Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Un 2e entrepôt Renaissance qui vend au poids à prix dérisoires ouvre ce mois-ci à Montréal

Des CENTAINES de vêtements à moins de 1 $ le morceau. 👀

Devanture d'un Renaissance. Droite : L'intérieur du Renaissance Kilo.

Le 2ᵉ concept Renaissance Kilo au Québec ouvre officiellement ses portes à Montréal en octobre.

Google Maps, Stéphanie Bernier
Rédactrice pigiste

Les quêtes hebdomadaires pour les trouvailles de seconde main ont explosé au cours des dernières années. Les réseaux sociaux débordent de vidéos de thrift haul et de contenus filmés dans les centres de dons, comme Kilo - Renaissance, qui figure d'ailleurs généralement parmi les plus populaires. Le concept du lieu en question te permet de fouiller dans de gigantesques bacs remplis de vêtements pêle-mêle tout en faisant des aubaines à mini prix, et une nouvelle friperie du genre fait son arrivée en ville.

À lire également : J’ai payé 1,50$ en friperie pour un sac de luxe qui vaut 185$ et je suis encore sous le choc

Oui, oui : un deuxième centre Kilo a ouvert ses portes dans le quartier Montréal-Nord à la manière soft launch cet automne, et l'ouverture officielle aura lieu le 16 octobre 2025.




Attention, ce n’est pas un terrain pour n’importe qui, alors que la patience et la persévérance sont de mise. Les habitué.es du magasin te le diront : mieux vaut prévoir une grande plage horaire pour vivre une expérience des plus optimales.

Pourquoi faut-il prévoir plus de temps qu’une virée friperie typique?

C’est bien simple : une rotation des bacs a lieu toutes les 45 minutes. À chaque trois quarts d’heure, de nouveaux articles arrivent sur le plancher pendant que ceux déjà exposés sont remplacés.

Une belle façon de prolonger le plaisir ou de ne jamais vouloir partir, surtout si tu es du genre à avoir facilement le FOMO!


Liste des prix des articles qui sont vendus au poids \u00e0 l'entrep\u00f4t Renaissance \u00e0 Montr\u00e9al. Liste des prix par catégorie de produit.Stéphanie Bernier

Une fois ton panier bien rempli de vêtements usagés, tu te diriges vers la caisse pour faire peser le tout et là, surprise : tu t’étonnes du prix ridiculement bas que tu dois payer. Mais ce n’est pas tout! En plus des fringues de seconde main, Renaissance KILO propose une immense variété de jouets, de livres, de vinyles, de chaussures, et même de vaisselle, le tout, à une fraction du prix que tu paierais dans leurs autres boutiques.

C’est là que l’expression « la patience vaut de l’or » prend tout son sens!

Friperie Kilo - Renaissance    

Coût des vêtements : 2,40 $ par lb

Quand : Ouverture officielle prévue le 16 octobre 2025

Adresse : Centre d’impact Maurice-Duplessis - 10 600, boul. Maurice-Duplessis, Montréal, QC

Site Internet de la friperie Kilo - Renaissance



La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


From Your Site Articles
trouvaillestrouvailles friperierenaissancefriperie à montréalfriperie
MontréalLifestyleCanadaAubainesLifestyleQuébec

Explore cette liste   👀

  • Steph Von Rob
    Steph Von Rob est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans le contenu « trouvailles » au Québec. Véritable passionnée de friperies, elle les a toutes explorées : elle connaît les incontournables à découvrir, les perles rares à ne pas manquer et les pièges à éviter. Lorsqu’elle n’écrit pas pour Narcity, elle se consacre à son blogue Ma Banlieue, anime pour la Télévision des Basses-Laurentides et prête sa voix au balado Pet Sauce — pour ne nommer que quelques-uns de ses nombreux projets.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

9 friperies du Grand Montréal où tu peux avoir BEAUCOUP de vêtements pour 20 $

Avec des morceaux pour aussi peu que 0,50 $ chacun. 👀🔥

Cette friperie près de Laval fait une IMMENSE vente à 0,25 $ le morceau - Voici quoi savoir

25 sous! Il n'y a plus grand-chose à ce prix-là aujourd'hui. 💸

Cet entrepôt Renaissance à Montréal vend au poids à prix ridicule - Voici mes trouvailles

Un coût variant entre 0,48 $ et 1 $ par morceau de vêtement. 👀

Une MÉGA vente de friperie débarque à Montréal en mai

Tu n'auras pas besoin de fouiller pendant des heures pour faire des belles trouvailles. 🤩✨

Grève chez Postes Canada : La livraison va reprendre, mais il y a une « twist »

Digne d'un épisode d'OD.

Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

Action de grâce 2025 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de profiter d'un long week-end!

On a « stalké » Any d’OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

Tant qu'à parler d'elle!

Le Train de Noël tout illuminé revient bientôt au Québec - Voici tous les arrêts

Allô la sortie festive! 🎄🎄🎄

6 emplois dans le Grand Montréal qui paient de 75 000 $ à 150 000 $ par année

Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.

Cette nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne cache-t-elle des spermatozoïdes?

Ça attire l’attention en tout cas!

4 660 entrées par effraction depuis janvier à Montréal : Voici les quartiers les plus visés

Les voleurs semblent avoir leurs « spots » préférés. 😰

Un festival débarque à Montréal avec de la pizza à volonté pour 15 $ ce mois-ci

L’occasion de goûter aux créations des meilleurs pizzaiolos au pays : MIAM! 🍕

9 sentiers avec passerelles à moins de 2h30 de Montréal pour profiter de l’automne

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂