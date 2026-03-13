Voici les 16 secteurs d'emploi les mieux payés au Québec en ce moment
Non, le numéro 1 n’est ni le droit, ni la médecine ou la finance.
Tu songes à changer de domaine ou tu veux simplement savoir où se situe ton secteur dans le paysage salarial québécois? Les toutes dernières données publiées par Statistique Canada pour janvier 2026 donnent une image claire et actuelle des secteurs d'emploi qui paient le mieux au Québec, et certaines industries pourraient bien te surprendre.
À lire également : Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l'impôt au Canada en 2026
Le portrait repose sur les salaires hebdomadaires médians à temps plein compilés par Statistique Canada pour l'ensemble du Québec, tous genres confondus, pour les personnes âgées de15 ans et plus. Les chiffres tiennent compte des pourboires, des primes et des heures supplémentaires.
Toutes industries confondues, le salaire hebdomadaire médian au Québec s'établit à 1 322,40 $ en janvier 2026, en hausse par rapport aux 1 307,60 $ enregistrés en décembre 2025.
Voici le classement complet des 16 secteurs analysés, du moins bien rémunéré au plus généreux.
Services d'hébergement et de restauration
Salaire hebdomadaire médian : 800,00 $ — 41 600 $/an
La restauration et l'hôtellerie ferment la marche avec un salaire médian hebdomadaire de 800 $, en légère progression par rapport aux 796,48 $ de décembre 2025.
C'est le seul corps de métier qui se trouve sous la barre des 1 000 $ par semaine.
Ce secteur ne regroupe pas uniquement les serveurs et serveuses : on y trouve aussi des gestionnaires, des chefs cuisinier.ère.s, du personnel d'accueil et bien d'autres rôles qui tirent la moyenne vers le haut.
Commerce de gros et de détail
Salaire hebdomadaire médian : 1 025,20 $ — 53 310 $/an
Entrepôts, épiceries, boutiques, centres de distribution — ce secteur vaste et hétérogène s'installe au deuxième rang avec un salaire médian de 1 025,20 $ par semaine, en hausse de 2,52 % par rapport à décembre 2025 (1 000 $).
C'est d'ailleurs le premier secteur à franchir le cap des 1 000 $/semaine dans ce classement.
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien
Salaire hebdomadaire médian : 1 038,40 $ — 53 997 $/an
Ce regroupement hétéroclite couvre l'entretien d'immeubles, la sécurité privée, les centres d'appels, les ressources humaines externalisées et l'administration de bureau, entre autres.
Le salaire médian est quasi stable par rapport à décembre 2025 (1 040 $), avec un léger recul de 0,15 %.
Autres services (sauf les administrations publiques)
Salaire hebdomadaire médian : 1 102,00 $ — 57 304 $/an
Cette catégorie fourre-tout rassemble des établissements qui n'ont pas leur place ailleurs : services funéraires, entretien de véhicules, organismes religieux, associations professionnelles et groupes de défense de causes sociales.
Le salaire a reculé de 8,17 % par rapport à décembre 2025 (1 200 $), un repli à surveiller.
Soins de santé et assistance sociale
Salaire hebdomadaire médian : 1 109,20 $ — 57 678 $/an
Hôpitaux, CHSLD, cliniques, services sociaux, garderies : ce secteur réunit des professions aux échelles salariales très variées, des chirurgien.ne.s aux éducateur.trice.s en garderie, en passant par les préposé.e.s aux bénéficiaires.
Le salaire médian est resté stable, en très légère baisse de 0,54 % par rapport à décembre 2025 (1 115,20 $).
Agriculture
Salaire hebdomadaire médian : 1 188,00 $ — 61 776 $/an
Producteur.trice.s agricoles, personnel de serre, travailleur.se.s en agroalimentaire : le secteur agricole affiche une progression marquée par rapport à décembre 2025 (890 $), soit une hausse de 33,48 %.
C'est la hausse la plus importante toutes catégories confondues, en janvier 2026.
Transport et entreposage
Salaire hebdomadaire médian : 1 250,00 $ — 65 000 $/an
Camionneurs et camionneuses, pilotes, conducteur.trice.s de transports en commun, logisticien.ne.s — tout ce qui a trait au déplacement de personnes et de marchandises se retrouve ici.
Le salaire a progressé de 4,17 % en un mois (décembre 2025 : 1 200 $).
Fabrication
Salaire hebdomadaire médian : 1 280,80 $ — 66 602 $/an
De la production alimentaire aux pièces industrielles, en passant par les produits pharmaceutiques et les biens de consommation, la fabrication couvre un spectre d'emplois très large.
Le salaire médian est resté quasi identique à celui de décembre 2025 (1 280 $), avec une hausse symbolique de 0,06 %.
Information, culture et loisirs
Salaire hebdomadaire médian : 1 442,40 $ — 75 005 $/an
Médias, télécommunications, plateformes numériques, jeux vidéo, cinéma, musique : ce secteur réunit les entreprises qui produisent et diffusent de l'information et des contenus culturels.
Le salaire a reculé de 1,70 % par rapport à décembre 2025 (1 467,38 $), mais le secteur reste bien positionné dans le classement.
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Salaire hebdomadaire médian : 1 538,63 $ — 80 009 $/an
Banques, caisses populaires, assureurs, courtiers hypothécaires, agences immobilières et entreprises de location : ce secteur regroupe une multitude de professions liées à la gestion de l'argent et des actifs.
Le salaire est resté pratiquement identique entre décembre 2025 (1 538,60 $) et janvier 2026.
Services d'enseignement
Salaire hebdomadaire médian : 1 552,60 $ — 80 735 $/an
De la maternelle à l'université, tout ce qui touche à l'éducation formelle fait partie de ce secteur, des enseignant.e.s aux administrateur.trice.s scolaires.
Le salaire a progressé de 0,91 % par rapport à décembre 2025 (1 538,60 $), une croissance modeste mais constante.
Construction
Salaire hebdomadaire médian : 1 596,40 $ — 83 013 $/an
Construction résidentielle, rénovation, génie civil, aménagement de terrains : ce secteur en constante effervescence au Québec offre des conditions salariales solides.
Le salaire a progressé de 2,62 % par rapport à décembre 2025 (1 555,60 $), une bonne nouvelle pour les travailleur.se.s du bâtiment.
Services professionnels, scientifiques et techniques
Salaire hebdomadaire médian : 1 600,00 $ — 83 200 $/an
Droit, comptabilité, architecture, génie, informatique, design, communication, recherche et développement : ce secteur regroupe les professions axées sur le savoir, l'innovation et le conseil.
Le salaire a augmenté de 2,56 % par rapport à décembre 2025 (1 560 $).
Administrations publiques
Salaire hebdomadaire médian : 1 687,50 $ — 87 750 $/an
Lois, justice, défense, fiscalité, sécurité publique, relations internationales et gestion des programmes gouvernementaux : les administrations publiques regroupent l'ensemble des fonctions directement rattachées à l'État.
Le salaire a reculé de 0,88 % par rapport à décembre 2025 (1 702,56 $), une légère correction qui ne remet pas en cause la position forte de ce secteur dans le palmarès.
Services publics
Salaire hebdomadaire médian : 1 923,25 $ — 100 009 $/an
Électricité, gaz naturel, eau potable, réseaux d'égouts, traitement des eaux usées : les services publics offrent une rémunération parmi les plus élevées de l'ensemble des secteurs analysés.
Le salaire a reculé de 5,26 % par rapport à décembre 2025 (2 030 $), mais le secteur franchit tout de même le cap symbolique des 100 000 $/an.
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Salaire hebdomadaire médian : 1 993,95 $ — 103 685 $/an
Ce secteur trône au sommet du classement en janvier 2026, avec un salaire médian qui frôle les 2 000 $ par semaine. On y retrouve l'exploitation forestière, la pêche commerciale, l'extraction minière, le forage pétrolier et gazier, ainsi que toutes les activités liées à la mise en valeur des ressources naturelles du territoire québécois.
Le salaire a progressé de 1,32 % par rapport à décembre 2025 (1 968 $), consolidant la première place de ce secteur dans le palmarès.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026 ›
- Augmentations de salaire au Québec: les prévisions de 2026 sont sorties et c'est déprimant ›
- Augmentations de salaire au Québec: les prévisions de 2026 sont sorties et c'est déprimant ›
- Le salaire minimum augmente en mai 2026 au Québec et voici de combien ›
- Parcs Canada embauche pour des emplois d'été avec ou sans diplômes et paye jusqu'à 30 $/h ›
- Aéroport de Montréal : Des emplois d’infirmier à combler et ça paie jusqu’à 115 000 $/an ›
- La STM embauche pour des emplois d'été payés de 26,33 $ à 33,75 $/h ›
- La Ville de Montréal embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an ›
- La STM embauche des chauffeurs d’autobus avec un sec. 5 et la paye est de 28,95$ à 35,64$/h ›
- Hydro-Québec embauche pour des emplois d'été un peu partout et paye jusqu'à 32,39 $/h ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›