Cet outil fitness viral sur TikTok a une note de 4,5/5 sur Amazon et il est en rabais
À ton tour d'essayer la tendance?
Alors que le mois de janvier est souvent associé aux nouvelles résolutions, au bien-être et à l’adoption de meilleures habitudes de vie, certaines trouvailles connaissent un véritable engouement sur Amazon Canada. C’est notamment le cas de cette plaque vibrante d’entraînement, qui s’est vendue à plus de 10 000 exemplaires au cours du dernier mois, et qui est actuellement offerte à 13 % de rabais sur la plateforme.
Très populaire en début d’année, ce type d’appareil s’inscrit parfaitement dans la tendance bien-être de janvier, où plusieurs cherchent à bouger davantage, à améliorer leur récupération ou à intégrer des outils simples à leur routine quotidienne, à la maison. En ce moment, cette plaque vibrante Taevno est affichée à 139,99 $ alors que selon Coupert, dans les derniers mois, le prix montait à 159,99 $ sur Amazon Canada.
La plaque vibrante Taevno est en rabais sur Amazon Canada. Amazon Canada
Compacte et facile à utiliser, la plaque propose 199 vitesses réglables, 7 modes automatiques, ainsi qu’un écran LED et une télécommande, permettant d’adapter l’intensité selon son niveau et ses objectifs.
Selon Stadium PhysiOsteo, une clinique reconnue notamment par les Centres nationaux d’entraînement et des athlètes d’élite, la thérapie par plaque vibrante repose sur le principe de la vibrotonie corporelle totale, qui transmet des vibrations à basse fréquence à l’ensemble du corps. Ces vibrations stimulent le réflexe tonique vibratoire, provoquant des contractions et relâchements musculaires rapides, ce qui peut avoir plusieurs effets bénéfiques.
Toujours selon les explications de la clinique, l’utilisation d’une plaque vibrante peut notamment contribuer au maintien ou à l’augmentation de la masse musculaire et de la densité osseuse, améliorer l’équilibre, la proprioception ( la capacité de ton corps à savoir où il se situe dans l’espace) et la stabilité, soutenir la prévention des chutes chez les personnes âgées, et favoriser la circulation sanguine et le drainage lymphatique, ce qui peut aider à réduire l’enflure et à améliorer la récupération après l’effort.
Cela dit, Stadium PhysiOsteo rappelle que ce type de modalité ne convient pas à tout le monde. Certaines contre-indications sont à considérer, notamment en cas de grossesse, de maladies cardiovasculaires, de thrombose veineuse profonde, d’épilepsie, de fractures récentes, de stimulateur cardiaque ou de problèmes de vertiges. Il est donc recommandé de valider son utilisation avec un ou une professionnel.le de la santé en cas de doute.
Pensée pour un usage à domicile, la plaque vibrante est aussi appréciée pour son fonctionnement silencieux, sa stabilité grâce à ses ventouses antidérapantes et son design compact qui facilite le rangement, un atout non négligeable pour celles et ceux qui souhaitent s’entraîner sans encombrer leur espace.
Si tu as vu cette tendance passer partout sur tes réseaux sociaux et que tu attendais le bon moment pour craquer, c’est maintenant!
Plaque vibrante en rabais sur Amazon
Prix régulier :
159,99 $
Prix en rabais : 139,99 $
Rabais : 20 $
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
