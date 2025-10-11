Un 2e entrepôt Renaissance qui vend au poids à prix dérisoires ouvre ce mois-ci à Montréal
Des CENTAINES de vêtements à moins de 1 $ le morceau. 👀
Les quêtes hebdomadaires pour les trouvailles de seconde main ont explosé au cours des dernières années. Les réseaux sociaux débordent de vidéos de thrift haul et de contenus filmés dans les centres de dons, comme Kilo - Renaissance, qui figure d'ailleurs généralement parmi les plus populaires. Le concept du lieu en question te permet de fouiller dans de gigantesques bacs remplis de vêtements pêle-mêle tout en faisant des aubaines à mini prix, et une nouvelle friperie du genre fait son arrivée en ville.
À lire également : J’ai payé 1,50$ en friperie pour un sac de luxe qui vaut 185$ et je suis encore sous le choc
Oui, oui : un deuxième centre Kilo a ouvert ses portes dans le quartier Montréal-Nord à la manière soft launch cet automne, et l'ouverture officielle aura lieu le 16 octobre 2025.
Attention, ce n’est pas un terrain pour n’importe qui, alors que la patience et la persévérance sont de mise. Les habitué.es du magasin te le diront : mieux vaut prévoir une grande plage horaire pour vivre une expérience des plus optimales.
Pourquoi faut-il prévoir plus de temps qu’une virée friperie typique?
C’est bien simple : une rotation des bacs a lieu toutes les 45 minutes. À chaque trois quarts d’heure, de nouveaux articles arrivent sur le plancher pendant que ceux déjà exposés sont remplacés.
Une belle façon de prolonger le plaisir ou de ne jamais vouloir partir, surtout si tu es du genre à avoir facilement le FOMO!
Liste des prix par catégorie de produit.Stéphanie Bernier
Une fois ton panier bien rempli de vêtements usagés, tu te diriges vers la caisse pour faire peser le tout et là, surprise : tu t’étonnes du prix ridiculement bas que tu dois payer. Mais ce n’est pas tout! En plus des fringues de seconde main, Renaissance KILO propose une immense variété de jouets, de livres, de vinyles, de chaussures, et même de vaisselle, le tout, à une fraction du prix que tu paierais dans leurs autres boutiques.
C’est là que l’expression « la patience vaut de l’or » prend tout son sens!
Friperie Kilo - Renaissance
Coût des vêtements : 2,40 $ par lb
Quand : Ouverture officielle prévue le 16 octobre 2025
Adresse : Centre d’impact Maurice-Duplessis - 10 600, boul. Maurice-Duplessis, Montréal, QC
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
