Sommaire

Jusqu'à 200 $ versés dans le compte de Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Ça commence bien l'année! 🤑

De l'argent canadien.

En janvier 2026, les personnes ayant un handicap peuvent recevoir jusqu'à 200 $ avec une prestation fédérale.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Québécois.e.s vivant avec un handicap seront content.e.s, puisqu'ils et elles percevront bientôt la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), déposée directement dans leurs comptes bancaires. Ce versement de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et de Service Canada arrive juste à temps pour bien commencer la nouvelle année.

À lire également : Voici tous les chèques du gouvernement que tu pourrais recevoir au Québec en 2026

Cette prestation gouvernementale offre jusqu'à 200 $ par mois aux adultes qui bénéficient déjà du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Si ta demande vient d'être approuvée et que tu étais éligible depuis juillet dernier au lancement du programme, tu pourrais même recevoir un paiement rétroactif substantiel qui couvre l'ensemble des mois précédents.

C'est un montant qui se prend vraiment bien en ce début d'année 2026!

Qui peut recevoir cette prestation fédérale?

Pour bénéficier de ce paiement gouvernemental qui arrive ce mois-ci dans ton compte, tu dois répondre à toutes ces conditions :

  • Avoir entre 18 et 64 ans;
  • Résider au Canada et avoir soumis ta déclaration de revenus 2024;
  • Être approuvé.e pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

En ce qui concerne ton statut légal au pays, tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite selon la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire ayant vécu au Canada pendant au moins 18 mois d'affilée.

Important à savoir : les individus purgeant une sentence de deux ans ou plus dans une institution fédérale ne peuvent recevoir cette aide pendant leur détention, sauf durant le premier et le dernier mois d'incarcération.

Quel montant toucheras-tu avec ce versement de janvier 2026?

Le montant de cette aide fédérale varie en fonction de ton revenu annuel. La somme maximale disponible est de 200 $ mensuellement (totalisant 2 400 $ annuellement), et elle est ajustée selon l'inflation. Voici comment déterminer ta prestation selon ta situation personnelle :

Si tu vis seul.e

  • Avec un revenu net ajusté de 23 000 $ ou moins, tu obtiens la totalité de 200 $. Tu reçois également le plein montant si tu gagnes jusqu'à 33 000 $, dont au moins 10 000 $ d'origine professionnelle.
  • La prestation décroît graduellement et s'annule complètement à partir de 45 000 $ de revenus.

Si tu es en couple et qu'un.e seul.e des deux est admissible

  • Avec un revenu familial de 32 500 $ ou moins, tu reçois la prestation complète. Si vos revenus combinés s'élèvent à 46 500 $, incluant 14 000 $ de revenus d'emploi, vous conservez le montant intégral.
  • La prestation prend fin à 58 500 $ de revenus familiaux.

Si tu es en couple et que les deux partenaires sont admissibles

  • Chacun.e peut toucher 200 $ mensuellement si votre revenu familial total est de 32 500 $ ou moins, ou jusqu'à 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus d'emploi. La prestation s'arrête à partir de 70 500 $.

Comment présenter ta demande pour obtenir ce soutien financier?

Si tu corresponds aux critères requis, tu as sans doute reçu un courrier officiel incluant un code d'accès. Ce code te permet d'accéder au portail numérique de Service Canada où tu peux remplir ta demande en quelques minutes à peine.

Prépare ton numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi qu'un document attestant ton statut au Canada. En fournissant tes coordonnées bancaires lors de ta demande, l'argent sera transféré directement dans ton compte — c'est considérablement plus rapide qu'un chèque postal.

Tu n'as pas reçu de courrier? Aucun problème. Tu peux déposer ta demande en ligne, par téléphone, par la poste ou en te présentant dans un bureau de Service Canada.

Quand exactement le paiement de janvier 2026 sera-t-il versé?

Les versements de la PCPH ont lieu chaque troisième jeudi du mois. Ce mois-ci, le dépôt sera effectué jeudi 15 janvier 2026. Voici également les prochaines dates de versement à noter dans ton calendrier :

  • Mercredi 19 février 2026
  • Jeudi 19 mars 2026
  • Jeudi 16 avril 2026

Garde ces dates en tête pour suivre tes paiements mensuels. C'est toujours agréable de voir cet argent apparaître dans ton compte, surtout pour bien commencer l'année!

Pour en savoir plus sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

