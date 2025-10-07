Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Amazon vend plus de 200 de ces oreillers par jour au Canada et ils sont à 32 % de rabais

Ils ont reçu plus de 67 000 avis, et c'est très positif. 👀 🛏️

Des colis Amazon Prime.

Les jours d'offres Prime d'Amazon Canada sont lancés et certains favoris sont à prix réduit.

Daria Nipot | Dreamstime
Rédactrice en chef

La section des meilleures ventes d'Amazon Canada réserve toujours de belles surprises. C’est l’endroit parfait pour découvrir les articles chouchou de la clientèle, et souvent, les meilleures trouvailles pour la maison s’y cachent. Pendant les Jours d'offres Prime d'Amazon, plusieurs de ces incontournables sont vendus à mini-prix. C’est justement le cas d’un lot d’oreillers qui fait fureur en ce moment.

À lire également : 14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 80 %

Au moment de publier ces lignes, ce produit de literie explose en popularité : plus de 6 000 unités ont été vendues au cours du dernier mois seulement. Sur 30 jours, ça représente une moyenne de 200 commandes par jour. Et le meilleur dans tout ça? L'ensemble de deux est à 32 % de rabais pendant les Jours d'offres Prime, passant de 43,99 $ à 30 $.

Il s’agit du duo d'oreillers « rafraîchissants » Utopia Bedding, qui affiche une note impressionnante de 4,4 étoiles sur 5, basée sur 67 694 avis. Ce n’est peut-être pas une note parfaite, mais avec un volume d’évaluations aussi élevé, on peut dire que ce produit a clairement conquis le cœur de la population canadienne.

Utopia Bedding : Lot de deux oreillers de lit rafra\u00eechissants \u00e0 soufflets pour grand lit, gris.

Le duo d'oreillers « rafraîchissants » Utopia Bedding est parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon.
Amazon Canada


Ces oreillers de cinq pouces de hauteur à soufflets gris, bordés de passepoil blanc, se démarquent par leur fabrication soignée. La double piqûre, en plus d’être esthétique, assure une durabilité accrue. Le rembourrage en fibres de polyester promet des nuits paisibles, tandis que la conception à soufflets aide à préserver la forme des oreillers dans le temps.

Leur grand atout? Leur polyvalence. Peu importe la position de sommeil — sur le dos, le ventre ou le côté — ces oreillers s’adaptent facilement. Leur format pour grand lit (queen size) est idéal pour compléter n’importe quel ensemble de literie, et leur palette neutre s’agence à tous les styles de déco.

Côté entretien, le fabricant recommande un lavage à la main ou un cycle délicat, histoire de prolonger leur durée de vie tout en conservant leur qualité.

Un lit avec les deux oreillers de lit rafra\u00eechissants \u00e0 soufflets pour grand lit, gris.

Le duo d'oreillers « rafraîchissants » Utopia Bedding est parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon Canada.
Amazon Canada

Les commentaires des client.e.s qui ont acheté ces produits sont éloquents :

« La taille est généreuse et rend vraiment le lit plus luxueux. Que vous dormiez sur le dos ou sur le côté, ces oreillers conservent leur forme et restent confortables. Je vais certainement commander plus pour la chambre! » (Traduction libre)

« On a vraiment l’impression de dormir sur des oreillers dignes d’un hôtel, à un prix plus que raisonnable. » (Traduction libre)

«10/10. Je recommanderais vivement. Oreillers souples et de grande qualité. » (Traduction libre)

Quelques personnes mentionnent toutefois qu'une période d'ajustement pourrait être nécessaire tandis qu'ils sont assez épais. Mais après, c'est davantage d'une question de préférence personnelle : certain.e.s les trouvent trop dense, et d'autres trop mou.

Selon la description de la compagnie, il s'agit d'oreillers « moelleux ».

Bref, dans un marché saturé d'options, ce lot se démarque par son excellent rapport qualité-prix et sa popularité constante. Les chiffres de vente et la multitude d'avis positifs témoignent de la satisfaction générale des acheteur.euse.s.

Si tu veux mettre la main sur ces oreillers et te faire ta propre opinion, l'offre des Jours d'offres Prime représente une occasion en or d'économiser près de 14 $ sur ce produit très apprécié. Avec un rabais de 32 %, c'est le moment idéal pour remplacer ses vieux oreillers ou pour compléter sa literie. Attention : cette promotion se termine le 10 octobre 2025.

Ensemble de deux oreillers rafraîchissants Utopia Bedding

Prix : 43,99 $ 30,00 $ pour l'ensemble de deux

Rabais : 13,99 $ (−32 %)

Quand : Pendant les « Prime Days » jusqu'au 10 octobre 2025.

C’est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l'agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

