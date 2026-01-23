6 changements de l'ARC qui pourraient impacter ton retour d'impôt 2025
Nouveaux taux d'imposition, dates à retenir, déductions... il y en a pas mal.
Si tu ne le savais pas encore, la saison des impôts arrive à (très) grands pas. Pour l'occasion, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a présenté une liste exhaustive de changements pour l'année d'imposition 2025. Ça vaut la peine de tout prendre en note, surtout si tu es du genre à t'y prendre d'avance pour faire tes déclarations fédérale et provinciale.
L'impôt canadien a un brin changé dans la dernière année et tu ne veux pas manquer une seule information à cet effet. Les mises à jour annoncées ce mardi 20 janvier touchent autant les tranches d’imposition que des changements liés à l’accès à ton dossier en ligne.
Certaines de ces mesures sont déjà en vigueur, tandis que d’autres entreront en application plus tard cette année et pourraient influencer le montant d’impôt que tu devras payer, ou celui que tu pourrais récupérer.
Voici un aperçu de tout ce qui est nouveau ou différent en 2025, et de la façon dont ces changements pourraient avoir un impact sur ta déclaration de revenus lorsque tu la produiras ce printemps.
Dates importantes à retenir
Tu peux avoir beau t’y prendre d’avance, la saison des impôts débute officiellement le lundi 23 février 2026. Voici les dates à inscrire à ton calendrier pour ne rien manquer :
- 2 mars 2026 : Date limite pour cotiser à ton Régime enregistré d’épargne retraite (REER) et à ton Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) pour l’année 2025;
- 2 mars 2026 : Date limite pour que ton employeur te remette ton feuillet T4;
- 30 avril 2026 : Date limite pour produire ta déclaration de revenus et payer tout solde dû sans pénalité;
- 15 juin 2026 : Date limite pour produire ta déclaration si tu es travailleur ou travailleuse autonome.
À noter que tout montant d’impôt dû par une personne travailleuse autonome doit tout de même être payé au plus tard le 30 avril.
De nouveaux taux d'imposition
Pour 2025, les tranches de revenus imposables ont été indexées à 2,7 % afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie. Cette hausse se traduit donc par de légères hausses des seuils de revenus ainsi que de plusieurs montants associés aux crédits d’impôt non remboursables.
Voici à quoi ressemblent les tranches d'imposition pour 2025 :
- 14,5 % sur les premiers 57 375 $ de revenu imposable;
- 20,5 % sur la portion du revenu comprise entre 57 375 $ et 114 750 $;
- 26 % sur la portion du revenu comprise entre 114 750 $ et 177 882 $;
- 29 % sur la portion du revenu comprise entre 177 882 $ et 253 414 $;
- 33 % sur la portion du revenu qui dépasse 253 414 $.
De nouveaux salaires de base
Le montant personnel de base a lui aussi été bonifié. Pour les néophytes, il s'agit de la portion de revenu que les contribuables peuvent gagner sans payer d’impôt,
Si ton revenu est de 177 882 $ ou moins, le montant personnel de base s’élève à 16 129 $ pour 2025. À l’inverse, si ton revenu atteint 253 414 $ ou plus, ce montant est établi à 14 538 $. Pour les revenus situés entre ces deux seuils, le montant est ajusté de façon progressive.
Crédit d'impôt compensatoire
Petite nouveauté pour l'année 2025 annoncée lors de la mise à jour économique de novembre dernier, ce nouveau crédit d'impôt compensatoire a comme objectif d’éviter que les personnes qui réclament des crédits d’impôt non remboursables sur des montants dépassant la première tranche de revenu imposable voient leur avantage fiscal diminuer.
Concrètement, ce mécanisme s’adresse aux contribuables qui demandent des crédits non remboursables sur des montants supérieurs à 57 375 $.
Il permet de préserver l’équivalent d’un taux de 15 % sur ces sommes, de façon à neutraliser l’effet de la baisse du taux d’imposition sur la valeur des crédits.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt compensatoire, c'est par ici.
Accès en ligne amélioré
L’ARC a apporté plusieurs ajustements internes pour 2025 afin d’améliorer ses services en ligne, dont l’accès à Mon dossier.
Si ton compte est verrouillé ou que tu as oublié tes identifiants, tu peux désormais réinitialiser ton accès directement en ligne, sans avoir à téléphoner ni à patienter de longues minutes en attente.
Il suffit de te rendre sur la page de connexion, de cliquer sur « Aide », puis sur « Votre compte est verrouillé ». Il ne te restera ensuite qu’à suivre les étapes indiquées.
Plus de déductions pour les mesures de soutien aux personnes handicapées
Les personnes en situation de handicap seront ravies d'apprendre que la liste des dépenses admissibles quant aux produits et services de soutien pour elles a été allongée en 2025.
Voici les nouveaux produits et services éligibles pour l'année d'imposition 2025 : Here are the new eligible items added for the 2025 tax year:
- Dispositif d’entrée alternatif;
- Services d’assistance personnelle;
- Dispositif de positionnement du lit;
- Stylo numérique;
- Chaise de travail ergonomique;
- Aides à la mémoire ou à l’organisation;
- Chariot mobile pour ordinateur;
- Dispositif de navigation;
- Animal d’assistance.
Pour en savoir plus sur les déductions pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, c'est par ici.
