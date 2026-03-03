Occupation Double dévoile sa destination et les maisons pour la saison 2026 sont WOW

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant!

Alicia Moffet et Fred Robichaud, les animateurs d'Occupation Double.

Occupation Double 2026 va se dérouler en Amérique centrale.

La 20e saison d'Occupation Double est à nos portes, et on peut déjà s'attendre à une téléréalité mémorable pour trouver l'amour dans un décor paradisiaque. En 2026, direction l'Amérique centrale : les célibataires les plus convoité.e.s de l'automne s'envoleront vers un pays aussi caliente que les candidat.e.s, le Panama. Entre les gratte-ciel de la capitale, les jungles luxuriantes et les plages bordées par deux océans, le pays promet d'être le théâtre d'une des aventures amoureuses les plus suivies au Québec.

Ça te tente? Bonne nouvelle : les inscriptions sont officiellement ouvertes depuis le 3 mars 2026. Alicia Moffet et Fred Robichaud, de retour à l'animation pour une quatrième saison consécutive, invitent les célibataires de 20 à 35 ans à soumettre leur candidature.

Et pour être certain de te donner le goût d'y participer, le duo à l'animation a dévoilé les maisons pour la prochaine édition.

Les maisons d'Occupation Double Panama sont simplement grandioses.

Les maisons d'Occupation Double Panama sont simplement grandioses. Bell Media


En fait, les maisons... Il s'agit plutôt de sublimes villas en bord de plage, que l'animatrice a décrites comme « les maisons les plus impressionnantes de l'histoire d'OD ».

Les maisons d'Occupation Double Panama, au bord de l'eau.

L'une des maisons d'Occupation Double Panama, au bord de l'eau.
Bell Media


Chaque villa possède sa propre piscine au milieu des palmiers. L'une d'elles est une large infinity pool, et l'autre est une longue piscine avec vue en hauteur sur la mer.

L'une des maisons d'Occupation Double Panama 2026 et son \u00ab infinity pool \u00bb, vue de haut.

L'une des maisons d'OD Panama 2026 et son « infinity pool ».
Bell Media


Si tu rêves de trouver l'amour tout en vivant une expérience hors du commun, c'est le moment de tenter ta chance. Et encore mieux : aucun déplacement n'est nécessaire pour compléter ton inscription. Tu peux te rendre au occupationdouble.crave.ca dès maintenant.


Tu as jusqu'au 13 avril à 23 h 59 pour t'inscrire. Ça te laisse le temps de peaufiner ta candidature… mais pas de procrastiner.


Une 20e saison qui se fête en grand

Ce n'est pas rien, vingt ans d'OD. Pour souligner cet anniversaire, la production ne se contentera pas de la saison habituelle : une nouvelle série originale sera également diffusée, revisitant les moments les plus marquants des deux dernières décennies de la franchise. Scènes cultes, disputes mémorables, rapprochements qui ont fait jaser, soirées d'élimination haletantes... tout y sera, au rythme d'un épisode par semaine pendant huit semaines. . De « Tu veux-tu que j’pognes les nerfs » à « J’t’aime bééééééé », jusqu’à « c’est pas correct de faire ça à un être humain », on risque d’avoir des petits bijoux là-dedans.

Plus d'informations seront bientôt dévoilées à ce sujet.

