7 activités entre 0 $ et 30 $ pour sortir à Montréal ce week-end sans trop dépenser
Peu importe la météo, on a des suggestions pour toi!
Le mois de mars est bien particulier au Québec. Cet entre-deux qui sépare l'hiver et l'été fait parfois penser à une relation toxique avec ses journées clémentes et ensoleillées, suivies de tempêtes qui nous rappellent qu'avant le mois de mai, on ne peut se départir de nos habits de neige, même si on ne souhaite plus les voir. Bref, c'est une drôle de période un peu frustrante, mais histoire de te faire oublier ce gaslighting mercurien, voici sept activités entre 0 $ et 30 $ à faire le week-end du 13 au 15 mars à Montréal.
À lire également : 9 activités GRATUITES à Montréal qui méritent une place sur ta bucket list en mars
Tu pourras ainsi te concentrer sur le plaisir en bonne compagnie et, selon ce que la météo annonce, profiter des sorties à l’extérieur ou rester bien au chaud à l’intérieur!
Découvrir un nouveau café
Prix : Entre 3,25 $ et 7,50 $ par boisson
Quand : Du mercredi au dimanche de 10 h à 11 h
Adresse : 1672, av. Dollard, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ouvert en mode soft opening depuis la fin février, ce nouveau café situé dans le coin de LaSalle vaut la visite avec son look hyper tendance et ses boissons alléchantes. Côté saveurs, tu peux opter pour un latté ou un matcha au Biscoff, du pain aux bananes, du pain doré ou un shortcake aux fraises. Et si tu as une petite fringale, des sandwichs au thon, aux œufs et au saumon fumé sont au menu, tout comme des bagels et des pâtisseries.
Assister à un « drunksical »
Prix : 21,95 $
Quand : Le samedi 14 mars 2026, ouverture des portes 18 h, spectacle à 19 h 30
Adresse : L'Adversaire - Pub et Boutique Ludiques - 4303, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : C'est quoi un drunksical? Un mélange entre une comédie musicale et un jeu à boire. Le concept est simple, mais très amusant : un groupe d'interprètes offre une lecture avec chansons d'une pièce. Dans ce cas-ci, il s'agit de Wicked, et à certains moments, tous et toutes sont invité.e.s à prendre une gorgée de leur cocktail de choix, incluant les acteurs et actrices.
Moments cocasses et plaisir promettent d'être au rendez-vous.
Passer le vendredi 13 dans des lieux hantés
Prix : 30 $
Quand : Le vendredi 13 mars 2026 de 20 h à 21 h 30
Adresse : Rockaberry Griffintown - 1380, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de plonger dans l'ambiance du vendredi 13, tu peux aller faire une visite guidée de lieux supposément hantés de Griffintown, l'un des quartiers les plus historiques de Montréal. La soirée, portée par des faits du passé et des légendes, te mènera à travers ruines, canal pollué, anciens cimetières, bâtiments effrayants et une brasserie décrépie.
Te sucrer le bec au Garage à sucre
Prix : Accès gratuit, aliments à vendre sur place
Quand : Le samedi 14 mars 2026 dès 13 h
Adresse : Ruelle entre Chambord et Normanville - 6680, rue Chambord, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Afin de célébrer le temps des sucres en ville, ce « garage à sucre » est de retour avec sa formule mêlant musique et douceurs à l’érable. Sur place, tu pourras te régaler avec de la soupe aux pois, de la tire d’érable, des boissons réconfortantes et plusieurs autres délices bien sucrés à savourer (argent comptant seulement).
Pense à apporter tes contenants et ustensiles réutilisables pour profiter des gourmandises proposées, et note qu’en cas de pluie, l’événement sera reporté au dimanche 15 mars.
Profiter des menus à petit prix du Happening Gourmand
Prix : Brunchs à 29 $
Quand : Les samedis et dimanches, jusqu'au 29 mars 2026
Adresse : Plusieurs restaurants participants à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Le Happening Gourmand est de retour dans la métropole pour sa 18e édition avec une liste de restaurants offrant des options deux services allant de 29 $ à 59 $. C'est du côté des brunchs que tu peux viser un prix sous la barre des 30 $, en optant pour l'un des six établissements participants, dont le Jacopo, le Gaspar et le Maggie Oakes. Au menu? Crêpes miel et beurre, gaufres et poulet frit, œufs bénédictine au homard et bien plus.
Danser sous des projections immersives à 360°
Prix : À partir de 18,09 $ (avant 23 h)
Quand : Le samedi 14 mars 2026 à 22 h
Adresse : Satosphère de la Société des arts technologiques [SAT] - 1, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux passer une soirée immersive au cœur de la scène électro montréalaise, Gaba Collective débarque au dôme de la Satosphère avec une programmation qui met en lumière une nouvelle génération de DJ locaux et locales. Trois sets feront vibrer la piste de danse avec un mélange de hardgroove, disco house, UK Garage et UKJ. La soirée commencera avec Bri et Naë, suivies de Scottie et Marcoccino, avant de se conclure avec Damacadam et Char.ln dans un tourbillon de groove latin, techno hypnotique et hardgroove, le tout accompagné de visuels immersifs à 360°. Ça s'annonce mémorable!
Plonger dans le septième art
Prix : À partir de 14 $ pour un billet régulier, plusieurs forfaits sont offerts
Quand : Du 12 au 22 mars 2026 (En salle)
Adresse : Plusieurs salles à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival International du Film sur l’Art (Le FIFA) revient pour sa 44e édition et propose une vaste programmation consacrée au cinéma sur l’art et aux arts médiatiques. L’événement rassemble plus de 170 films provenant de plus de 50 pays, dont plusieurs réalisés ou coréalisés par des femmes, avec des œuvres présentées en compétition internationale et nationale ainsi que de nombreuses premières mondiales. Entre projections, rencontres professionnelles et événements spéciaux, c’est l’occasion de découvrir des films qui explorent l’art sous toutes ses formes et de plonger dans l’univers créatif d’artistes d’ici et d’ailleurs.