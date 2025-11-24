Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Le dévoilement des gagnants d'OD Chypre laisse tout le monde perplexe et un peu fru

« Aussi bien regarder un mur de brique pendant qu’ils annoncent le couple gagnant, ça aurait fait la même chose! »

​Fred et Alicia, les animateurs d'Occupation Double Chypre.

Fred et Alicia dévoilent le couple gagnant d'Occupation Double Chypre.

Occupation Double | Noovo
Rédactrice en chef

C'était prévisible, mais cette fois, c'est officiel : le duo formé de Lauriane et Arnaud est couronné grand gagnant d’Occupation Double Chypre dans un dévoilement pour le moins surprenant. Adieu, la tradition du live avec tous.tes les exclu.e.s, la famille et les proches : ce sont Frédéric et Alicia, seul.e.s dans une pièce, qui ont ouvert la fameuse enveloppe et dévoilé le couple gagnant.

Et puis : plus rien. Pas de réaction des vainqueurs, des proches, et des autres candidat.e.s... Rien, niet, nada. On poursuit avec OD Extra, qui montre les coulisses de l'émission.

À lire également : Arnaud et Lauriane gagnent Occupation Double Chypre et personne n'est surpris

Où étaient les finalistes? Pourquoi n’étaient-ils et elles pas présent.e.s? Du côté du public, ce choix a semé l’incompréhension, et clairement, l’irritation. Moins d’une heure après le dévoilement, des milliers de personnes qualifiaient déjà ce moment télévisuel de « pire finale d’OD », rien de moins.

En effet, déjà qu'on avait eu trois choix de couples finalistes qui plaisent plus ou moins à couronner, voilà que le dévoilement en direct habituel n'a pas eu lieu, et qu'on ne nous donne même pas de réactions à chaud.

Alors qu'on a invité les fans à se tourner vers les réseaux sociaux pour aller découvrir la réaction d'Arnaud et Lauriane, ils et elles se sont, en effet, dirigé.e.s vers les pages officielles d'OD. Néanmoins, c'est pour partager leur mécontentement, parfois de manière humoristique, que les téléspectateurs et téléspectatrices l'ont fait.

Disons-le, la prod se fait pas mal « cook » dans les commentaires sur leurs pages Facebook et Instagram.


Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.
Occupation Double | Facebook


« Aussi bien regarder un mur de brique pendant qu’ils annoncent le couple gagnant, ça aurait fait la même chose! »



Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.
Occupation Double | Facebook

« Une clap pour la pire finale ever »


Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.
Occupation Double | Facebook

« C'était une pratique pour la vraie finale ou quoi? »

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre@od_officiel | Instagram


« This could’ve been an email. »


Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre. @od_officiel | Instagram

« ON PEUT PAS FAIRE ÇA À UN ÊTRE HUMAIN !!!! »


Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.
@od_officiel | Instagram


« OD sans live à la fin? Girl, c’était pas une finale, c’était un PowerPoint. »

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.
Occupation Double | Facebook

« C’était quoi ce dévoilement-là? Pire finale de l’histoire d’OD, sérieux. »

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.
@od_officiel | Instagram

« On dirait qu’on s'est juste fait spoil »


Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.
@od_officiel | Instagram

« Les commentaires d’Instagram > la finale d’OD. »

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.
Occupation Double | Facebook

« Ça ne rend pas du tout honneur à l'excellente saison qu'on vient d'avoir... La finale était autant excitante qu'un sandwich au Paris pâté...»


Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.
@od_officiel | Instagram

« Vous nous avez vraiment cook. »



Pour plusieurs Québécois et Québécoises, la finale OD, c'est un gros événement. Beaucoup de préparation pour pas grand-chose. On demande un remboursement à la blague à plusieurs endroits.

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.
@od_officiel | Instagram

« Faudrait me rembourser le dernier 2 h de ma vie svp »


Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Facebook d'Occupation Double Chypre.
Occupation Double | Facebook

« Se faire un souper final OD entre amis pour se faire drop une finale de même... »

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.
@od_officiel | Instagram

« J'ai lavé la maison au complet pour les invités
Ça m'a couté 200$ de sushis
2 bouteille de vin blanc
Pis 50 MrPuffs

@od_officiel c'était la finale ou une quotidienne du mardi ?

@juliesnyderofficielle je t'envoie la facture dans pas long 😑 »

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.

Commentaire sur la page Instagram d'Occupation Double Chypre.
@od_officiel | Instagram

« J’ai rien payé mais j’ai le feeling que je mérite un remboursement. »


C'est finalement 50 minutes après le dévoilement qu'Occupation Double a publié une brève vidéo de réaction d'Arnaud et Lauriane, nous invitant à être à l'écoute dimanche prochain.

L’Heure de vérité, qui est filmée le soir même de la grande finale, sera aussi diffusée lors de l'épisode du dimanche 30 novembre.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

