Mona s'ouvre sur Big Brother, le duo de Félix et Marie-Ève, et qui n'aura pas son vote
Mona se confie aussi sur la mystérieuse clef d'Oussama. 👀🗝️
À la grande déception de plusieurs, la drag queen Mona de Grenoble (Alexandre Aussant) a dû plier bagage à la fin de la 9e semaine de Big Brother Célébrités. Disons-le : vu la menace qu’elle représentait, on est surpris qu’elle n’ait pas été évincée dès le début de l’aventure. Un jeu social aussi fort, ça paie. C’est d’ailleurs pour cette raison que des dizaines de fans de la téléréalité de trahison ont exprimé leur désappointement : la gagnante de la 3e saison était hilarante et toujours flexible quand venait le temps de jaser d’alliances, ce qui amenait beaucoup d’action et de fous rires dans la maison.
L’éviction crève-cœur de Mona était toutefois prévisible, puisqu’elle représentait l’une des plus grandes menaces pour le duo formé de Marie-Ève et Félix dans la maison. Maintenant qu’elle a quitté les lieux et qu’un membre du duo est (encore) patron, leur place dans le top 3 est-elle assurée? C’est à suivre. En attendant, Alexandre, alias Mona, s’est confié sur le jeu et a révélé ce qu’il pense vraiment de ce duo qui domine la maison.
À noter que l’entrevue est rédigée au féminin, même si Alexandre est un homme, afin de conserver la cohérence avec le personnage de Mona de Grenoble, nom sous lequel il participe à Big Brother Célébrités.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écoutant les épisodes?
« Mon Dieu, un paquet d'affaires. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas le conclave des patrons, le conglomérat secret, parce que je savais qu'il y avait un secret. Je l'ai même un peu callé que c'était une affaire de bâillon. Ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment le "party de sous-sol", ce qu'ils ont inventé sur J-F, et à quel point j'ai mordu à cet hameçon-là. Ça, en regardant le show, ça m'a vraiment étonné. Puis J-F et moi, on est amis, on était [proches] dans le show. Je l'ai tout de suite texté, je l'ai appelé, j'ai dit : "Mon Dieu, mon chum, je m'excuse tellement, j'ai cru à tout ce qu'ils ont dit." Mais c'était vraiment un coup de maître. Ça a été orchestré d'une bonne façon. Au niveau des communications, des RH, dans cette alliance-là, ça s'est vraiment bien fait. C'était très crédible, donc une belle grosse surprise. »
Qu'as-tu changé de ton jeu entre la saison 3 et la saison 6?
« Mon jeu est devenu plus frontal, plus ouvert, plus agressif. Moi, j'ai une équipe qui m'a protégée toute la saison 3. Lilliane, Coco, même, par bouts. Sauf les bouts où elle voulait me sortir. C'est une équipe forte qui m'a protégée, puis qui m'a aidée à aller loin. Je voulais, un peu, rendre la pareille parce que je l'ai fait le jeu, je l'ai gagné. Je veux jouer, je vais jouer fort, puis je vais le faire pour protéger mes trois alliés : Oussama, Chris et Gabi. C'est vraiment ça qui a changé, parce que, sinon, l'aspect social est en tout point le même. J'ai aimé ces gens-là, je les aime encore. On a eu du fun, on a ri, on a braillé, on a parlé de tout, puis rien et ça, ça aide beaucoup à Big Bro, l'aspect social, relationnel. Ça n'a pas changé, mais il a fallu que je joue plus du coude, que j'aille chercher de l'info, que je la partage, que j'établisse des théories, des plans. »
En veux-tu à Oussama de t'avoir trahie?
« Pas du tout. En fait, ça, c'est drôle, dans ma dernière semaine, j'ai dit à Marie-Ève ma dernière carte et je lui ai dit qu'à la limite, je me sentais bien plus trahie par Oussama que par elle et Félix. Ce n'est pas vrai. C'était vraiment une invention pour que Marie-Ève se sente peut-être plus en sécurité, puis qu'elle voit vraiment à quel point on était all in avec [l'alliance] Sorel-Tracy. Puis, dès que les gars seraient sortis de la barricade, si Gabi et moi, on était restées, j'aurais fait : Oussama, tu vas entendre parler de ça. C'est de la complète bullshit. C'est juste parce que je voulais vraiment sécuriser Marie-Ève.
« Mais, j'ai quitté et je sais que Marie-Ève, assurément, en a parlé à Oussama déjà, et elle va utiliser ça pour sécuriser Oussama pour qu'il ne se rapproche pas de Gabie. Ça, je suis déçue que je n'aie pas pu régler ça avant de quitter, mais c'était vraiment un argument inventé de toutes pièces. C'était vraiment plus Marie-Ève et Félix : le plan de ne pas me laisser utiliser la barricade pour me sortir, c'était un grand plan prévu par eux, finalement.
« Oussama, qui fait juste jouer dans les deux camps, qui nous ramène toute l'info, ça, c'était du génie. Il joue très bien. »
Pourquoi ne pas avoir accepté Félix et Gabrielle dans la barricade, si tu ne voulais pas y aller pour protéger Gabrielle?
« Gabrielle ne voulait pas y aller et Félix ne voulait pas y aller avec Gabrielle. Et si je faisais ça, ça impliquait que je quitte la pièce, Félix tourne la clef, active la barricade et propose le nom de la personne qui le joint. Et je suis pas mal certaine que, dans tous les cas, il aurait proposé Oussama. Il n'y avait rien qui m'assurait qu'il allait inviter Gabie avant d'inviter Oussama. Puis, de ce que j'ai su de Marie-Ève, c'est que, finalement, le plan, c'était vraiment qu'il y aille avec Oussama. C'est vraiment ça qui s'est passé. »
Sais-tu si Kate a avisé Félix qu'elle avait une clef pour voir ce qui se passe dans la maison, qui est parfaitement complémentaire avec la barricade?
« Non, je n'ai pas eu vent de tout ça. Je pense que Kate essayait peut-être de se protéger, protéger Citron, mais, en même temps, ils sont en alliance ensemble... mais je n'ai pas eu vent. C'est complémentaire. C'est du génie. Mais non, ça n'a pas eu lieu, je pense. »
Parlant de clef, dans la maison, savez-vous à quoi sert celle d'Oussama?
« On ne le sait pas. La rumeur qui court dans la maison... Tous les joueurs on a statué que c'était peut-être le collier Double Vie ou peut-être quelque chose qui pourrait enclencher un veto. En tout cas, il y a de quoi lié au bloc, il y a de quoi de veto ou d'éviction. Ça, c'est sûr, selon les infos partielles qu'Oussama nous donnait. Mais je me rappelle que Gabi, moi, Citron et Kate, on en jasait. Le consensus, c'était qu'on était pas mal sûr que c'était Double Vie, mais il n'y a rien de confirmé.
Oussama ne vous en a pas parlé?
« Si c'est Double Vie, comme c'est un des trois gros colliers, si ça fonctionne comme le coup d'État, il ne peut pas en parler, sinon il perd sa clé. »
Personne n'a compris pourquoi dire à Marie-Ève qu'elle avait trouvé ta clef était une « preuve de loyauté », selon Citron Rose. Est-ce qu'on a manqué une info?
« Je ne sais pas. C'est un argument un peu bancal. Je pense que Citron paniquait, aussi, quand elle a su mon argument parce que cette année, plus que jamais, c'est IMPOSSIBLE de garder un secret dans cette maison-là, alors que c'est un jeu de mensonges puis de secrets. Je trouve ça assez fascinant, honnêtement. C'était une façon de jouer en soi, mais ça compliquait beaucoup la game. Non, je ne sais pas comment elle a interprété ça... Je pense qu'elle avait peur de déroger du plan. Je pense que Félix et Marie-Ève se font très confiance et sont très confiants en leur game et j'ai l'impression qu'ils considèrent qu'ils ont plus de chances devant un jury avec une Kate ou une Citron. En tout cas, ils ont plus de chances de se partager les patronats de même, puis ils ont plus de chances de contrôler la maison avec une Kate et une Citron qu'avec moi et Gabi. Ça, je comprends. Je pense qu'elle a décidé de me sortir ultimement parce qu'elle ne voulait pas être au top 2 avec moi. »
Les sentiments entre Marie-Ève et Félix ne semblent plus un secret. Comment le vivez-vous dans la maison?
« Je ne sais pas de quoi on parle. Mon avocat n'est pas en présence. Je garde le statu quo.
« En fait, comment on le vit? On ne le vit pas vraiment, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui paraît dans la maison. Moi, je suis focalisé sur le jeu, le plaisir et la nourriture. Je ne vois pas ces choses-là passer. Évidemment, à la lumière de ce que Normand a révélé la semaine passée [...] je me dis : “Ah, peut-être”, mais rien d'officiel de confirmé. [...] S'il y a plus, il y a plus, mais rien qui est officiel ou qui est su dans la maison. Je trouve ça très drôle, d'ailleurs, parce que d'après moi, ils vont soit faire le saut ou être très nerveux à leur sortie, parce que j'ai vu ça rouler dans les médias, j'ai fait comme : “Mon Dieu, les pauvres.” (rires) Mais moi, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. On est là pour jouer. Moi, les affaires d'amourettes ne m'intéressent pas, mais je n'ai rien vu, si c'est ça qui t'intéresse. [...] Les câlins sont longs (rires), mais au-delà de ça, il n'y a rien que je sache qui se soit passé et je pense qu'ils sont très proches. S'il y a quelque chose, ils vont figurer ça eux-mêmes. »
Crois-tu que ça pourrait mener à leur perte, sachant que si l'un amène l'autre en grande finale, ça peut nuire de manière importante à leurs chances de gagner?
« Ça mène à leur perte, mais je pense que, admettons, si Félix amène Marie-Ève ou Marie-Ève amène Félix, ça va être Félix à l'unanimité qui va remporter la saison. Parce que Félix, en plus des challenges, il avait quand même un jeu social qui a plus d'allure. Alors que Marie-Ève, je lui ai dit avant de quitter : ta game sociale, ça ne se peut pas, ça ne marche pas du tout. Ça fait deux mois que tout le monde veut t'évincer. En tout cas, son jeu social était moins bon, de ce que je perçois de Marie-Ève, donc ça va mener Marie-Ève à sa perte, ça, c'est sûr [si elle emmène Félix].
« Ça fait peur aussi. Dès que quelqu’un d’autre prend le pouvoir dans cette maison-là, ce qui pourrait arriver peut-être un jour — sait-on jamais, je leur souhaite —, ça devient inquiétant d’avoir des joueurs avec une aussi grande proximité. C’est pour ça qu’on s’est mis à se faire attaquer, mon quatuor et moi. On était inséparables. Ça, ça fait peur aux gens.
« Oui, leur proximité va les mener à un peu d’adversité, au moins. »
Plusieurs exclu.e.s ont dit qu'ils ne voteraient pas pour Marie-Ève, principalement pour son manque d'ouverture à avoir certaines conversations de jeu. Ce qui était d'ailleurs complètement opposé à ta manière de jouer, ce qui a aussi été souligné. Comment te positionnes-tu face à elle pour le jury?
« Elle était très inflexible. Je suis content que les joueurs évincés aient vu ça de mon jeu, parce que chaque semaine est une nouvelle semaine. Tu as toujours ton noyau, que ce soit composé de deux, trois ou quatre personnes. Tout le monde a son noyau, mais c'est comment tu décider de travailler avec les autres noyaux qui importe. Est-ce que tu en fais une alliance sincère, puis on s'en va loin? Est-ce qu'on fait juste une petite coalition d'alliances en ce moment, puis on fait un plan ensemble parce qu'il y a un danger ailleurs? Moi, ça a toujours été ça. J'ai toujours été ouverte à jouer avec tout le monde dans la maison parce que le fait de ne pas pouvoir devenir PM m'imposait un peu ça, mais ça a toujours été un peu ma façon de jouer. Mais Marie-Ève était inflexible, puis il y a des conversations de PM qu'elle ne voulait pas avoir du tout. La semaine où elle a fait le bloc Gabie et moi, ma conversation de patron que j'ai eue, elle m'a juste parlé de sa tuque, puis de son hoodie, puis ça a été ça. Puis Gabie aussi, à peu près la même affaire.
« Il y a une inflexibilité qui fait que c'est peut-être moins intéressant de voter pour elle à la fin de la partie. Je comprends, je suis même d'accord. »
Félix est le seul athlète de la maison cette saison, crois-tu que ça crée un déséquilibre?
« Peut-être que Félix se serait heurté à un plus grand challenge s'il y avait eu d'autres athlètes. Ça, c'est garanti. Dans un scénario où il y a trois athlètes qui ne sont pas dans la même alliance. Là, ça, ça change la game en tout point. C'est le seul cette année, il est très bon, très efficace. En fait, je pense qu’il ne touche pas par terre. Il est toujours à un pouce, un pouce et demi du sol. Il est vite. Le tapis mauve en 18 secondes… Je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu ça, mais ça ne crée pas un déséquilibre.
« Je suis fatigante avec ça, mais c’est le jeu social. Ça compte pour beaucoup. Mais effectivement, ça en fait, en tout cas, un allié précieux que moi, je n’avais pas dans ce jeu-là. Mais Marie-Ève est quand même bien avec cet allié-là, parce que ça lui assure une protection constante, parce que c’est sûr qu’il va gagner des épreuves régulièrement. »
Est-ce que ça rendait les challenges démotivants pour certain.e.s?
« Non, ce n'était pas démotivant. [...] C'est sûr que c'est plate quand tes alliés n'accèdent pas au pouvoir. C'est plate, mais c'est quand même excitant de voir comment on va se sortir de la marde cette semaine, parce qu'il y a moyen chaque semaine de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est très excitant, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de challenges mentaux. Pas beaucoup de challenges de puzzles, pas beaucoup d'affaires comme ça. C'est très : course, bras, force... Il est très fort.
« Jour 65, selon le schéma [des pannes d'électricité], la Maison Infernale! »
Est-ce que la trahison du duo Félix et Marie-Ève va affecter ton vote au jury?
« Non, la trahison ne va pas affecter mon vote parce que... Je l'ai dit à Marie-Ève le jour de la mise en danger. J'ai dit : ça vaut ce que ça vaut, Marie, mais bon move. Il est bien orchestré. C'est l'exécution qui m'a déplu. C'est vraiment le côté social, le côté humain, qui a été moins là, principalement pour Marie-Ève, mais pour Félix aussi. Puis ça, c'est sûr que ça va affecter mon vote. C'est vraiment l'aspect le plus important dans le jeu que je trouve qu'ils ont négligé. Mais la trahison en soi, non. Je peux me faire trahir par quelqu'un, puis le faire gagner. J'aurais pu voter pour Will s'il était rendu en finale.
« Il y a une façon de le faire de façon attachante. Prenons Coco, par exemple. Les trahisons, la manigance, le contrôle du jeu, mais toujours en étant tellement sweet, puis attachante, puis en l'expliquant bien. Et jamais avec aucune once d'arrogance. C'est vraiment ça, c'est dur à atteindre, mais si tu as ce sweet spot-là, tu peux gagner chaque saison, si tu veux. Je pense que Félix, au-delà de Marie-Ève, avait un peu plus ce souci-là. Gab, si elle se rend au top 2, je suis convaincue qu'elle gagne parce qu'elle était vraiment dans l'humanité au travers du jeu. C'est vraiment très important. »
Qui n'aura assurément pas ton vote au jury?
« Marie-Ève.
« Ce jeu-là, au-dessus des clefs, des challenges, de tout ça, il y a vraiment l'aspect social qui est important. Avoir une certaine empathie, une certaine ouverture, un certain souci de l'autre. Je ne pense pas qu'elle perd des votes parce que les gens sont fâchés qu'elle gagne trop de challenges, parce que Félix va en avoir plein de votes pour cette raison-là. C'est vraiment l'aspect social qui a été complètement oublié de sa part. Est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est voulu? Somme toute, elle joue très bien, mais les membres du jury peuvent être n'importe qui à partir de la semaine 1 et elle ne joue pas d'une façon où elle se magasine des votes à la fin. Il ne faut pas oublier qu'on habite 24 heures sur 24 ensemble, ce qui fait que le jeu social, c'est tout le temps. Les relations interpersonnelles, ça, pour moi, ce n'est pas du jeu. C'est important que les gens se sentent bien autour de moi, c'est important. Ça, c'est un aspect vraiment névralgique, puis ça va lui coûter la victoire. »
Plusieurs exclu.e.s disent que c'est Citron Rose qui n'aura pas leur vote. La ferais-tu gagner contre elle?
« Même à côté de Citron, je pense que je ferais gagner Citron.
« Si Citron est à côté de Marie-Ève, Marie-Ève n'a quand même pas mon vote parce que Citron avait, somme toute, un meilleur jeu social. Je suis gossant avec ça, mais c'est le style de jeu que je préfère. Moi, j'aime un joueur qui est fidèle, un joueur d'équipe, un joueur qui fait du bien autour de lui. Elle a quand même été meilleure socialement. Elle perd beaucoup de points à avoir tout révélé, tout balancé, tout le temps, mais en même temps, il faut admettre que ça l'a aidée quelque part parce qu'elle est encore là.
« Là, est-ce que ça va être le cas la semaine prochaine? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis plus dans la maison, mais si Marie-Ève est à côté de Citron, je pense que Citron... Elle a survécu à beaucoup de blocs, elle a été dans l'adversité, elle s'en est sorti... Il y a quand même de quoi qui est louable, tandis que Marie-Ève était dans une position plus confortable toute la saison. Il faut que je regarde le show, aussi. Je t'ai dit ça là, tout peut changer dans les semaines à venir. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« En ne voyant pas ce qui se passe dans le futur, je prédis un Félix Dolci, mais je crois que, à chance égale, il y a aussi Gab et Kate. Mon grand rêve, pour la finale, ça serait Gabi puis n'importe qui d'autre. »
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
