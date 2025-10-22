Tu peux aller voir les Canadiens pour moins de 59$ avec bouffe gratuite si tu es aux études
C'est moins cher qu'une soirée au resto! 🔥
Une paire de billets pour assister à un match de hockey des Canadiens de Montréal, ce n'est pas pour tous les portefeuilles, encore moins celui d'une personne aux études à l'université ou au cégep. Bonne nouvelle : il est possible d'obtenir des billets pour les matchs de hockey au Centre Bell à gros rabais si tu es étudiant.e.
À lire également : Voici le salaire de ces 9 joueurs des Canadiens de Montréal en 2025-2026
Que ce soit pour un billet collégial ou universitaire, le fonctionnement est le même. L’étudiant.e doit obligatoirement effectuer sa transaction en ligne en utilisant une adresse courriel d’une université ou d’un cégep participant. Les billets offerts sont en quantités limités.
Soirées cégeps au Centre Bell : Billets à 52 $ les mercredis et jeudis
Les « soirées cégeps » se déroulent les mercredis et jeudis. Les étudiantes et étudiants des établissements participants peuvent mettre la main sur des billets à 52 $ dans la section Molson Export, réputé pour être particulièrement festive avec de l'animation, qui se trouve pratiquement au sommet de l’aréna.
Les gourmand.e.s qui sont membres Desjardins obtiennent en prime un hot-dog gratuit.
Soirées universitaires au Centre Bell : Billets à 59 $ les lundis et mardis
Pour les personnes qui fréquentent l’université, leurs soirs de matchs au rabais sont prévus tous les lundis et mardis au Centre Bell. Les billets sont offerts à 59 $ dans la zone Molson Export et incluent une consommation gratuite, soit une bouteille d’eau ou une bière Molson en canette.
Ceux et celles qui sont membres Desjardins ont également le droit à un sac de pop-corn sans frais. Pour cela, il faudra présenter une preuve d’éligibilité aux agent.e.s Desjardins situé.e.s à la section 413, comme ta carte débit.
Programme « Habs pour tous » : Billets pour les Canadiens à 75 $
Une autre option avantageuse : le programme « Habs pour tous », présenté par la Banque Nationale, offre des billets de saison pour seulement 75 $, peu importe la joute souhaitée.
Billets de match des Canadiens de Montréal à rabais
Coût : 52 $ pour les étudiant.e.s du cégep, 59 $ pour les étudiant.e.s universitaires. Billets offerts en quantités limitées. Maximum de huit billets par transaction.
Quand : Les mercredis et jeudis (cégep), les lundis et mardis (université)
Adresse : 1909, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QCPour en savoir plus sur les « soirées cégeps »
Pour en savoir plus sur les « soirées universitaires »
Cet article a été mis à jour et repartagé depuis sa publication le 22 septembre 2025.
- 7 choses à savoir sur Jakub Dobes, le nouveau gardien vedette des Canadiens de Montréal ›
- Québec veut que la STM retire les « Go! Habs Go! » de ses bus et voici pourquoi ›
- Le Canadien de Montréal révèle son nouveau centre de glace et les réactions sont unanimes ›
- Ces 5 joueurs des Canadiens de Montréal vont se marier ou avoir un bébé en 2025 ›
- Canadiens de Montréal : 8 choses à savoir sur Ivan Demidov, le nouvel espoir des Glorieux ›
- Canadiens de Montréal : Zach Bolduc présenté sur du Sir Pathétik et ça fait VRAIMENT réagir - Narcity ›