8 applications pour faire de GROSSES économies sur l’épicerie au Québec
Laisse les applications faire la job pour toi!
Avec le prix du panier d’épicerie qui continue de grimper au Québec, connaître les bons outils peut faire toute la différence sur ta facture. Avant même de mettre les pieds dans un supermarché, certaines applications te permettent de repérer les meilleures aubaines, d’éviter le gaspillage et même de récupérer de l’argent après tes achats.
Entre les produits approchant leur date de péremption vendus à rabais, les comparateurs de prix et les remises en argent, plusieurs applications peuvent te faire économiser sérieusement et t'aider à garder le prix de ton panier sous contrôle. Voici huit applications à garder sur ton téléphone si tu veux contrer l’inflation sans trop te casser la tête.
Flipp (et Reebee)
Pourquoi tu dois l’utiliser : Flipp est une app incontournable pour repérer rapidement les meilleures aubaines avant même de quitter la maison. Comme le nom de l’application l'indique, tu peux flipper à travers les différentes circulaires de la majorité des grandes bannières au Québec. Tu peux également y chercher un produit précis et voir où il est offert au meilleur prix, autant pour l’épicerie que pour d’autres catégories, comme la pharmacie ou les articles pour la maison.
Tu peux aussi y créer une liste d’achats et voir instantanément quels commerces offrent les meilleurs prix. Celle-ci devient très pratique si tu profites de la politique des imbattables chez Maxi. Une option simple et efficace pour planifier tes courses intelligemment.
*. Si tu connaissais déjà l'application Reebee, celle-ci a en fait été achetée par Flipp en 2022. Les deux applications fonctionnent toujours et offrent le même service de feuilletage de circulaires.
FoodHero
Pourquoi tu dois l’utiliser : FoodHero te permet d’acheter des aliments à prix réduit tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. L’application propose des produits dont la date de péremption approche, offerts à rabais dans plusieurs épiceries du Québec comme IGA, Metro, Rachelle-Béry et Marché Tradition. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité des aliments frais offerts sont congelés, tu peux donc les conserver jusqu'à trois mois suivant ton achat.
Tu commandes directement dans l’app, puis tu passes récupérer ta commande en succursale. De nouveaux produits y sont ajoutés chaque jour, ça vaut donc la peine d'aller faire un tour sur l'application régulièrement.
Too Good To Go
Pourquoi tu dois l’utiliser : Avec Too Good To Go, tu peux mettre la main sur des paniers surprises à petit prix remplis d’invendus provenant de restaurants, boulangeries, cafés et commerces locaux. Le contenu varie selon l’endroit, mais la valeur est toujours au rendez-vous.
L’application offre des réductions minimales de 50 % sur les produits. Il suffit de réserver ton panier dans l’application et d’aller le récupérer à l’heure choisie. Une excellente façon de contrer le gaspillage alimentaire et même de découvrir de nouveaux commerces au passage.
FlashFood
Pourquoi tu dois l’utiliser : Flashfood fonctionne sur le même principe que FoodHero, mais dans d’autres bannières participantes comme Maxi, Provigo et DashMart. L’application offre des rabais pouvant aller jusqu’à 50 % sur des produits dont la date de péremption approche, comme la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes ou les plats prêts-à-manger.
Tu paies directement dans l’application et tu récupères ensuite tes items en succursale. Une option particulièrement intéressante pour réduire la facture sans trop changer tes habitudes.
Checkout 51
Pourquoi tu dois l’utiliser : Checkout 51 est l'application idéale si tu préfères les remises en argent comme façon d'économiser. Chaque jeudi, l’application propose de nouvelles offres de remises sur des produits d’épicerie, mais aussi sur des articles de pharmacie, des produits d’hygiène, de la bière, du vin et même de la nourriture pour animaux (si jamais tu voyages aux États-Unis, tu peux aussi économiser sur l’essence).
Tu achètes les produits participants, téléverses une photo de ton reçu sur l'app et accumules de l’argent. Une fois le seuil minimal de 20 $ atteint, tu peux demander un paiement.
Glouton
Pourquoi tu dois l’utiliser : Glouton est une application qui te propose des recettes en tenant compte des aliments qui sont actuellement en rabais à l'épicerie. Grâce à l'Économiseur, à son outil qui analyse les circulaires chaque semaine, l'application te proposera des menus variés au fil du temps.
Tu peux aussi suivre certains ingrédients pour savoir où ils sont offerts au meilleur prix, et ainsi faire ton épicerie à l'endroit qui offre les prix les plus avantageux. Une façon intelligente de planifier tes repas en fonction des rabais disponibles.
Receipt Jar
Pourquoi tu dois l’utiliser : Receipt Jar est une application qui transforme tes reçus en récompenses. Il suffit de téléverser une photo de ta facture provenant de l’un des plus de 11 000 commerces participants sur l'app pour accumuler des points.
Tu peux aussi en gagner davantage en répondant à de courts sondages, en jouant à des jeux comme Serpents et échelles ou en prenant part à des concours mensuels. Tu peux ensuite échanger tes points contre des cartes-cadeaux numériques valides chez plusieurs détaillants populaires, dont IGA, McDonald’s, H&M et IKEA.
Caddle
Pourquoi tu dois l’utiliser : Caddle fonctionne sur le principe de la remise en argent et se combine également avec d’autres applications d’économies. Chaque semaine, tu peux réclamer des remises sur certains produits alimentaires, répondre à de courts sondages ou même obtenir de l’argent en regardant des publicités. Il suffit de téléverser une photo de ton reçu sur l'app pour accumuler des dollars. Une fois le seuil minimal de 20 $ atteint, tu peux encaisser via PayPal ou par carte-cadeau.
Au final, économiser à l’épicerie ne repose plus seulement sur le choix de la bannière, mais aussi sur les outils que tu utilises. Avec ces applications, tu peux réduire ta facture avant, pendant et même après tes achats, et ce, sans nécessairement devoir changer ce que tu mets dans ton panier.
Que tu chasses les aubaines, que tu profites des produits qui s'approchent de leur date de péremption ou que tu accumules des remises en argent, chaque petit geste compte. Économiser n'implique pas nécessairement de faire de gros sacrifices, mais d'adopter les bons réflexes.
