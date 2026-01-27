8 changements fiscaux de Revenu Québec à considérer avant d'envoyer ta déclaration d'impôt

Un contribuable averti vaut mieux que deux tu l'auras.

Des changements fiscaux sont entrés en vigueur en 2025, pouvant impacter ta déclaration envoyée à Revenu Québec.

Il reste moins d'un mois avant que la saison des impôts ne se mette officiellement en branle dans la province et le reste du pays. Pour l'occasion, Revenu Québec a présenté une liste de changements pour l'année d'imposition 2025, dont certains points pourraient vivement t'intéresser.

Si tu es du genre à t’y prendre d’avance pour produire tes déclarations provinciale et fédérale, ça peut valoir la peine d’y jeter un coup d’œil.

L’impôt au Québec a connu quelques changements au cours des douze derniers mois. Ce serait donc dommage de passer à côté d’une information qui pourrait s’avérer importante pour toi.

Dates importantes à retenir

Même si tu t’y prends d’avance pour rapatrier tes moult reçus et documents fiscaux, la saison des impôts commence officiellement le lundi 23 février 2026. Voici les dates à inscrire à ton calendrier pour ne rien manquer :

  • 2 mars 2026 : Date limite pour cotiser à ton Régime enregistré d’épargne retraite (REER) et à ton Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) pour l’année 2025;
  • 2 mars 2026 : Date limite pour que ton employeur te remette ton Relevé 1;
  • 30 avril 2026 : Date limite pour produire ta déclaration de revenus et payer tout solde dû sans pénalité;
  • 15 juin 2026 : Date limite pour produire ta déclaration si tu es travailleur ou travailleuse autonome.

À noter que tout montant d’impôt dû par une personne travailleuse autonome doit tout de même être payé au plus tard le 30 avril.

Les taux d'imposition

Voici à quoi ressemblent les tranches d'imposition pour 2025 :

  • 14 % s’appliquent sur la part du revenu allant jusqu’à 53 255 $;
  • 19 % s’appliquent sur la portion excédant 53 255 $, jusqu’à 106 495 $;
  • 24 % s’appliquent sur la tranche de revenu dépassant 106 495 $, jusqu’à 129 590 $;
  • 25,75 % s’appliquent sur toute portion de revenu qui excède 129 590 $.

Un nouveau salaire de base

Le montant personnel de base, soit la portion de revenu que les contribuables peuvent gagner sans payer d’impôt, est de 18 571 $ pour l'année d'imposition 2025.

Cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ)

Pour l’année 2025, voici les principaux paramètres à connaître concernant les cotisations au Régime de rentes du Québec.

Le maximum des gains admissibles au RRQ est fixé à 71 300 $. Une exemption générale de 3 500 $ s’applique, ce qui porte le maximum des gains cotisables à 67 800 $.

Le taux de cotisation total est de 6,40 %, ce qui inclut le taux de base de 5,40 % ainsi que la première cotisation supplémentaire de 1 %. Cela représente une cotisation maximale de 4 339,20 $ pour la personne salariée. L’employeur verse le même montant de son côté.

Pour la portion du salaire qui dépasse le maximum des gains admissibles, un deuxième palier de cotisation s’applique. Le maximum supplémentaire des gains admissibles est établi à 81 200 $, ce qui correspond à un maximum supplémentaire de gains cotisables de 9 900 $.

Sur cette tranche, le taux de la deuxième cotisation supplémentaire est de 4 %. La cotisation maximale associée à ce palier s’élève à 396 $ pour la personne salariée, et le même montant est exigé de l’employeur.

Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec (RRQ), c'est par ici.

Déclarer les biens à l'étranger

Si, en 2025, tu possédais des biens à l’extérieur du Canada, tu pourrais avoir une obligation de les déclarer. Cette démarche est requise lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • les biens détenus sont considérés comme des biens étrangers désignés;
  • le coût total de ces biens a dépassé 100 000 $ à n’importe quel moment au cours de l’année.

Autrement dit, même si la valeur a fluctué ou diminué par la suite, le seuil de 100 000 $ suffit à déclencher l’obligation de déclaration.

Toute personne tenue de déclarer des biens étrangers qui omet de le faire s’expose à des pénalités financières importantes., peut-on lire sur le site Web gouvernemental.

D’abord, une amende pouvant atteindre jusqu’à 12 000 $ peut être imposée pour l’omission de produire le formulaire requis, à raison de 500 $ par mois de retard. Ce montant peut même être doublé si la personne ignore une demande officielle de production dans les délais prescrits.

Si l’omission se prolonge au-delà de 24 mois, une pénalité additionnelle équivalant à 5 % de la valeur totale des biens étrangers peut s’appliquer.

Enfin, en cas de faux énoncé ou de renseignements manquants, une autre amende peut être imposée. Celle-ci correspond au plus élevé des deux montants suivants : 24 000 $ ou 5 % de la valeur totale des biens étrangers.

Pour en savoir plus sur la nouvelle obligation de déclarer les biens étrangers détenus à l'extérieur du Canada, c'est par ici.

Cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP)

En 2025, les cotisations au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) reposent sur un maximum de revenus assurables fixé à 98 000 $.

Du côté de la personne salariée, le taux de cotisation est de 0,494 %. Cela correspond à une cotisation annuelle maximale de 484,12 $. L’employeur cotise quant à lui à 0,692 %. La cotisation maximale par personne salariée atteint ainsi 678,16 $.

Ces montants sont automatiquement retenus sur la paie, jusqu’à ce que le plafond annuel soit atteint.

Pour en savoir plus sur le RQAP, c'est par ici.

Changement au crédit d'impôt pour prolongation de carrière

D’abord, l’âge d’admissibilité a été revu à la hausse, passant de 60 à 65 ans.

Ensuite, le montant de l’exclusion applicable aux premiers dollars de revenu de travail admissible augmente, passant de 5 000 $ à 7 500 $. Ce nouveau seuil sera toutefois pleinement effectif à compter de l’année d’imposition 2026.

Le montant maximal du revenu de travail admissible est aussi revu à la hausse, passant de 11 000 $ à 12 500 $. Ce montant sera indexé à partir de l’année d’imposition 2026.

Le seuil de réduction du montant est également augmenté, passant de 40 925 $ à 56 500 $. Là encore, une indexation est prévue à compter de l’année d’imposition 2026.

Autre changement important : la réduction est maintenant calculée en fonction du revenu net inscrit à la ligne 275 de la déclaration de revenus. Le taux de réduction applicable est aussi modifié, passant de 5 % à 7 %.

Enfin, la règle particulière qui s’appliquait aux travailleuses et travailleurs nés avant le 1er janvier 1951 est abolie.

Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour prolongation de carrière, c'est par ici.

Régime d'assurance médicaments du Québec

Pour ceux et celles qui ne le savent pas, au Québec, une personne qui vit en permanence dans la province doit être couverte par une assurance médicaments. Si tu n'as pas de régime privé, souvent payé par ton employeur si tu es toujours sur le marché du travail, c'est là que le régime d'assurance médicaments « public » entre en ligne de compte.

Depuis le 1er juillet 2025, et ce, jusqu'en juin 2026, les taux de cotisation au régime ont été revus à la hausse. La cotisation annuelle maximale est ainsi passée de 744 $ à 766 $. Concrètement, pour l’ensemble de l’année 2025, la cotisation maximale à payer s’établit à 755 $.

Cela dit, certaines personnes n’ont aucune cotisation à verser. C’est notamment le cas :

  • si tu n’avais pas de conjointe ou de conjoint au 31 décembre 2025 et que le montant inscrit à la ligne 275 de ta déclaration de revenus ne dépasse pas le salaire de base;
  • si tu avais une conjointe ou un conjoint au 31 décembre 2025 et que le total des montants inscrits à la ligne 275 de ta déclaration et de celle de ta conjointe ou de ton conjoint ne dépasse pas 32 240 $;
  • si tu es né.e avant le 1er janvier 1960 et que les sommes reçues chaque mois au titre du supplément de revenu garanti représentent au moins 94 % du montant annuel maximal, calculé sans la bonification.

Pour en savoir plus sur le régime d'assurance médicaments du Québec, c'est par ici.


