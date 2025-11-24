Arnaud et Lauriane gagnent Occupation Double Chypre et personne n'est surpris
Une finale prévisible et...spéciale?
C’est officiel : le couple formé de Lauriane et Arnaud est sacré grand gagnant d’Occupation Double Chypre, dans un dévoilement pour le moins surprenant... Sans les candidat.e.s. Attends… pourquoi? C’est la question que plusieurs personnes, aussi déçues que confuses, se sont posée.
À lire également : Le dévoilement des gagnants d'OD Chypre laisse tout le monde perplexe et un peu fru
Où étaient les finalistes? Pourquoi n’étaient-ils et elles pas présent.e.s? Difficile de comprendre ce choix.
En fait, c'est toute la dernière semaine qui a été aussi confuse que décevante. Pour plusieurs, les trois couples finalistes ne représentaient pas du tout les choix souhaités.
En effet, aux yeux d’une majorité de fans et de participant.e.s de cette cohorte, Any et Deymien, un duo qui s’était aussi rendu au Chili, représentaient le couple avec le plus grand potentiel amoureux et méritaient le prix d’une valeur de 500 000 $. Leur élimination a donc provoqué une onde de choc, suivie d’une question cruciale : pour qui voter?
Au cours des jours précédant la finale, plusieurs se sont prononcé.e.s sur l’issue du vote et les différents scénarios possibles.
Alexandra et Anthony, qui faisaient chambre à part dans le chalet des finalistes, ont perdu beaucoup de points aux yeux du public.
Mathis et Cindy, pour leur part, affirment être en amour. Toutefois, plusieurs doutent de la sincérité de cette union, notamment en raison du manque d’honnêteté de Mathis à quelques reprises.
Puis, il y avait Lauriane et Arnaud : un duo perçu comme le plus stratégique de l’aventure, mais qui ne semblait pas particulièrement amoureux. Quelques trahisons leur ont permis d’atteindre leurs objectifs, ce qui a nui à leur cote de popularité. Néanmoins, le public semble apprécier la franchise et la qualité du jeu d’Arnaud.
Cette semaine, ils et elles étaient par centaines à affirmer que, devant les options en place, ils et elles allaient récompenser un stratège qui a bien joué. « Tant qu’à », comme on dit.
Chose dite, chose faite : Lauriane et Arnaud, le premier « french » d'OD Chypre, auront aussi le dernier bisou, celui des vainqueurs.
Du côté des Québécois.e.s, c'était assez prévisible. Mais comment ont réagi les gagnant.e.s, ainsi que les autres finalistes et exclu.e.s à cette victoire? On le saura éventuellement. On nous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, et être à l'écoute dimanche prochain.
L’Heure de vérité, qui est filmée le soir même de la grande finale, sera aussi diffusée le dimanche 30 novembre. Garde ton popcorn pas trop loin, plusieurs sont prêt à « cook » les finalistes.
