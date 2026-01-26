Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir

Un coup de pouce de centaines de dollars en plus qui peut faire une différence!💸

De l'argent canadien.

Le gouvernement fédéral a annoncé la création de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement de Mark Carney a annoncé ce lundi 26 janvier vouloir en faire plus pour la classe moyenne qui en arrache avec le coût de la vie et met en place une nouvelle aide financière fédérale : l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), émise par l'Agence du revenu du Canada. On t’explique.

Le premier ministre canadien a présenté les grandes lignes de ce qui est une bonification du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS), qui change donc de nom.

Cette allocation sera augmentée de 25 % pour une période de cinq ans à compter de juillet 2026. En plus de cette hausse permanente, un versement unique équivalant à une augmentation de 50 % sera offert dès cette année afin de fournir un soutien immédiat.

« Pour trop de Canadiens, le coût de l’épicerie et des biens essentiels sont trop élevés depuis trop longtemps. Ils ont besoin d’aide maintenant », a déclaré le premier ministre Mark Carney, qui, pour l’occasion, était accompagné du ministre des Finances, François-Philippe Champagne.

À qui s’adresse l’allocation canadienne pour l’épicerie?

La nouvelle allocation vise les personnes et les familles à revenu faible ou modeste qui reçoivent déjà le crédit de la TPS. En tout, on estime que 12,6 millions de personnes et de familles au Canada pourraient en bénéficier, selon le gouvernement.

Aucune demande ne sera nécessaire pour recevoir les montants, à condition d’avoir produit sa déclaration de revenus.

Ainsi, tu es admissible si :

  • Tu es une personne résidente du Canada aux fins de l’impôt.
  • Tu as au moins 19 ans, ou tu réponds à certains critères précis si tu es plus jeune.
  • Tu produis ta déclaration de revenus de 2025 au moment venu, même si tu n’as gagné aucun revenu.

Pour le versement unique prévu au printemps 2026, il faut avoir produit sa déclaration de revenus de 2024. Pour recevoir les montants bonifiés à partir de juillet 2026, la déclaration de revenus de 2025 devra aussi être à jour.

Combien pourrais-tu recevoir?

Les montants varient selon la situation familiale et le revenu. Voici quelques exemples concrets pour l’année de prestations 2026-2027, incluant le versement unique :

  • Une personne seule sans enfants pourrait recevoir :
    • Jusqu’à 950 $ au total pour 2026, soit un supplément ponctuel de 267 $ et une bonification annuelle de 136 $, en plus du montant de base.
    • jusqu’à 700 $ dès 2027
  • Un couple avec deux enfants pourrait recevoir :
    • Jusqu’à 1 890 $ pour l’année 2026, incluant un supplément unique de 533 $ et une bonification annuelle de 272 $.
    • jusqu’à 1 400 à partir de 2027

Ces montants sont indicatifs et seront indexés à l’inflation, comme l’Allocation canadienne pour enfants ou le Supplément de revenu garanti.

Le montant versé varie en fonction de ton revenu familial net rajusté. Si celui-ci est de 46 432 $ ou moins, tu as droit au montant maximal du crédit de la TPS, et ce, peu importe la composition, de ta famille.

Du côté des personnes seules, un revenu minimal est aussi requis pour toucher le supplément complet. Il faut gagner au moins 23 264 $ pour recevoir le montant maximal. Autrement dit, pour obtenir le plein crédit, le revenu d’une personne seule doit se situer entre 23 264 $ et 46 432 $.

Lorsque le revenu dépasse ces seuils, le montant du crédit est graduellement réduit, jusqu’à être complètement éliminé autour des montants suivants :

  • Environ 60 000 $ pour une personne seule.
  • Environ 73 600 $ pour une famille avec deux enfants.

Quand seront versés les montants?

Un versement unique équivalant à une hausse de 50 % du crédit actuel sera effectué au printemps 2026, au plus tard en juin, sous réserve de la sanction royale.

Par la suite, les montants bonifiés de la nouvelle Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels seront versés à compter de juillet 2026 :

  • 3 juillet 2026 (pour juillet, août, septembre)
  • 5 octobre 2026 (pour octobre, novembre, décembre)
  • 5 janvier 2027 (pour janvier, février, mars)
  • 5 avril 2027 (pour avril, mai, juin)

Bref, si ton budget d’épicerie te donne l’impression de fondre plus vite que prévu, cette nouvelle allocation pourrait bien faire une différence concrète dans les prochains mois.

Pour en savoir plus sur la nouvelle Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels, c’est par ici.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

