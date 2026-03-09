Hausse du prix de l'essence au Québec : Voici une façon d'économiser sur ton prochain plein
On parle de près de 16 cennes de moins par litre par endroit!
Depuis une semaine, la guerre en Iran a fait grimper drastiquement le prix du litre d’essence au Québec, alors que certaines stations-service affichent par endroits un prix pouvant atteindre 174,1 ¢/l. En ces temps incertains, existe-t-il une manière d’économiser sur ton prochain plein? La réponse est oui. On t’explique comment.
D’entrée de jeu, mettons tout de suite les choses au clair : la meilleure méthode pour économiser sur ton prochain arrêt à la pompe serait tout simplement de ne pas utiliser ta voiture et d’opter pour le transport en commun. Ou encore de changer pour une voiture électrique.
Pour les personnes qui n’ont pas le choix d’utiliser leur voiture (et qui ne veulent pas bouleverser leurs habitudes quotidiennes de manière radicale), il existe tout de même quelques avenues possibles.
Jusqu’à plus de 16 cents de moins par litre
Ce n’est un secret pour personne, l’essence vendue dans les stations Costco du Québec est la plupart du temps plus abordable que chez des détaillants comme Ultramar, Shell, Petro-Canada ou Couche-Tard. La différence peut être majeure. Mais est-ce vraiment rentable de payer pour une carte de membre Costco que pour les rabais sur l'essence?
Dans plusieurs régions du Québec, l’essence vendue chez Costco peut être nettement moins chère que dans les stations-service traditionnelles.
Par exemple, selon les données de la Régie de l’énergie, le prix moyen de l’essence à Longueuil s’établissait récemment à 172,1 ¢ le litre. Pendant ce temps, la station Costco de Brossard affichait un prix d’environ 155,9 ¢ le litre, selon les données colligées sur la plateforme GasBuddy.
On parle donc d’une différence d’environ 16,2 cents par litre.
Voici ce que ça peut représenter sur une année
Pour voir si la carte de membre vaut vraiment la peine uniquement pour l’essence, prenons l’exemple d’un automobiliste ou d’une automobiliste qui :
- possède un réservoir de 50 litres
- fait un plein par semaine
- pour un total de 52 pleins par année
Avec un prix moyen de 172,1 ¢ le litre, un plein de 50 litres coûte environ 86,05 $ dans une station régulière.
À 155,9 ¢ le litre chez Costco, ce même plein revient plutôt à environ 77,95 $. L’économie par plein atteint donc environ 8,10 $.
Sur une année complète, cela représente 4 474,60 $ dépensés dans une station régulière, alors qu'on parle plutôt de 4 053,40 $ chez Costco. L’économie brute atteint ainsi 421,20 $ par année.
Même en payant la carte, l’économie reste importante
Pour utiliser les stations-service Costco, il faut toutefois détenir une carte de membre valide. L’abonnement de base, appelé Membre Privilège, coûte 65 $ par année et donne accès aux entrepôts et aux pompes à essence de la chaîne.
Même en soustrayant ce coût, l’économie nette resterait d’environ 356 $ par année dans ce scénario.
Autrement dit, si tu fais le plein régulièrement et que tu habites près d’une station Costco, la carte pourrait être rentabilisée assez rapidement, même si tu ne l’utilises que pour l’essence.
Avant de décider si cette stratégie vaut vraiment la peine pour toi, certains éléments méritent réflexion. La distance, d’abord. Si la station Costco la plus proche nécessite un détour important, l’essence consommée pour t’y rendre pourrait gruger une partie de tes économies.
Le temps d’attente est aussi à considérer. Les stations Costco sont souvent très achalandées, surtout les fins de semaine.
Finalement, si tu utilises déjà ta carte pour acheter d’autres produits à l’entrepôt, les économies à la pompe deviennent simplement un bonus supplémentaire qui rend l’abonnement encore plus rentable.
Rappelons que l'embrasement au Moyen-Orient depuis les frappes américaines en Iran a mené au blocage du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le transport du pétrole provenant du golfe Persique vers le reste du monde.
Au moment d’écrire ces lignes, ce mercredi 4 mars, le prix du baril de Brent de la mer du Nord était toujours en hausse et atteignait 102 $ américains, un sommet depuis juin 2025. À titre comparatif, il se vendait autour de 60 $ américains au début de janvier 2026.
