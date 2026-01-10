Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Cet outil fitness viral sur TikTok a une note de 4,5/5 sur Amazon et il est en rabais

À ton tour d'essayer la tendance?

Une boite Amazon Prime.

Cette plaque vibrante «meilleur vendeur» sur Amazon est en rabais.

PhotoPawel | Dreamstime
Éditrice Junior

Alors que le mois de janvier est souvent associé aux nouvelles résolutions, au bien-être et à l’adoption de meilleures habitudes de vie, certaines trouvailles connaissent un véritable engouement sur Amazon Canada. C’est notamment le cas de cette plaque vibrante d’entraînement, qui s’est vendue à plus de 10 000 exemplaires au cours du dernier mois, et qui est actuellement offerte à 13 % de rabais sur la plateforme.

À lire également : 16 des meilleures trouvailles Costco en janvier pour te gâter sans te ruiner

Très populaire en début d’année, ce type d’appareil s’inscrit parfaitement dans la tendance bien-être de janvier, où plusieurs cherchent à bouger davantage, à améliorer leur récupération ou à intégrer des outils simples à leur routine quotidienne, à la maison. En ce moment, cette plaque vibrante Taevno est affichée à 139,99 $ alors que selon Coupert, dans les derniers mois, le prix montait à 159,99 $ sur Amazon Canada.

La plaque vibrante Taevno et ses accessoires sur Amazon.

La plaque vibrante Taevno est en rabais sur Amazon Canada.
Amazon Canada

Compacte et facile à utiliser, la plaque propose 199 vitesses réglables, 7 modes automatiques, ainsi qu’un écran LED et une télécommande, permettant d’adapter l’intensité selon son niveau et ses objectifs.

Selon Stadium PhysiOsteo, une clinique reconnue notamment par les Centres nationaux d’entraînement et des athlètes d’élite, la thérapie par plaque vibrante repose sur le principe de la vibrotonie corporelle totale, qui transmet des vibrations à basse fréquence à l’ensemble du corps. Ces vibrations stimulent le réflexe tonique vibratoire, provoquant des contractions et relâchements musculaires rapides, ce qui peut avoir plusieurs effets bénéfiques.

Toujours selon les explications de la clinique, l’utilisation d’une plaque vibrante peut notamment contribuer au maintien ou à l’augmentation de la masse musculaire et de la densité osseuse, améliorer l’équilibre, la proprioception ( la capacité de ton corps à savoir où il se situe dans l’espace) et la stabilité, soutenir la prévention des chutes chez les personnes âgées, et favoriser la circulation sanguine et le drainage lymphatique, ce qui peut aider à réduire l’enflure et à améliorer la récupération après l’effort.

Cela dit, Stadium PhysiOsteo rappelle que ce type de modalité ne convient pas à tout le monde. Certaines contre-indications sont à considérer, notamment en cas de grossesse, de maladies cardiovasculaires, de thrombose veineuse profonde, d’épilepsie, de fractures récentes, de stimulateur cardiaque ou de problèmes de vertiges. Il est donc recommandé de valider son utilisation avec un ou une professionnel.le de la santé en cas de doute.

Pensée pour un usage à domicile, la plaque vibrante est aussi appréciée pour son fonctionnement silencieux, sa stabilité grâce à ses ventouses antidérapantes et son design compact qui facilite le rangement, un atout non négligeable pour celles et ceux qui souhaitent s’entraîner sans encombrer leur espace.

Si tu as vu cette tendance passer partout sur tes réseaux sociaux et que tu attendais le bon moment pour craquer, c’est maintenant!

Plaque vibrante en rabais sur Amazon

Prix régulier : 159,99 $

Prix en rabais : 139,99 $

Rabais : 20 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

