il y a plusieurs styles, mais toujours avec des griffes reconnues. Si tu veux t’offrir une paire designer sans payer le plein prix, c’est clairement une adresse qui devrait t'intéresser.

Bref, si tu cherches à upgrader ta garde-robe, c’est le genre de place où tu peux tomber sur une vraie perle et repartir avec du luxe à prix friperie.

Friperie Relove Vintage 

Prix : Vêtements entre 35 $ et 80 $

Quand : Le mercredi de 12 h à 17 h, jeudi et vendredi de 12 h à 18 h, samedi de 13 h à 15 h

Adresse : 259, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Site Internet de Relove Vintage

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
friperie à montréal
Montréal Lifestyle Canada Lifestyle Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Loto-Québec cherche 6 gagnants qui ne savent peut-être pas qu’ils ont remporté jusqu’à 1 M$

Fouille dans tes tiroirs, parce qu'un l'un de ces billets pourrait être le tien.

Ce produit de beauté est le vendeur #1 sur Amazon et Costco l’offre pour 29 % moins cher

À toi la bonne aubaine!

Tu peux réclamer jusqu’à 100 $ si tu as acheté des cartes de crédit prépayées au Québec

Même pas besoin de reçu!

Tu pourrais perdre ton passeport canadien pour 7 raisons que tu n’imagines même pas

« Spoiler » : ton passeport ne t’appartient pas vraiment. 😬

Où acheter une maison pas chère en 2026? 9 villes du Québec parmi un top 10 canadien

La #1 n’est pas au bout du monde, elle est dans les Laurentides.👀

Ces 14 employeurs au Québec sont parmi les meilleurs au pays pour les jeunes adultes

Si jamais tu sors des études postsecondaires, tu sais où appliquer!

8 prestations et crédits d’impôt versés aux Québécois en mars 2026

De l’argent qui tombe (presque) du ciel!

Voici combien d'heures tu dois travailler à Montréal pour payer ton loyer actuellement

Prépare-toi à faire du temps supplémentaire! 🤯

Impôts : Comment réclamer le crédit pour frais de scolarité au Québec et récupérer un max

Des centaines de dollars peuvent se cacher dans tes frais d'études!

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Le pays de l'érable a maintenant QUATRE médailles d'OR!🥇🇨🇦