Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Tour du chapeau des Canadiens de Montréal : Voici ce qui advient des casquettes lancées

Tu y penseras à deux fois avant de lancer ta calotte!

Des casquettes. Droite : Alexandre Texier.

Qu'arrive-t-il aux casquettes lancées sur la glace du Centre Bell lors d'un tour du chapeau du Canadien de Montréal?

@canadiensmtl | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Vive la France! L’attaquant français des Canadiens de Montréal, Alexandre Texier, a fait lever la foule du Centre Bell, ce jeudi 8 janvier, en réussissant un tour du chapeau lors de la victoire contre les Panthers de la Floride. Une pluie de chapeaux et de casquettes ont été lancés sur la glace. Mais, une question se pose : tous ces items finissent où? À la poubelle? Aux objets perdus? On fait le point.

À lire également : Tu peux aller voir les Canadiens pour moins de 59$ avec bouffe gratuite si tu es aux études

Il faut dire d’entrée de jeu que chaque équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) procède différemment. Certaines formations permettent aux partisans et partisanes de récupérer leur couvre-chef jusqu’à la fin du match ou même plus tard, comme c’est le cas au Minnesota ou à Vancouver, selon The Hockey News.

D’autres privilégient le don : plusieurs équipes remettent les chapeaux non réclamés à des organismes communautaires, à des fondations jeunesse, à des hôpitaux ou à des refuges pour personnes en situation d’itinérance.

À Montréal, on est dans les mêmes eaux. Bien que les partisans et partisans en voudraient davantage, les tours du chapeau ne surviennent pas à chacune des joutes. Il est donc difficile pour l’administration du Centre Bell d’indiquer clairement ce qui advient des chapeaux et casquettes lancées sur la glace lors d’un évènement pareil.

« Certaines casquettes sont conservées aux objets perdus, certaines sont remises à des organismes », nous indique par courriel un responsable des communications des Canadiens de Montréal. Ça change de fois en fois. »

La petite histoire du tour du chapeau

Pour les personnes moins familières avec le hockey, un tour du chapeau, ou hat trick en anglais, arrive lorsqu’un joueur marque trois buts au cours d’une même partie.

L’origine de cette tradition reste un peu floue, mais elle remonte tout de même au 19e siècle. En 1858, lors d’un match de cricket, l’expression aurait vu le jour. À l’époque, on parlait d’un tour du chapeau lorsqu’un lanceur parvenait à éliminer trois batteurs consécutivement.

Au hockey, plusieurs versions circulent quant à l’origine de l’expression. Mais celle qui retient surtout l’attention ici vient directement de Montréal.

C’est la maison Henri Henri qui a contribué à ancrer le tour du chapeau dans la culture du hockey. Entre les années 1940 et 1960, à l’époque des six équipes originales de la LNH, le commerce offrait gratuitement un chapeau à tout joueur qui marquait trois buts ou plus lors d’un match disputé au mythique Forum de Montréal.

Lors des matchs à domicile des Canadiens, un chapeau était aussi tiré entre la deuxième et la troisième période. Les joueurs auteurs d’un tour du chapeau recevaient ensuite un chèque-cadeau, remis en mains propres, échangeable contre un couvre-chef neuf.

Pour être juste équitable envers toutes les équipes, indique Henri Henri sur son site Web, cette récompense s’appliquait également aux joueurs des équipes adverses.

Au fil des années, Henri Henri a ainsi remis des chapeaux à de nombreuses légendes du hockey, dont Maurice Richard, Stan Mikita, Bobby Hull, Émile Bouchard et Toe Blake.

From Your Site Articles
canadiens de montréalchhabscentre bell
MontréalSportCanadaSportQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le Canada demande aux citoyens de se préparer en cas d'urgence nucléaire : ça fait réagir

« Merci de nous faire paniquer! »

L'ARC prévoit une interruption de service majeure pendant 4 jours : Voici pourquoi

Tu veux accéder à « Mon dossier »? Prends ton mal en patience.

Un trafiquant de drogue québécois assassiné au Mexique : Voici quoi savoir

Il était bien connu du milieu policier dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

On a fait la même épicerie au Québec VS en Ontario et voici le panier le moins cher en 2026

Est-ce que ça vaut un road trip?

7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci

Pas mal d'argent pour commencer 2026!

6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci

Des aides financières qui tombent pile pour bien commencer 2026! 💰

Ces 3 universités du Québec sont dans le top 20 des meilleures au Canada en 2026

L'UQAM s'y retrouve-t-elle, tu penses?

L'Allocation famille bonifiée au Québec cette année : Voici les nouveaux montants

Des hausses qui tombent à point pour les familles québécoises!

L'ARC doit 1,7 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent

Fais-tu partie des 10 millions de personnes qui n'ont jamais encaissé ses chèques?

Statistique Canada embauche 32 000 personnes pour le recensement et paye jusqu’à 31,32 $/h

Un emploi payant juste avant les dépenses de l'été!